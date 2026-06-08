2026 yaz elektrikli otomobil menzil testinde BMW iX3 en uzun mesafeyi kat eden model olurken, WLTP verisini en çok aşan araç Xpeng X9 oldu.
Elektrikli araçlarda gerçek menzil savaşı: BMW zirvede, Xpeng şaşırttı
2026 yaz elektrikli otomobil menzil testleri sonuçlandı. BMW iX3 tek şarjla en uzun mesafeyi kat ederek liderliğe otururken, Çinli Xpeng X9 fabrika verilerini altüst ederek testin asıl sürprizine imza attı. İşte WLTP verilerini geçenler ve sınıfta kalanlar...
Testte gerçek dünya performansları değerlendirildi.
Donanımhaber'de yer alan habere göre, Norveç'te elektrikli otomobillerin gerçek menzil performanslarını ortaya koyan 2026 yaz menzil testi tamamlandı. Birçok elektrikli modelin katıldığı organizasyonda en uzun mesafeyi yeni BMW iX3 kat ederken, üreticinin vadettiği WLTP verisine en çok yaklaşan ve hatta onu aşan model ise Xpeng X9 oldu.
Testin en uzun mesafe kat eden katılımcısı BMW iX3 oldu. WLTP'ye göre 770 kilometre menzil sunan elektrikli SUV, tek şarjla 781 kilometre yol kat ederek resmi veriyi 11 kilometre aşmayı başardı. Böylece BMW, 2025 yılında 832 kilometreye ulaşan Lucid Air'in yaz testi rekorunu kıramadı ancak testin en uzun menzilli modeli olmayı başardı.
Testlerde batarya kapasitesi, segmenti ve çekiş sistemi birbirinden çok farklı modeller yer aldı. Bu nedenle en önemli kriter kat edilen mesafeden ziyade otomobillerin resmi WLTP verisinden ne kadar sapma gösterdiği.
Bu kategoride birinciliği Xpeng X9 aldı. WLTP menzili 580 kilometre olan yedi koltuklu elektrikli MPV, 646 kilometre yol kat ederek resmi veriyi yüzde 11,4 oranında aştı.
En uzun menzil: BMW iX3 - 781 km
WLTP verisini en fazla aşan model: Xpeng X9 - %11,4
WLTP verisini tam tutturan model: Toyota bZ4X - 506 km
WLTP verisinin en fazla altında kalan model: MG IM6 - %11,7