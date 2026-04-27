Emekli maaşları bir anda kesilecek, SGK uzmanı İsa Karakaş uyardı: Faiziyle geri alınacak

STATÜ HATALARINDA HAK KAYBI YAŞANIR MI?

SGK işlemlerinde zaman zaman statü hataları da görülebiliyor. Örneğin, Bağ-Kur yerine SSK’dan emekli edilme gibi durumlarda vatandaşın mağdur edilmemesi esas alınıyor.

Karakaş, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:

''Yanlış maaş iptal edilir ancak doğru statü üzerinden hak kazanılan tarihten itibaren maaş tekrar hesaplanır.''