Emekli maaş promosyonları uçtu: Rakamlar güncellendi

Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Emekli maaşını taşımak veya taahhüdünü yenilemek isteyen milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, bankaların sunduğu güncel nakit ödeme ve ek avantaj tutarlarını merak ediyor.