Emekli maaşınız kesilebilir: Ödenen maaşlar geri alınabilir SGK usulsüzlükleri incelemeye aldı

SADECE BU YIL 12 BİN 209 İPTAL YAPILDI

SGK'nın resmi verilerine göre, denetimler sonucunda çeşitli usulsüzlükler nedeniyle 12 bin 209 kişinin emeklilik işlemi iptal edildi. Yetkililer bu sayının sadece EYT'lileri değil, sistem genelindeki tüm usulsüz emeklilikleri kapsadığını ifade ederken, EYT dosyalarına yönelik derinlemesine incelemelerin tamamlanmasıyla beraber bu iptal dalgasının çok daha büyük rakamlara ulaşabileceğini tahmin ediyor.