Emekli ve memura zamlı maaşın ne zaman yatacağı ortaya çıktı

EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?

Yeni zam oranıyla beraber kamu çalışanlarının maaşları yükseldi.

En düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 772 TL'den 31 bin 524 TL'ye çıktı. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük SSK emeklisi aylığı 21 bin 481 TL'den 25 bin 296 TL'ye ulaştı.