Asgari ücretin açıklanmasının ardından gözler emekli ve memur maaşlarına çevrildi. Açlık sınırının 30 bin TL’ye dayandığı ortamda geçim sıkıntısı ise derinleşiyor. Gelecek olan maaş zammı ise derman olmuyor. 5 Ocak’ta ise TÜİK emekli zammını ortaya çıkaracak oranı verecek. Emekli maaşlarını belirleyecek olan oran gelmeden önce yandaş TGRT Haber’e konuşan SGK uzmanı İsa Karakaş, Ankara kulislerindeki iktidar kulisini aktardı.
En düşük emekli maaşı bu rakama gelecek! Yandaş duyurdu…
Mecliste emekliler ve memurlarla ilgili gelişmelere parmak basan Karakaş, emeklilerle ilgili dikkat çeken kanun teklifleri olduğunu söyledi. Karakaş, bunlardan birinin en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını öngören teklif olduğunu belirtti. Karakaş, bu teklifin muhalefet tarafından geldiğini belirterek, “Bunlardan biri, en düşük emekli maaşının asgari ücretin altında olmamasını öngören teklif. Eğer bu düzenleme yasalaşırsa, 28 bin liranın altında emekli maaşı kalmayacak ve emekliler bir nebze rahatlayacak. Yasalaşması için hükümet kanadından destek gelmesi gerektiğini hatırlatmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.
Ayrıca memurlarla ilgili olarak doğum izin sürelerinin 32 haftaya çıkarılmasını öngören bir kanun teklifi olduğunu söyleyen Karakaş, Memurlar ve sözleşmeli personeli kapsayacak şekilde her yıl ocak ayında 15 bin TL giyecek yardımı verilmesini öngören tasarının da gündemde olduğunu hatırlattı. Karakaş, "Ayrıca memurlara, sözleşmeli personele ve emeklilik ya da yaşlılık aylığı alanlara yılda dört kez 5’er bin TL yakacak yardımı yapılmasını içeren bir teklif de mevcut. Bu düzenlemeler hayata geçerse, ilgili kesimler açısından ciddi bir rahatlama sağlanabilir" dedi.
Meclis gündeminde muhtarlara Ramazan ve Kurban Bayramlarında 1.000 TL bayram ikramiyesi verilmesini amaçlayan bir teklifinde olduğunu söyleyen Karakaş, gündemde olan iyileştirmelerden bahsetti.
Hükümet kanadındaki kulis bilgilerine de parmak basan Karakaş, "Önümüzdeki günlerde yeni bir torba kanun gelmesi bekleniyor. Torba kanun Meclis’e sunulduğu anda detayları sizlerle paylaşacağız. Özellikle bu düzenlemede en düşük emekli maaşıyla ilgili bir artış yapılması beklentisi öne çıkıyor" şeklinde konuştu.