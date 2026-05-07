İçten yanmalı performans odaklı hatchback model araçlar tarihe karışırken, otomobil üreticileri efsanevi modellerini hayattta tutmak için dfarklı yollara başvuruyor. Opel de ikonik Corsa modelini tamamen elektrikli bir olarak yeniden sahneye çıkardı.
Elektrikli Opel Corsa görücüye çıktı: Efsane model böyle geri döndü
Opel efsanevi Corsa modelini tamamen elektrikli olarak görücüye çıkerttı. İşte yeni elektrikli Corsa'nın ayrıntıları...
Yeni Opel Corsa GSE, teknik olarak Peugeot E-208 GTi ile aynı altyapıyı paylaşsa da Opel dokunuşlarıyla ayrışıyor. Önden çekişli yapı korunurken, model 278 beygir güç ve 345 Nm tork üretiyor. Bu değerler sayesinde Corsa GSE, 0-100 km/s hızlanmasını 5,5 saniyede tamamlıyor ve maksimum 180 km/s hıza ulaşıyor. Bu performansıyla model, şimdiye kadarki en güçlü ve en hızlı Corsa olma unvanını alıyor.
Opel, yeni Corsa GSE'de sadece güç artışıyla yetinmemiş. Modelde torsen sınırlı kaydırmalı diferansiyel, daha sert ve alçaltılmış spor süspansiyon, özel olarak ayarlanmış direksiyon sistemi ve geliştirilmiş gaz/fren tepkileri gibi sürüş deneyimini üst seviyelere taşıyacak özellikler de yer alıyor. Ayrıca dört pistonlu Alcon frenler ve Michelin Pilot Sport 4S lastikler de performansı destekliyor.
Corsa GSE, 51 kWsa net kapasiteye sahip lityum iyon batarya ile geliyor. Resmi menzil henüz açıklanmasa da daha ağır olan Mokka GSE’nin 336 km WLTP menzil sunduğu düşünüldüğünde, Corsa’nın daha verimli olması bekleniyor.
Dış tasarımda daha agresif bir gövde kiti, siyah tavan, geniş çamurluklar ve sportif detaylar dikkat çekiyor. İç mekânda ise daha iyi yan destek sunan spor koltuklar, sarı emniyet kemeleri, alcantara kaplamalar ve alüminyum pedallar dikkat çekiyor.