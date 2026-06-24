Milyonlarca emekli ve memur, 3 Temmuz’da TÜİK’in açıklayacağı haziran ayı enflasyon verisini bekliyor. Bu veriyle beraber memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam oranı netleşecek. Fakat Ankara’daki kulis bilgileri ve masadaki iki güçlü senaryo, temmuz zammının büyük ölçüde şekillendiğini gösteriyor.
Emekli ve memura zam oranı değişti: Yeni maaşlar hesaplandı
Milyonlarca emekli ve memurun gözü temmuz ayı maaş artışları için 3 Temmuz’da açıklanacak haziran ayı enflasyon verilerine çevrildi. TÜİK’in 5 aylık verileriyle kesinleşen oranların ardından, Merkez Bankası ve FKB beklentileri doğrultusunda masaya gelen zam senaryoları netleşti.Kaynak: Haber Merkezi
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI İÇİN YASA HAZIRLIĞI
Şu anda 20.000 TL olarak uygulanan en düşük emekli aylığı için TBMM’de yasal düzenleme çalışmaları başladı. AKP kulislerinden edinilen bilgilere göre, temmuz ayı itibarıyla en düşük emekli maaşının 23.500 TL seviyesine çıkarılması öngörülüyor. Bu düzenlemenin temmuz zammıyla beraber yürürlüğe girmesi bekleniyor.
İKİ FARKLI ENFLASYON TAHMİNİ
Haziran ayı enflasyonu için kurumların beklentileri farklılaşıyor:
Merkez Bankası Piyasa Katılımcıları Anketi: %1,36
Finansal Kurumlar Birliği (FKB): %2,25
Bu tahminlere göre temmuz ayında uygulanması beklenen zam oranları şöyle şekilleniyor:
MERKEZ BANKASI BEKLENTİSİ DOĞRULTUSUNDA TAHMİN
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %18,19
Memur ve memur emeklileri: %13,93
FKB BEKLENTİSİ DOĞRULTUSUNDA TAHMİN
SSK ve Bağ-Kur emeklileri: %19,23
Memur ve memur emeklileri: %14,93
MEVCUT MAAŞLARA GÖRE TEMMUZ TAHMİNİ TUTARLAR
Yukarıdaki tabloda, farklı maaş seviyelerine göre üç farklı zam oranıyla (Merkez Bankası senaryosu, FKB senaryosu ve ara bir oran) hesaplanan yeni aylıklar yer alıyor:
Not: Zamlar doğrudan “kök aylığa” uygulanacak. Bankaya yatan toplam tutar ise kök maaşa eklenen “ek ödeme” ile birlikte hesaplanıyor.
EK ÖDEME (VERGİ İADESİ) NASIL ETKİLENECEK?
Emekli yurttaşları banka hesabına yatan paranın içinde %4 (bazı durumlarda %5) oranında ek ödeme bulunuyor. Temmuz zammı bu ek ödemeye değil, e-Devlet’te görünen kök aylığa yapılacak.
Örnek hesaplama:
Kök aylığı 30.000 TL olan bir emekli şu anda %4 ek ödeme ile birlikte 31.200 TL alıyor.
Temmuz’da %18,19 zam gelirse kök aylığı 35.457 TL olacak.
Bu yeni kök maaş üzerinden yeniden hesaplanan %4 ek ödeme 1.418 TL olacak ve emeklinin banka hesabına toplam 36.875 TL yatması bekleniyor.
TÜİK’in 3 Temmuz’da açıklayacağı resmi haziran enflasyon verisi, yukarıdaki tahminlerin ne kadar gerçekleşeceğini netleştirecek. Gelişmeleri yakından takip edeceğiz.