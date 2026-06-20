Emekli ve memur temmuz zammı değişti: Yeni maaşlar hesaplandı

MEMUR VE MEMUR EMEKLİLERİ CEPHESİNDE DE ARTIŞ SÖZ KONUSU

Memur ve memur emeklileri cephesinde de benzer bir artış söz konusu. Beklentiler doğrultusunda, 27 bin 770 lira seviyesinde olan en düşük memur emeklisi maaşının 31 bin 640 liraya ulaşacağı öngörülüyor. Görevdeki memurlar için ise en düşük maaşın 61 bin 890 liradan 70 bin 511 liraya yükseleceği hesaplanıyor.