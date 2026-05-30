Yeniçağ Gazetesi
30 Mayıs 2026 Cumartesi
İstanbul 22°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Ekonomi Emekli maaşınız kesilebilir: Ödenen maaşlar geri alınabilir SGK usulsüzlükleri incelemeye aldı

Emekli maaşınız kesilebilir: Ödenen maaşlar geri alınabilir SGK usulsüzlükleri incelemeye aldı

Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan yüz binlerce kişinin dosyasını geriye dönük incelemeye aldı. Özellikle 18 yaşından küçükken aile şirketlerinde sigortalı gösterilenlerin mercek altına alındı.

Baran Yalçın Derleyen: Baran Yalçın
Haberi Paylaş
Yeniçağ'ı haber kaynağınız olarak eklemek için tıklayın!
Emekli maaşınız kesilebilir: Ödenen maaşlar geri alınabilir SGK usulsüzlükleri incelemeye aldı - Resim: 1

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarihinin en büyük geriye dönük denetim mekanizmalarından birini başlattı.

1 8
Emekli maaşınız kesilebilir: Ödenen maaşlar geri alınabilir SGK usulsüzlükleri incelemeye aldı - Resim: 2

SGK müfettişleri, haksız yere emekli aylığı bağlanan şahısları tespit etmek için EYT dosyalarını dijital ve fiziki olarak yeniden inceleme masasına yatırdı.

2 8
Emekli maaşınız kesilebilir: Ödenen maaşlar geri alınabilir SGK usulsüzlükleri incelemeye aldı - Resim: 3

HEDEFTE 18 YAŞ ALTI AİLE SİGORTALILIĞI VAR

T24'te yer alan habere göre, SGK'nın başlattığı geniş çaplı incelemenin odak noktasını, geçmiş senelerde çocuk yaşta yapılan sigorta girişleri oluşturuyor.

3 8
Emekli maaşınız kesilebilir: Ödenen maaşlar geri alınabilir SGK usulsüzlükleri incelemeye aldı - Resim: 4

Özellikle 18 yaşından küçükken anne, baba veya yakın akrabalarına ait işletmelerde sigortalı gösterilen kişilerin dosyaları tek tek kontrol ediliyor.

4 8
Emekli maaşınız kesilebilir: Ödenen maaşlar geri alınabilir SGK usulsüzlükleri incelemeye aldı - Resim: 5

Müfettişler, bu kişilerin çocuk yaşta söz konusu iş yerlerinde gerçekten çalışıp çalışmadığını, yani fiili çalışma koşullarının oluşup oluşmadığını geriye dönük olarak denetliyor. Kazanç ve prim günleri sahte çıkanların kayıtları siliniyor.

5 8
Emekli maaşınız kesilebilir: Ödenen maaşlar geri alınabilir SGK usulsüzlükleri incelemeye aldı - Resim: 6

ÖDENEN MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ İSTENECEK

Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sahte veya usulsüz olduğu kanıtlanan sigortalılık süreleri, kişilerin toplam prim gün sayısından düşülecek. Prim gün sayısı EYT sınırının altına düşen vatandaşların emeklilik statüleri anında sonlandırılacak.

6 8
Emekli maaşınız kesilebilir: Ödenen maaşlar geri alınabilir SGK usulsüzlükleri incelemeye aldı - Resim: 7

İptal durumunda yalnızca emeklilik hakkı kaybedilmeyecek, SGK, usulsüzlük yapan kişilere geçmişte ödediği tüm emekli aylıklarını ve sağlık harcamalarını yasal faiziyle birlikte tek kuruşuna kadar geri talep edecek.

7 8
Emekli maaşınız kesilebilir: Ödenen maaşlar geri alınabilir SGK usulsüzlükleri incelemeye aldı - Resim: 8

SADECE BU YIL 12 BİN 209 İPTAL YAPILDI

SGK'nın resmi verilerine göre, denetimler sonucunda çeşitli usulsüzlükler nedeniyle 12 bin 209 kişinin emeklilik işlemi iptal edildi. Yetkililer bu sayının sadece EYT'lileri değil, sistem genelindeki tüm usulsüz emeklilikleri kapsadığını ifade ederken, EYT dosyalarına yönelik derinlemesine incelemelerin tamamlanmasıyla beraber bu iptal dalgasının çok daha büyük rakamlara ulaşabileceğini tahmin ediyor.

8 8
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro