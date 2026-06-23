Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan intihar girişimi ekipleri alarma geçirdi. Elindeki bıçakla bir apartmanın çatısına çıkan genç, yapılan görüşmelerin ardından eyleminden vazgeçirildi.
Elinde bıçakla çatıya çıktı, ekipleri alarma geçirdi
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, Belediye Başkanı Şoreş Diri ve polis ekiplerinin uzun süren görüşmeleri sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.Kaynak: İHA
Olay, Güngör Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Siirt nüfusuna kayıtlı H.İ., elindeki bıçakla 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak çevrede endişeye neden oldu.
Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Belediye başkanı da devreye girdi
Olası bir atlama girişimine karşı itfaiye ekipleri bina önüne hava yastığı açarken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Belediye Başkanı Şoreş Diri ile görüşmek istediğini söyleyen genç için başkan da olay yerine geldi.
Başkan Diri ve polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından genç çatıdan güvenli şekilde indirildi.
Sağlık ekiplerine teslim edilen H.İ., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.