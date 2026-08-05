Ağustos 2026 emekli promosyon kampanyaları güncellendi. Emekli maaşını taşımak veya taahhüdünü yenilemek isteyen milyonlarca SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklisi, bankaların sunduğu güncel nakit ödeme ve ek avantaj tutarlarını merak ediyor.
Emekli maaş promosyonları uçtu: Rakamlar güncellendi
Ağustos ayına girilmesinden sonra emekli maaşlarına verilen promosyonlar da da güncellemeye gidildi. 3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında ödenen tutarlar, maaş aralığına ve ek kampanya katılımına göre değişiklik gösteriyor.Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaş promosyonlarında Ağustos 2026 dönemi hızlı başladı. Bankalar, maaşını taşıyan emeklilere nakit ödemenin yanı sıra otomatik fatura talimatı, kredi kartı kullanımı ve ek hesap tanımlamalarıyla toplam tutarları yukarı çekiyor.
3 yıllık maaş alma taahhüdü karşılığında ödenen tutarlar, maaş aralığına ve ek kampanya katılımına göre değişiklik gösteriyor.
AKBANK
Akbank, Ağustos 2026 kampanyası kapsamında emekli maaşını bankaya taşıyan veya mevcut taahhüdünü yenileyen müşterilerine cazip fırsatlar sunuyor. 3 yıl taahhüt veren emekliler, maaş tutarlarına göre 6.250 TL ile 15.000 TL arasında değişen nakit promosyon alabiliyor. Promosyon ödemeleri SGK protokolü çerçevesinde belirlenen maaş dilimlerine göre hesaplara yatırılıyor.
ING
ING, maaşını taşıyan emeklilere 15.000 TL'ye varan koşulsuz nakit promosyon sağlıyor. Otomatik fatura ödeme talimatı, Turuncu Hesap kullanımı ve banka kartı harcamalarıyla birlikte toplam avantaj tutarı 32.000 TL'ye kadar ulaşıyor.
VAKIFBANK
VakıfBank, maaş aralığına göre 12.000 TL'ye varan nakit promosyon ödemesi yapıyor. Troy Emekli Kredi Kartı ile yapılan alışverişlere özel ek kampanyalar dahil edildiğinde toplam paket değeri 30.000 TL'yi buluyor.
GARANTİ
Garanti BBVA, emekli maaşını getirenlere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon veriyor. Bonus kart harcamaları, Avans Hesap ve sigorta ürünü kullanımlarıyla toplam ödül miktarı 25.000 TL'ye yükseliyor.
İŞ BANKASI
İş Bankası, 3 yıl taahhüt veren emeklilere 15.000 TL'ye varan nakit promosyon sunuyor. İlk defa kredi kartı alan veya aktif kullanan emeklilere ise 10.000 TL MaxiPuan tanımlanarak toplam ödül artırılıyor.
QNB
QNB, maaş tutarına göre 8.500 TL ile 20.000 TL arasında değişen nakit ödeme gerçekleştiriyor. Tavan promosyon ödemesi 20.000 TL ve üzeri maaş alanlara yapılıyor.