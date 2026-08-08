Emekli maaşına yapılacak yeni zam belli oldu: Ocak ayı için uzmanlar rakam verdi

Orta Sınır Senaryosu: Yüzde %18 - %20 civarında bir taban aylık artışı gerçekleştirilirse, en düşük emekli aylığının 27.800 TL ile 28.250 TL bandına çıkarılması bekleniyor.

Üst Sınır Senaryosu: Refah payının da eklendiği ve zam oranının %22 - %25 seviyelerine çekildiği tavan senaryoda ise en düşük emekli maaşının 28.700 TL ile 29.400 TL aralığına ulaşabileceği ifade ediliyor.

Uzmanlar, alım gücünün korunabilmesi adına en düşük emekli aylığı için en güçlü ihtimalin 27.500 TL ile 28.500 TL aralığı olduğunu vurguluyor. Kesin rakamlar, yıl sonu 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesi ve TBMM'deki yasal düzenleme süreçleriyle açıklık kazanacak.