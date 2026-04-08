Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde Belediye Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Oktay Erbalaban, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini bildirdi.

Erbalaban, istifa kararının bir kaçış değil, sahip olduğu değerlere bağlılığın sonucu olduğunu ifade etti.

'İLKELERİMDEN TAVİZ VERMEM'

Açıklamasında halkına duyduğu saygıya dikkat çeken Erbalaban, “Halkıma olan sevgim ve saygım gereği, inandığım ilkelerden uzaklaşan hiçbir anlayışın içinde yer almayı doğru bulmadım, bulmam da mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

İstifa kararını bu çerçevede aldığını belirten Erbalaban, bunun kişisel duruşunun bir yansıması olduğunu dile getirdi.

'VİCDANİ BİR SORGULAMA YAŞADIM'

Cumhuriyet değerlerine bağlı, sosyal demokrat belediyecilik anlayışıyla görev yaptığını kaydeden Erbalaban, dürüstlük, şeffaflık ve adalet ilkelerinden ödün vermeden çalıştığını vurguladı.

CHP’ye gönül vermiş bir isim olarak her zaman halktan, emekten ve adaletten yana durduğunu ifade eden Erbalaban, son dönemde yaşanan gelişmelerin bu değerler doğrultusunda görev yapmasını zorlaştırdığını belirtti.

Yaşanan sürecin kendisini insani ve vicdani bir sorgulamaya yönelttiğini aktaran Erbalaban, doğru bildiklerinden vazgeçmeyeceğini ve gerektiğinde bedel ödemekten kaçınmayacağını ifade etti.

'MÜCADELEYE DEVAM EDECEĞİM'

Erbalaban, kamu görevinden ayrılmış olsa da hizmet anlayışının süreceğini belirterek, daha adil ve huzurlu bir Türkiye için sorumluluk almaya devam edeceğini kaydetti.

Açıklamasında, hizmetin yalnızca makamla sınırlı olmadığını vurgulayan Erbalaban, her koşulda çalışmayı ve üretmeyi sürdüreceğini ifade etti.