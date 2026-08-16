Emekli maaşına yapılacak zam ortaya çıktı: İşte Ocak ayı için rakamlar…

UZMAN GÖRÜŞLERİ: KÖK AYLIĞA DÜZENLEME VE MAKAS FARKINI KAPATMA BEKLENTİSİ

Sosyal güvenlik uzmanları, sırf enflasyona endeksli bir zammın emeklilerin alım gücünü korumada yetersiz kalabileceğini vurguluyor. Uzmanların dikkat çektiği iki temel kritik nokta bulunuyor:

Taban Aylık Ayarlaması: Kök maaşı düşük kalan emekliler için sadece enflasyon oranında artış yapılması, fiilen eline geçen tutarı değiştirmeyebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, TBMM kanadından en düşük emekli maaşını yukarı çekecek ayrı bir yasal düzenlemenin gelmesini kuvvetli bir ihtimal olarak değerlendiriyor.