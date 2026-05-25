25 Mayıs 2026 Pazartesi
Elektriksiz çalışan buzdolabı yaptılar

Suudi Arabistan’daki bilim insanları, elektriğe ihtiyaç duyulmadan çalışan buzdolabı teknolojisi geliştirdiler.

Suudi Arabistan'da yer alan Kral Abdullah Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (KAUST) bünyesindeki araştırmacılar, modern soğutma sistemlerine tamamen alternatif, elektrik enerjisine gereksinim duymayan yenilikçi bir soğutma teknolojisine imza attı.

Sözcü'de yer alan habere göre, NESCOD adı verilen bu deneysel sistem, tarım sektöründe gübre olarak sıklıkla tercih edilen amonyum nitrat tuzunun kimyasal özelliklerinden faydalanıyor. Sistem, bu tuzun suda çözünürken çevresindeki ısıyı hızla absorbe etmesi (emmesi) esasına göre çalışıyor.

Laboratuvar ortamında gerçekleştirilen denemelerde, herhangi bir motora, kompresöre veya harici bir güç kaynağına ihtiyaç duymayan sistemin yüksek performansı gözler önüne serildi.

Oda sıcaklığındaki bir ortam, sadece 20 dakika içinde 3,6°C seviyesine kadar düşürüldü.

Sistem, elde edilen bu soğukluğu gıdaların tazeliğini koruyabileceği ideal değerlerde tam 15 saat boyunca muhafaza etmeyi başardı.

Bu çevre dostu teknolojinin en inovatif yönü, sistemin kendisini geri dönüştürebilme yeteneğidir. Soğutma evresi tamamlandıktan sonra devreye giren özel entegreli güneş enerjisi panelleri, suyun içindeki nemi buharlaştırarak amonyum nitratın yeniden kristal formuna geri dönmesini sağlıyor.

Süreç içinde kullanılan tuz hiçbir atık maddeye dönüşmüyor ve bir sonraki soğutma döngüsünde kullanılmak üzere tamamen hazır hale geliyor.

Uzmanlar, bu sistemin ilerleyen dönemlerde şu alanlarda hayati çözümler sunabileceğini öngörüyor:

Elektrik şebekesi olmayan ücra köylerde gıda güvenliğinin sağlanması,

Geçici barınma merkezlerinde yaşam şartlarının iyileştirilmesi, Savaş ve doğal afet bölgelerinde kritik öneme sahip aşı, ilaç ve tıbbi malzemelerin bozulmadan korunması.

