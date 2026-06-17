Emekli maaşınız düşebilir: Tek bir hata ile binlerce lira kaybedebilirsiniz

Bu yükseliş, özellikle yüksek brüt ücretle çalışan kişiler için toplam tazminat tutarında önemli fark oluşturuyor. 10 senelik kıdemi olan bir çalışan için tazminat tutarı temmuz ayında yaklaşık 90 bin TL daha yüksek olabiliyor.