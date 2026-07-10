Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasından sonra memur ve memur emeklilerinin temmuz 2026 dönemine ilişkin maaş zamları netleşti. Yüzde 13,52 olarak belirlenen artıştan sonra milyonlarca memur ve emekli, zamlı maaşların ve maaş farklarının hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı.
Emekli ve memura zamlı maaşın ne zaman yatacağı ortaya çıktı
Haziran ayı enflasyonunun netleşmesiyle beraber kamu çalışanları ve emeklilerinin temmuz dönemi zam oranları kesinleşirken, gözler yeni ücretlerin ve oluşan maaş farklarının hesaplara geçeceği takvime çevrildi. Peki, zamlı maaşlar ne zaman hesaplara yatırılacak?Baran Yalçın
Memurlar zamlı maaşlarını 15 Temmuz tarihinde alacak. Ayın başında eski maaş üzerinden ödeme alan memur emeklileri ile 14 günlük maaş farkını bekleyen memurlar için ise ödeme takviminin kısa süre içinde netleşmesi bekleniyor.
ENFLASYON VERİLERİYLE ZAM ORANI KESİNLEŞTİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından duyurulan verilere göre, haziran ayında enflasyon aylık yüzde 0,99, yıllık ise yüzde 32,11 oldu.
Yılın ilk altı aylık döneminde enflasyonun yüzde 17,76 olarak gerçekleşmesiyle memur ve memur emeklileri yüzde 6,09 enflasyon farkı almaya hak kazandı. Bu farka yüzde 7 toplu sözleşme zammının eklenmesiyle temmuz ayı toplam zam oranı yüzde 13,52 olarak belirlendi.
EN DÜŞÜK MEMUR VE MEMUR EMEKLİSİ MAAŞI NE KADAR OLDU?
Yeni zam oranıyla beraber kamu çalışanlarının maaşları yükseldi.
En düşük memur emeklisi aylığı 27 bin 772 TL'den 31 bin 524 TL'ye çıktı. Sigorta girişi 2008 öncesi olan en düşük SSK emeklisi aylığı 21 bin 481 TL'den 25 bin 296 TL'ye ulaştı.
Bu yöntemle en düşük memur maaşı ile en düşük memur emeklisi aylığı arasındaki fark 38 bin 727 TL oldu.
Kamu görevlileri, yasal mevzuat gereği maaşlarını her ayın 15'inde peşin olarak alıyor.
14 GÜNLÜK MAAŞ FARKI ÖDEMESİ BEKLENİYOR
Maaş zammı 1 Temmuz itibarıyla yürürlüğe girdi. Fakat memurlar maaşlarını 15 Temmuz tarihinde aldığı için 1 Temmuz ile 14 Temmuz arasındaki dönem için 14 günlük maaş farkı oluşuyor.
Söz konusu maaş farkının, 15 Temmuz'daki maaş ödemesinin ardından ayrı bir bordro ile memurların hesaplarına yatırılması bekleniyor.
MEMUR EMEKLİLERİNİN ZAM FARKI İÇİN SGK'DAN TAKVİM BEKLENİYOR
Emekli Sandığı kapsamındaki memur emeklileri aylıklarını her ayın 1'i ile 5'i arasında alıyor. Temmuz ayı ödemeleri, haziran ayı enflasyon verileri 3 Temmuz'da açıklandığı için zam yansıtılmadan eski tutarlar üzerinden yapıldı.
Maaş farklarına ilişkin ödeme takviminin Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından önümüzdeki günlerde açıklanması bekleniyor. Zam farkı ödemelerinin temmuz ayının son haftasına kadar tamamlanacağı öngörülüyor.