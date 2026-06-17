Emeklilik hakkı kazanan milyonlarca kişi, dilekçe için en uygun zamanı araştırıyor. Başvuru tarihinin; emekli maaşı, kıdem tazminatı ve aylığın bağlanma dönemini doğrudan etkilemesi sebebiyle özellikle sene ortasında gerçekleştirilen tercihlerin gelir üzerinde ciddi fark oluşturduğu ifade ediliyor.
Emekli maaşınız düşebilir: Tek bir hata ile binlerce lira kaybedebilirsiniz
Milyonlarca çalışan için emeklilik dilekçesi verme dönemi yaklaşırken, "En doğru zaman ne zaman?" sorusu yeniden gündem oldu. Yanlış zamanlama hem maaşta hem de tazminatta ciddi kayıplara neden olabilir. İşte detaylar…Kaynak: Haber Merkezi
DİLEKÇE TARİHİ MAAŞIN MİKTARINI ETKİLİYOR
Emeklilik başvurusunun yapıldığı tarih, bağlanacak aylığın başlangıcını ve kıdem tazminatı hesabını belirleyen temel unsurlar arasında yer alıyor. Özellikle haziran ve temmuz ayı arasındaki geçiş döneminde gerçekleştirilen başvurular, hesaplamalarda farklı katsayıların devreye girmesi sebebiyle önemli gelir değişimlerine sebebiyet verebiliyor.
Yanlış zamanlama, hem emekli maaşında hem de kıdem tazminatında kayıplar meydana getiriyor. Emekli aylığı hesaplamasında sigorta giriş tarihi ciddi öneme sahip.
1999 yılı öncesi sigortalı olanlarda emekli maaşı gösterge sistemi ve yüksek aylık bağlama oranları üzerinden hesaplama gerçekleştiriliyor. Aylık bağlama oranları yüzde 60-80 seviyelerine kadar çıkabiliyor.
2000-2008 yılları arasında sigortalı olanlarda maaş hesaplamasında güncelleme katsayısı sistemi kullanılıyor. TÜFE ve ekonomik büyüme verilerine bakılarak kazançlar güncel değere taşınıyor ve ortalama üzerinden emekli aylığı tespit ediliyor.
2008 sonrası ise enflasyonun tamamı hesaplamaya dahil edilirken, ekonomik büyümenin yalnızca yüzde 30’u dikkate alınıyor. Bu durum maaş artışlarını sınırlı hale getirebiliyor.
2026 senesinde emekli olacak kişiler için güncelleme katsayısı 1,3197 olarak belirlendi. Bu oran, enflasyon ve büyüme verileri üzerinden hesaplandı.
2025 senesi TÜFE oranı yüzde 30,89 olurken, büyümenin yüzde 3,6’lık kısmının yüzde 30’u da hesaplamaya dahil edildi. Böylece toplam değerleme oranı yüzde 31,97 seviyesine ulaştı.
KIDEM TAZMİNATI TAVANINDA YÜKSELİŞ
Kıdem tazminatı tavanı 30 Haziran 2026 tarihine kadar 64 bin 948 TL 77 kuruş olarak uygulanıyor. Temmuz ayında gerçekleşecek güncelleme ile tavanın yaklaşık 74 bin TL seviyesine çıkması bekleniyor.
Bu yükseliş, özellikle yüksek brüt ücretle çalışan kişiler için toplam tazminat tutarında önemli fark oluşturuyor. 10 senelik kıdemi olan bir çalışan için tazminat tutarı temmuz ayında yaklaşık 90 bin TL daha yüksek olabiliyor.
Emeklilikte son 2.520 günlük prim dağılımı, hangi statüden emekli olunacağını ortaya çıkarıyor. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı arasındaki prim yoğunluğu emeklilik statüsünde değişikliğe sebep oluyor.
Uzman isimler, özellikle e-Devlet üzerinden hizmet dökümünün kontrol edilmesinin kritik olduğunu ifade ediyor.