Milyonlarca emeklinin gözü kulağı, önümüzdeki Ocak döneminde yapılacak maaş düzenlemesine çevrilmiş durumda. Temmuz 2026 düzenlemesiyle en düşük emekli aylığının 23.552 TL’ye yükseltilmesinin ardından, uzmanlar yeni yılda yapılacak artış oranlarını ve taban aylık senaryolarını hesaplamaya başladı.
Emekli maaşına yapılacak yeni zam belli oldu: Ocak ayı için uzmanlar rakam verdi
Ocak zammı için geri sayım sürerken enflasyon verileri ve refah payı beklentisi senaryoları netleştirdi. Uzmanlar, halihazırda 23.552 TL olan en düşük emekli maaşının yeni yılda ne kadar olacağını hesapladı.Kaynak: Haber Merkezi
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak enflasyon verileri ile Merkez Bankası’nın beklenti anketleri, yapılacak zammın ana çerçevesini oluşturuyor.
ENFLASYON VERİLERİ ZAM ORANINI NASIL ETKİLEYECEK?
SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin zam oranı, yılın ikinci yarısındaki 6 aylık enflasyon gerçekleşmesine doğrudan endeksli bulunuyor. Memur ve memur emeklileri ise toplu sözleşme katsayısına ilave olarak oluşan enflasyon farkını alıyor.
Sosyal güvenlik uzmanlarının ve ekonomi yönetiminin tahminleri doğrultusunda öne çıkan temel zam oranları şu şekildedir:
SSK ve Bağ-Kur Emeklileri: Yılın ikinci yarısına ilişkin enflasyon beklentilerine göre 6 aylık enflasyon farkının %12,00 ile %15,00 aralığında gerçekleşmesi beklenmektedir.
Memur ve Memur Emeklileri: Toplu sözleşme farkı ve enflasyon artışıyla birlikte memur emeklilerindeki maaş artış beklentisi %16,00 ile %18,50 bandında şekillenmektedir.
UZMAN YORUMLARI: KÖK MAAŞ RİSKİ VE REFAH PAYI BEKLENTİSİ
Sosyal güvenlik uzmanları, açıklanacak enflasyon oranlarının kök maaşlara yansıyacağını, ancak doğrudan banka hesabına yatan tutar için taban aylık düzenlemesinin şart olduğunu belirtiyor.
Kök Maaş Durumu: Yalnızca yüzdelik enflasyon zammı uygulanması halinde, kök aylığı düşük kalan emeklilerin maaş artışı sınırlı kalabilir. Bu durum, Hazine desteğiyle uygulanan taban aylık tutarının yeniden yukarı çekilmesi ihtiyacını doğuruyor.
Refah Payı Etkisi: Hükümetin enflasyon oranlarına ek olarak refah payı verip vermeyeceği, emeklilerin alacağı nihai maaş seviyesini doğrudan belirleyecek.
EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?
Halihazırda 23.552 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşı göz önüne alındığında, Ocak 2027 dönemi için uzmanlar tarafından değerlendirilen üç ana senaryo öne çıkıyor:
Alt Sınır Senaryosu: Sadece beklenen alt sınır enflasyon farkı olan %12 - %15 aralığında bir artış yapılması durumunda, en düşük emekli maaşının 26.350 TL ile 27.000 TL seviyelerine yükselmesi öngörülüyor.
Orta Sınır Senaryosu: Yüzde %18 - %20 civarında bir taban aylık artışı gerçekleştirilirse, en düşük emekli aylığının 27.800 TL ile 28.250 TL bandına çıkarılması bekleniyor.
Üst Sınır Senaryosu: Refah payının da eklendiği ve zam oranının %22 - %25 seviyelerine çekildiği tavan senaryoda ise en düşük emekli maaşının 28.700 TL ile 29.400 TL aralığına ulaşabileceği ifade ediliyor.
Uzmanlar, alım gücünün korunabilmesi adına en düşük emekli aylığı için en güçlü ihtimalin 27.500 TL ile 28.500 TL aralığı olduğunu vurguluyor. Kesin rakamlar, yıl sonu 6 aylık enflasyon verilerinin netleşmesi ve TBMM'deki yasal düzenleme süreçleriyle açıklık kazanacak.