Milyonlarca vatandaşı ilgilendiren Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesinden sonra Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarihinin en büyük geriye dönük denetim mekanizmalarından birini başlattı.
Emekli maaşınız kesilebilir: Ödenen maaşlar geri alınabilir SGK usulsüzlükleri incelemeye aldı
Sosyal Güvenlik Kurumu, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesiyle emekli olan yüz binlerce kişinin dosyasını geriye dönük incelemeye aldı. Özellikle 18 yaşından küçükken aile şirketlerinde sigortalı gösterilenlerin mercek altına alındı.Derleyen: Baran Yalçın
SGK müfettişleri, haksız yere emekli aylığı bağlanan şahısları tespit etmek için EYT dosyalarını dijital ve fiziki olarak yeniden inceleme masasına yatırdı.
HEDEFTE 18 YAŞ ALTI AİLE SİGORTALILIĞI VAR
T24'te yer alan habere göre, SGK'nın başlattığı geniş çaplı incelemenin odak noktasını, geçmiş senelerde çocuk yaşta yapılan sigorta girişleri oluşturuyor.
Özellikle 18 yaşından küçükken anne, baba veya yakın akrabalarına ait işletmelerde sigortalı gösterilen kişilerin dosyaları tek tek kontrol ediliyor.
Müfettişler, bu kişilerin çocuk yaşta söz konusu iş yerlerinde gerçekten çalışıp çalışmadığını, yani fiili çalışma koşullarının oluşup oluşmadığını geriye dönük olarak denetliyor. Kazanç ve prim günleri sahte çıkanların kayıtları siliniyor.
ÖDENEN MAAŞLAR FAİZİYLE GERİ İSTENECEK
Gerçekleştirilen incelemeler sonucunda sahte veya usulsüz olduğu kanıtlanan sigortalılık süreleri, kişilerin toplam prim gün sayısından düşülecek. Prim gün sayısı EYT sınırının altına düşen vatandaşların emeklilik statüleri anında sonlandırılacak.
İptal durumunda yalnızca emeklilik hakkı kaybedilmeyecek, SGK, usulsüzlük yapan kişilere geçmişte ödediği tüm emekli aylıklarını ve sağlık harcamalarını yasal faiziyle birlikte tek kuruşuna kadar geri talep edecek.
SADECE BU YIL 12 BİN 209 İPTAL YAPILDI
SGK'nın resmi verilerine göre, denetimler sonucunda çeşitli usulsüzlükler nedeniyle 12 bin 209 kişinin emeklilik işlemi iptal edildi. Yetkililer bu sayının sadece EYT'lileri değil, sistem genelindeki tüm usulsüz emeklilikleri kapsadığını ifade ederken, EYT dosyalarına yönelik derinlemesine incelemelerin tamamlanmasıyla beraber bu iptal dalgasının çok daha büyük rakamlara ulaşabileceğini tahmin ediyor.