Elektrikli otomobilde fiyat dengeleri değişiyor: Yeni Dacia Spring Türkiye’ye geliyor

Görsel detaylar incelendiğinde; kaslı çamurluk çıkıntıları, keskin çizgiler taşıyan tamponlar ve markanın imza niteliğindeki altıgen ızgaraları sayesinde araç çok daha güçlü bir karakter ortaya koyuyor. Twingo'nun yumuşak ve sevimli çizgilerinin aksine son derece sert ve karizmatik bir dış görünüme bürünen kompakt model, Twingo'dan 60 milimetre daha uzun arka uzantısı sayesinde 337 litrelik bir bagaj kapasitesi sağlıyor. Ayrıca aracın ön kaputunun altında, şarj kablolarının taşınması için tasarlanan 18 litrelik ek bir ön bagaj alanı (frunk) da bulunuyor.