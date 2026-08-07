Milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyon ödemelerine ilişkin SGK cephesinden kritik adım geliyor. Kamu Son Dakika’nın edindiği kulis bilgilere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli promosyonlarına toplu zam yapmak için hazırlıklara başladı. Planlanan takvimin hayata geçmesiyle birlikte tüm emeklilerin bankalardan aldığı taban ve tavan promosyon tutarları sil baştan güncellenecek.
Emekli maaş promosyonuna SGK zammı geliyor: Tarih verildi
Milyonlarca emeklinin merakla beklediği promosyon ödemelerine ilişkin SGK cephesinden kritik adım geliyor. Kamu Son Dakika’nın edindiği bilgilere göre, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) emekli promosyonlarına toplu zam yapmak için hazırlıklara başladı.Cemile Kurel
2024’te İki Katına Çıkarılmıştı
Hatırlanacağı üzere "Emekliler Yılı" ilan edilen 2024 senesinde emeklilere yönelik birçok yeni düzenleme yürürlüğe girmişti.
Bu adımların başında ise promosyon tutarlarının artırılması yer alıyordu.
25 Mart 2024’te yapılan açıklama ile kamu bankalarındaki 3 yıllık promosyon ödemeleri yaklaşık iki katına çıkarılarak 8 bin TL ile 12 bin TL aralığına yükseltilmişti.
Güncel durumda bankalar özel kampanyalarla emeklilere 35 bin TL’ye varan promosyon ödemeleri sunsa da SGK protokolüne tabi en düşük promosyon tutarı 8 bin TL olarak uygulanmaya devam ediyor.
Promosyonda Toplu Zam İçin Tarih: Mart 2027
SGK’nın kamu ve özel bankalarla yaptığı 3 yıllık protokol süresi dolmak üzere.
Kamu Son Dakika'nın kaynaklarının aktardığı detaylara göre; SGK, 2027 yılının başlamasıyla birlikte bankalarla tekrar masa başına oturacak.
Mart 2027 itibarıyla tamamlanması öngörülen görüşmelerin ardından yeni taban ve tavan promosyon rakamları resmi olarak ilan edilecek.
Böylece tüm emekliler için geçerli olacak yeni bir zam dönemi başlayacak.
Yeni Taban Promosyon Ne Kadar Olacak?
Yapılacak yeni protokolle birlikte mevcut rakamların önemli ölçüde yukarı çekilmesi bekleniyor. Masadaki ilk tablolara göre;
Mevcut Taban Promosyon: 8.000 TL – 12.000 TL
Beklenen Yeni Taban Promosyon: 12.000 TL – 20.000 TL
SGK ve bankalar arasında gerçekleşecek pazarlıkların ardından nihai rakamlar Mart 2027'de netlik kazanacak.