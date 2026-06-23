Yeniçağ Gazetesi
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Elinde bıçakla çatıya çıktı, ekipleri alarma geçirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde 5 katlı bir binanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan genç, Belediye Başkanı Şoreş Diri ve polis ekiplerinin uzun süren görüşmeleri sonucu ikna edilerek aşağı indirildi.

Kaynak: İHA
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Elinde bıçakla çatıya çıktı, ekipleri alarma geçirdi - Resim: 1

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde yaşanan intihar girişimi ekipleri alarma geçirdi. Elindeki bıçakla bir apartmanın çatısına çıkan genç, yapılan görüşmelerin ardından eyleminden vazgeçirildi.

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Elinde bıçakla çatıya çıktı, ekipleri alarma geçirdi - Resim: 2

Olay, Güngör Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Siirt nüfusuna kayıtlı H.İ., elindeki bıçakla 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak çevrede endişeye neden oldu.

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Elinde bıçakla çatıya çıktı, ekipleri alarma geçirdi - Resim: 3

Durumu fark eden vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

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Elinde bıçakla çatıya çıktı, ekipleri alarma geçirdi - Resim: 4

Belediye başkanı da devreye girdi
Olası bir atlama girişimine karşı itfaiye ekipleri bina önüne hava yastığı açarken, polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

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Elinde bıçakla çatıya çıktı, ekipleri alarma geçirdi - Resim: 5

Belediye Başkanı Şoreş Diri ile görüşmek istediğini söyleyen genç için başkan da olay yerine geldi.

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Elinde bıçakla çatıya çıktı, ekipleri alarma geçirdi - Resim: 6

Başkan Diri ve polis ekiplerinin uzun süren ikna çabalarının ardından genç çatıdan güvenli şekilde indirildi.

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Elinde bıçakla çatıya çıktı, ekipleri alarma geçirdi - Resim: 7

Sağlık ekiplerine teslim edilen H.İ., ambulansta yapılan ilk müdahalenin ardından kontrol amaçlı Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

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Elinde bıçakla çatıya çıktı, ekipleri alarma geçirdi - Resim: 8
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Elinde bıçakla çatıya çıktı, ekipleri alarma geçirdi - Resim: 9
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Elinde bıçakla çatıya çıktı, ekipleri alarma geçirdi - Resim: 10
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