Emekli ve memura zam oranı değişti: Yeni maaşlar hesaplandı

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASA HAZIRLIĞI

Şu anda 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı için TBMM’de yasal düzenleme çalışmaları başladı. AKP kulislerinden edinilen bilgilere göre, temmuz ayı itibarıyla en düşük emekli maaşının 23.500 TL seviyesine çıkarılması öngörülüyor. Bu düzenlemenin temmuz zammıyla beraber yürürlüğe girmesi bekleniyor.