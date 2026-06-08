Elektrikli araçlarda gerçek menzil savaşı: BMW zirvede, Xpeng şaşırttı

Donanımhaber'de yer alan habere göre, Norveç'te elektrikli otomobillerin gerçek menzil performanslarını ortaya koyan 2026 yaz menzil testi tamamlandı. Birçok elektrikli modelin katıldığı organizasyonda en uzun mesafeyi yeni BMW iX3 kat ederken, üreticinin vadettiği WLTP verisine en çok yaklaşan ve hatta onu aşan model ise Xpeng X9 oldu.