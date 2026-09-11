Emekli maaşlarını değiştiren kritik detay: ABO'ya dikkat

2008 ÖNCESİ VE SONRASI FARKLI

2000-Ekim 2008 döneminde ilk 3 bin 600 günün her 360 günü için yüzde 3,5, sonraki 5 bin 400 günün her 360 günü için yüzde 2 ve sonraki her 360 gün için yüzde 1,5 oranı uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında ise genel kural olarak her 360 gün için yüzde 2 esas alınıyor.