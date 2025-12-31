Emekli olacaklara dikkat. Son başvuru tarihi netleşti

Maaşlarını her ayın 15’inde alan kamu işçileri için ise süre biraz daha esnek; bu gruptakiler 14 Ocak 2025 tarihine kadar başvurularını yapabilecekler. Bu takvime uyan kamu işçileri hem katsayı farkından hem de kıdem tazminatı avantajlarından faydalanma şansı yakalayacak.