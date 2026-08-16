Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) enflasyon tahminini yukarı yönlü güncellemesi ve piyasa katılımcılarının yıl sonu beklentileri, SSK, Bağ-Kur ve memur emeklilerinin alacağı zam miktarını doğrudan etkileyecek temel parametreler olarak öne çıkıyor.
Emekli maaşına yapılacak zam ortaya çıktı: İşte Ocak ayı için rakamlar…
Ocak 2027 emekli maaş artışlarına dair ilk veriler netleşmeye başladı. Ekonomi yönetimi ve piyasa beklentileri ışığında muhtemel artış oranları şekillenirken, uzmanlar kök aylıklar ile olası ek düzenlemelerin emekli maaşları üzerindeki kritik etkisini değerlendiriyor.Kaynak: Haber Merkezi
MAAŞ ZAMLARININ ANA MOTORU: YILIN İKİNCİ YARISINDAKİ ENFLASYON
Emekli zammının belirlenmesinde 2026 yılının Temmuz-Aralık dönemini kapsayan 6 aylık enflasyon verisi belirleyici role sahip. Mevcut makroekonomik veriler ışığında, yılın ikinci yarısındaki fiyat artışlarının tek haneli seviyelerde şekillenmesi bekleniyor.
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Doğrudan gerçekleşen 6 aylık enflasyon oranı kadar zam alıyor. Yıl sonu tüketici enflasyonunun Merkez Bankası’nın %28’lik tahmini ile piyasanın %29,4’lük beklentisi arasında tamamlanması durumunda, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin kök aylıklarına %8,70 ile %9,91 aralığında bir artış yansıması öngörülüyor.
Memur Emeklileri: Toplu sözleşme hükümleri gereği fark ve sabit zam formülüyle maaş alıyor. Yılın ikinci yarısında uygulanacak %5’lik toplu sözleşme zammına eklenecek enflasyon farkıyla birlikte, memur emeklilerinin toplam zam oranının %6,67 ile %7,86 bandında kalacağı hesaplanıyor.
UZMAN GÖRÜŞLERİ: KÖK AYLIĞA DÜZENLEME VE MAKAS FARKINI KAPATMA BEKLENTİSİ
Sosyal güvenlik uzmanları, sırf enflasyona endeksli bir zammın emeklilerin alım gücünü korumada yetersiz kalabileceğini vurguluyor. Uzmanların dikkat çektiği iki temel kritik nokta bulunuyor:
Taban Aylık Ayarlaması: Kök maaşı düşük kalan emekliler için sadece enflasyon oranında artış yapılması, fiilen eline geçen tutarı değiştirmeyebiliyor. Bu nedenle uzmanlar, TBMM kanadından en düşük emekli maaşını yukarı çekecek ayrı bir yasal düzenlemenin gelmesini kuvvetli bir ihtimal olarak değerlendiriyor.
Refah Payı ve Eşitleme: Memur emeklileri ile SSK/Bağ-Kur emeklilerinin zam oranları arasında toplu sözleşme yapısından kaynaklanan yaklaşık 2 puanlık fark dikkat çekiyor. Ekonomi analistleri, hükümetin geçmiş dönemlerde olduğu gibi bir refah payı dokunuşuyla bu farkı kapatıp kapatmayacağının Aralık ayı verileriyle birlikte netleşeceğini belirtiyor.