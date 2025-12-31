Emeklilik hakkı kazanan binlerce çalışan için karar anı geldi. Kurum, maaş miktarında oluşabilecek kayıpların önüne geçilmesi için "Tarih seçimini dikkatli yapın" uyarısında bulundu.
Emekli olacaklara dikkat. Son başvuru tarihi netleşti
SGK, emeklilik dilekçesinin 2025 yılı içerisinde mi yoksa 2026 yılına sarkıtılarak mı verilmesinin daha kazançlı olacağına dair kapsamlı bir değerlendirme yaparak çalışanlara yol haritası sundu.
2025 YILINDA DİLEKÇE VERMENİN AVANTAJI NE OLACAK?
Geçtiğimiz yıl (2024), dilekçesini yıl bitmeden verenler ile bir sonraki yıla bırakanlar arasında yüzde 30’a varan ciddi bir maaş farkı oluşmuştu.
2025 yılı için yapılan hesaplamalara göre ise, emeklilik başvurusunu bu yıl içinde tamamlayanlar, 2026 yılına kıyasla yaklaşık yüzde 3 ile yüzde 4 arasında bir maaş avantajı elde edebilecek.
ÖZEL SEKTÖR VE KAMU İŞÇİLERİ İÇİN SON TARİHLER
Emeklilik işlemlerinde takvim, çalışma statüsüne göre farklılık gösteriyor:
Özel sektörde faaliyet gösteren ve 2025 yılı avantajlarından yararlanmak isteyen çalışanların bugün saat 17:00’ye kadar dilekçelerini SGK’ya teslim etmeleri gerekiyor. Bu durumda olanlar 2025 yılı emeklisi sayılacak; her ne kadar işlemler Ocak 2026’da tamamlansa da maaş hesaplamaları 31 Aralık 2025 baz alınarak yapılacak.
Kamu sektöründe maaşını her ayın 1’inde alan işçilerin dilekçelerini bugün vermesi zorunlu.
Maaşlarını her ayın 15’inde alan kamu işçileri için ise süre biraz daha esnek; bu gruptakiler 14 Ocak 2025 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. Bu takvime uyan kamu işçileri hem katsayı farkından hem de kıdem tazminatı avantajlarından faydalanma şansı yakalayacak.
SGK'nın çizdiği bu çerçeve, emekli adaylarının ekonomik kayba uğramamaları için başvuru tarihlerini titizlikle takip etmeleri gerektiğini bir kez daha ortaya koydu.