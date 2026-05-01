1 Mayıs’ta Taksim’e çıkan tüm yollar demir bariyerlerle kapatıldı. Kutlama için yürümek isteyenler, polisin biber gazlı ve sert müdahalesiyle karşılaştı. Çok sayıda gözaltı yaşandı.
Emekçiye 1 Mayıs eziyeti: Gözaltılar, gaz ve kapalı yollar
Taksim Meydanı'nın valilik kararıyla kapatılması İstanbul’da ulaşımı adeta felç etti. Taksim’e yürümek isteyen gruplara sert müdahale edildi. Çok sayıda kişi gözaltına alınırken kent 35 bin kamerayla izlendi.
Valilik kararıyla durdurulan ulaşım ise İstanbullular için tam bir yol çilesine dönüştü, şehir merkezinde hayat adeta durma noktasına geldi.
Valilik tarafından yasaklanan Taksim Meydanı, sabahın erken saatlerinden itibaren adeta bir "kale" gibi kuşatıldı. Meydana çıkan tüm cadde ve sokaklar demir bariyerlerle kapatılırken, binlerce polis ekibi stratejik noktalarda konuşlandırıldı.
Valilik kararıyla Metro, metro ve tramvay seferlerinin kısıtlanması, ulaşımı tam bir kördüğüme çevirdi. İşe gitmek zorunda olan vatandaşlar ve şehri gezmek isteyen turistler, kilometrelerce yürümek zorunda kaldı. Ana arterlerin trafiğe kapatılması nedeniyle toplu taşıma durma noktasına gelirken, İstanbul sokaklarında bayram havasından ziyade bir abluka atmosferi hakimdi.
İstanbul'da 1 Mayıs için Taksim Meydanı'na yürümek isteyenlere polis müdahale etti. Beşiktaş'tan Taksim'e yürümek isteyenler ve Mecidiyeköy Meydanı'ndan Taksim'e gitmek isteyenler gözaltına alındı. Boğaziçi Köprüsü'nde yürüyüş yapan 40 kişi gözaltına alındı.
Mecidiyeköy'den Taksim'e yürümek isteyenler arasında yer alan Umut-Sen Örgütlenme Uzmanı Başaran Aksu da gözaltına alındı. Gözaltına alınmadan önce bir konuşma yapan Aksu, "Türkiye emekçilerine bir meydan kapatılamaz. O meydan herkes tarafından kullanılıyor. Resmi törenler tribün törenleri, kutlamalar herkes Taksim'i kullanıyor. Bir tek işçilere, emekçilere, yoksullara meydan kapatılmış durumda" dedi.
TİP Lideri Erkan Baş'a da biber gazı sıkıldı.
'BIRAKIN YILIN BİR GÜNÜ İŞÇİLER YAŞADIKLARI ZORLUKLARI ANLATSIN'
Müdahalenin ardından açıklamada bulunan Baş, "Her biri zor koşullarda yaşayan polislerle emekçileri karşı karşıya getirince elinize ne geçiyor? 365 gün iktidar konuşuyor zaten, bırakın da yılın bir günü işçiler yaşadıkları zorlukları dile getirsin" dedi.
The Associated Press tarafından çekilen görüntülerde 1 Mayıs'ta emekçilere gösterilen tavır gözler önüne serildi.
Öte yandan Anadolu Yakası'nda Kadıköy, Kartal'da da bazı yollar kapatıldı. Kadıköy istasyonunun iki giriş-çıkışı kapatıldı.
Metro İstanbul sosyal medyada yaptığı paylaşımla İstanbul Valiliği’nin almış olduğu kararı duyurdu. Duyuruda şu ifadeler yer aldı:
"İstanbul Valiliği’nin almış olduğu karar doğrultusunda ikinci bir duyuruya kadar 1 Mayıs Cuma günü seferlerimiz aşağıda belirtilen şekilde yapılacaktır:
• M2 Yenikapı-Hacıosman metro hattımızın Şişhane, Taksim, Osmanbey istasyonları işletmeye kapalı olacak ve araçlarımız bu istasyonlarda durmayarak seferine devam edecektir.
• F1 Taksim-Kabataş füniküler ile T3 Kadıköy-Moda tramvay hattımız işletmeye kapalı olacaktır. Ayrıca, Şişli-Mecidiyeköy istasyonunun Meydan çıkışı dışındaki tüm giriş çıkışları yolcu kullanımına kapatılacaktır."
İSTANBUL 35 BİN KAMERAYLA İZLENDİ
Vatan Caddesi'ndeki yerleşkede bulunan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Şube Müdürlüğü bünyesindeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi'ne bağlı 35 bin kamera, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde aktif olarak kullanıldı.
Merkezde görevli polis ekipleri, dron ve yaka kameralarından elde edilen görüntüler dahil tüm verileri anlık takip ederek, olumsuzluk yaşanan noktalara hızlı bir şekilde ekip sevk etti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi de İstanbul Emniyet Müdürlüğünü ziyaret ederek, İstanbul Valisi Davut Gül ve İl Emniyet Müdürü Selami Yıldız ile alınan tedbirleri yerinde inceledi.