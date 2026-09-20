Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Elektronik harp bile durduramayacak: Türkiye’nin yeni İHA’sı ortaya çıktı

Elektronik harp bile durduramayacak: Türkiye’nin yeni İHA’sı ortaya çıktı

Türk savunma sanayisinin yeni insansız hava aracı TOYCA-10E dikkat çeken özellikleriyle sahneye çıktı. 10 kilogram harp başlığı taşıyabilen platform; 250 kilometrelik menzili, anti-jam teknolojisi ve otonom görev kabiliyetiyle öne çıkıyor.

Kaynak: AA
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Elektronik harp bile durduramayacak: Türkiye’nin yeni İHA’sı ortaya çıktı - Resim: 1

Türk savunma sanayisinin insansız sistemler ailesine yeni bir platform daha katıldı. Skydagger tarafından geliştirilen TOYCA-10E, orta menzilli vuruş görevleri için tasarlandı.

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Elektronik harp bile durduramayacak: Türkiye’nin yeni İHA’sı ortaya çıktı - Resim: 2

Elektrikli tahrik sistemiyle çalışan TOYCA-10E'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri menzili oldu. Yeni İHA, 250 kilometreye ulaşan menziliyle uzun mesafeli görev ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirildi.

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Elektronik harp bile durduramayacak: Türkiye’nin yeni İHA’sı ortaya çıktı - Resim: 3

TOYCA-10E, 10 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesine sahip. Sabit kanatlı platform, uzun menzil ile faydalı yük kapasitesini aynı sistemde bir araya getiriyor.

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Elektronik harp bile durduramayacak: Türkiye’nin yeni İHA’sı ortaya çıktı - Resim: 4

Yeni İHA'nın göreve başlaması için geleneksel bir piste de ihtiyaç duyulmuyor. Katapult sistemiyle fırlatılabilen TOYCA-10E, bu sayede farklı operasyon sahalarından görev yapabiliyor.

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Elektronik harp bile durduramayacak: Türkiye’nin yeni İHA’sı ortaya çıktı - Resim: 5

TOYCA-10E, elektronik harbin yoğun olduğu koşullar düşünülerek geliştirildi. Anti-jam kabiliyeti sayesinde yüksek elektronik karıştırma bulunan ortamlarda görev uçuşunu sürdürebilecek şekilde tasarlandı.

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Elektronik harp bile durduramayacak: Türkiye’nin yeni İHA’sı ortaya çıktı - Resim: 6

Platformun dikkat çeken bir diğer özelliği ise otonom görev kabiliyeti. Skydagger Flight Planner üzerinden oluşturulan görev planıyla TOYCA-10E; kalkış, uçuş ve terminal dalış aşamalarını otonom olarak gerçekleştirebiliyor.

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