AYNI PRİM, FARKLI EMEKLİ MAAŞI
“İkimizin de prim günü aynı, neden onun emekli maaşı daha yüksek?” sorusu emekliler arasında sıkça gündeme geliyor. Ancak toplam prim gününün eşit olması, maaşların da eşit olacağı anlamına gelmiyor.
Emekli maaşlarını değiştiren kritik detay: ABO'ya dikkat
Aynı yıllarda çalışan ve aynı sayıda prim günü bulunan iki kişinin emekli maaşı arasında binlerce liralık fark oluşabiliyor. Bunun nedeni yalnızca ödenen prim sayısı değil. SGK hesabındaki kritik ayrıntı, emekli aylığının miktarını doğrudan etkiliyor.Kaynak: Diğer
AYNI PRİM, FARKLI EMEKLİ MAAŞI
SADECE PRİM GÜNÜNE BAKILMIYOR
Emekli aylığının hesaplanmasında toplam prim gününün yanı sıra çalışma hayatı boyunca SGK’ya bildirilen kazançlar ve primlerin hangi yıllarda ödendiği de dikkate alınıyor.
MAAŞI DEĞİŞTİREN İLK AYRINTI
İki çalışanın 7 bin prim günü bulunabilir. Ancak birinin primleri uzun yıllar yüksek kazanç üzerinden, diğerinin primleri ise daha düşük kazanç üzerinden bildirilmiş olabilir. Bu fark emekli aylığına yansıyor.
HANGİ YILLARDA ÇALIŞTIĞINIZ DA ÖNEMLİ
Emeklilik hesabında çalışma dönemleri de belirleyici. SGK sisteminde 2000 öncesi, 2000-Ekim 2008 arası ve Ekim 2008 sonrası hizmet süreleri farklı hesaplama kurallarına tabi olabiliyor.
AYNI GÜN SAYISI YİNE YETMİYOR
İki kişinin toplam prim günleri eşit olsa bile bu günlerin farklı dönemlere dağılması bağlanacak aylığın değişmesine neden olabiliyor. Bu nedenle yalnızca toplam gün sayısını karşılaştırmak yanıltıcı olabiliyor.
İŞTE KRİTİK DETAY: ABO
Hesabın önemli parçalarından biri Aylık Bağlama Oranı (ABO). Çalışanın prim günleri ve bunların ait olduğu dönemlere göre uygulanan oranlar emekli aylığının belirlenmesinde rol oynuyor.
2008 ÖNCESİ VE SONRASI FARKLI
2000-Ekim 2008 döneminde ilk 3 bin 600 günün her 360 günü için yüzde 3,5, sonraki 5 bin 400 günün her 360 günü için yüzde 2 ve sonraki her 360 gün için yüzde 1,5 oranı uygulanıyor. Ekim 2008 sonrasında ise genel kural olarak her 360 gün için yüzde 2 esas alınıyor.
ELİNİZE GEÇEN MAAŞ DEĞİL, SGK KAYDI ÖNEMLİ
Emeklilik hesabında çalışanın eline geçen ücret kadar SGK’ya bildirilen prime esas kazanç önem taşıyor. Ücretleri birbirine yakın iki çalışanın SGK kayıtlarındaki prime esas kazançları farklı olabiliyor.
FAZLA PRİM HER ZAMAN AYNI ORANDA FAZLA MAAŞ DEMEK DEĞİL
Prim gününün artması aylık bağlama hesabını etkiliyor. Ancak emekli maaşı; prim günü, prime esas kazanç, çalışma dönemleri, güncelleme katsayıları ve aylık bağlama oranlarının birlikte değerlendirilmesiyle ortaya çıkıyor.
E-DEVLET'TEN KONTROL EDİLEBİLİR
Çalışanlar ve emekliler e-Devlet üzerinden SGK hizmet dökümlerini inceleyebilir. Yalnızca toplam prim gününe değil, yıllar boyunca bildirilen prime esas kazançlara ve çalışma dönemlerine de bakmak gerekiyor. Aynı prim gününe rağmen farklı maaş alınmasının nedeni bu ayrıntılarda yatabiliyor.