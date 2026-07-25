Emekli Amiral Türker Ertürk anlattı: Tehdit algısı değişti… İsrail’in hedefinde neden Türkiye var?

Türkiye’nin NATO’nun güney kanadında sadece bir sınır ülkesi değil, bir "merkez ve cephe ülkesi" konumuna yükseldiğine dikkat çeken Ertürk; Adana 6. Kolordu’da yeni karargâh kurulması ve İstanbul Boğazı’nda NATO Deniz Unsuru Komutanlığı tesis edilmesinin bu durumun somut göstergeleri olduğunu belirtti. CAATSA yaptırımlarının kaldırılması, F-35 ve KAAN uçak motoru tedariki gibi başlıkların müzakere edildiğini, ancak kesinleşmiş bir süreç bulunmadığını ekledi.