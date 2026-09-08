Şehir içi elektrikli otomobili Spring'i baştan sona yenileyen Dacia, ikinci nesil modeli kaslı dış görünümü, artan fiziksel ölçüleri ve 250 kilometrelik menzil kapasitesiyle vitrine çıkardı.
Elektrikli otomobilde fiyat dengeleri değişiyor: Yeni Dacia Spring Türkiye’ye geliyor
Dacia Spring yenilendi. Daha kaslı tasarım, 250 km menzil ve 17.900 euro başlangıç fiyatıyla gelen yeni nesil, Avrupa üretimi sayesinde Türkiye pazarına da geri dönmeye hazırlanıyor.Kaynak: Diğer
Avrupa pazarında son beş yıllık süreçte 210 bin adedin üzerinde satış rakamına ulaşan ilk nesil Spring'in ardından tanıtılan yeni araç, Renault Grubu'nun geliştirme aşamasındaki yeni elektrikli Twingo modeliyle ortak bir altyapıyı paylaşıyor. Sadece 16 gibi kısa bir ayda tasarlanarak seri üretime hazır hale getirilen bu yeni nesil, aynı zamanda Renault Grubu'nun bugüne kadarki en hızlı geliştirilen otomobili unvanını elde etti.
Donanımhaber'de yer alan habere göre, 2030 yılına kadar çıkacak dört yeni elektrikli Dacia modelinin ilk halkası olan yeni Spring, İngiltere ve Avrupa pazarında teşvikler öncesi 17.900 euro seviyesinden başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.
Eski neslin dar ve küçük tekerlekli yapısına yönelik eleştirileri dikkate alan Dacia tasarım ekibi, yeni modeli çok daha kaslı ve heybetli hatlara kavuşturdu. Twingo ile aynı altyapıyı paylaşan yeni Spring; 3.850 mm uzunluk, 1.740 mm genişlik ve 1.490 mm yükseklik değerleriyle önceki nesle göre tüm boyutlarında belirgin şekilde büyüdü.
Görsel detaylar incelendiğinde; kaslı çamurluk çıkıntıları, keskin çizgiler taşıyan tamponlar ve markanın imza niteliğindeki altıgen ızgaraları sayesinde araç çok daha güçlü bir karakter ortaya koyuyor. Twingo'nun yumuşak ve sevimli çizgilerinin aksine son derece sert ve karizmatik bir dış görünüme bürünen kompakt model, Twingo'dan 60 milimetre daha uzun arka uzantısı sayesinde 337 litrelik bir bagaj kapasitesi sağlıyor. Ayrıca aracın ön kaputunun altında, şarj kablolarının taşınması için tasarlanan 18 litrelik ek bir ön bagaj alanı (frunk) da bulunuyor.
Dacia kullanıcılarının günde ortalama 21 km mesafe katettiği verisinden yola çıkan marka, batarya boyutunu makul tutarak aracı hafif ve uygun fiyatlı kılmayı başarmış. Ön aksa yerleştirilen elektrik motoru 60 kW (80 hp) güç ve 175 Nm tork sunuyor. 0’dan 100 km/s hıza 12.1 saniyede ulaşan Spring'in azami hızı 130 km/s olarak belirlenmiş.
27.5 kWsa kapasiteli LFP bataryayla donatılan model, WLTP normlarına göre 250 km karma menzil vadediyor. Kullanıcı verilerine göre ev tipi şarj kullanımının %75 seviyesinde olduğu modelde, maksimum DC hızlı şarj hızı 50 kW olarak belirlenmiş. Bu da bataryanın %15'ten %80'e 28 dakikada şarj olmasını sağlıyor.
Pencerelerin altındaki tüm gövde panelleri ve iç mekan Spring’e özel olarak yeniden tasarlandı. Giriş seviyesi "Expression" donanımında orta multimedya ekranı yerine akıllı telefon tutucu yer alırken, üst donanım "Journey" paketinde 10.1 inçlik dokunmatik ekran standart olarak sunuluyor. Kabin içerisinde telefon şarj standı, çanta askısı ve ek bardaklık gibi aksesuarların takılabildiği YouClip sabitleme noktaları bulunuyor.
Yeni Dacia Spring'in üretimi Twingo ile birlikte Slovenya'daki Novo Mesto fabrikasında yapılacak. Önceki model Çin'de üretildiği için Türkiye'de satılamıyordu. Dacia'nın Avrupa Birliği'ndeki teşvikler için attığı bu adım, yeni Spring'in ülkemize dönmesini sağlayacak.