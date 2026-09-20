Türk savunma sanayisinin insansız sistemler ailesine yeni bir platform daha katıldı. Skydagger tarafından geliştirilen TOYCA-10E, orta menzilli vuruş görevleri için tasarlandı.
Elektronik harp bile durduramayacak: Türkiye’nin yeni İHA’sı ortaya çıktı
Türk savunma sanayisinin yeni insansız hava aracı TOYCA-10E dikkat çeken özellikleriyle sahneye çıktı. 10 kilogram harp başlığı taşıyabilen platform; 250 kilometrelik menzili, anti-jam teknolojisi ve otonom görev kabiliyetiyle öne çıkıyor.Kaynak: AA
Elektrikli tahrik sistemiyle çalışan TOYCA-10E'nin en dikkat çekici özelliklerinden biri menzili oldu. Yeni İHA, 250 kilometreye ulaşan menziliyle uzun mesafeli görev ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde geliştirildi.
TOYCA-10E, 10 kilogramlık harp başlığı taşıma kapasitesine sahip. Sabit kanatlı platform, uzun menzil ile faydalı yük kapasitesini aynı sistemde bir araya getiriyor.
Yeni İHA'nın göreve başlaması için geleneksel bir piste de ihtiyaç duyulmuyor. Katapult sistemiyle fırlatılabilen TOYCA-10E, bu sayede farklı operasyon sahalarından görev yapabiliyor.
TOYCA-10E, elektronik harbin yoğun olduğu koşullar düşünülerek geliştirildi. Anti-jam kabiliyeti sayesinde yüksek elektronik karıştırma bulunan ortamlarda görev uçuşunu sürdürebilecek şekilde tasarlandı.
Platformun dikkat çeken bir diğer özelliği ise otonom görev kabiliyeti. Skydagger Flight Planner üzerinden oluşturulan görev planıyla TOYCA-10E; kalkış, uçuş ve terminal dalış aşamalarını otonom olarak gerçekleştirebiliyor.