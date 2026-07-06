Wall Street Journal’da yayımlanan bir analiz, elektrikli araçlara mesafeli yaklaşan tüketicilerin en çok çekindiği konular olan batarya ömrü ve yüksek değişim masraflarına dair ezber bozan veriler ortaya koydu. Güncel araştırmalar, yeni nesil elektrikli araç bataryalarının tahmin edilenden çok daha uzun ömürlü olduğunu gösteriyor. Elde edilen verilere göre, ortalama bir elektrikli araç 5 yıllık kullanımın ardından bile ilk günkü menzil kapasitesinin yüzde 95'ini muhafaza edebiliyor.
Elektrikli araçlarda batarya ezberi bozuluyor: 5 yıl sonunda bile menzilin yüzde 95'i korunuyor
Yeni nesil elektrikli araç bataryaları beklentilerin çok üzerinde bir dayanıklılık sunuyor. Teknolojik gelişmeler ve düşen maliyetler sayesinde batarya endişesi azalıyor...Kaynak: Diğer
Karar'da yer alan habere göre, elektrikli araç pazarında en çok tartışılan başlıklardan biri olan batarya ömrüne ilişkin yeni veriler, tüketici algısının gerçeğin gerisinde kalmış olabileceğini gösteriyor. Wall Street Journal’da yer alan makaleye göre, batarya teknolojisindeki gelişmeler sayesinde modern elektrikli araçlar, yüz binlerce kilometrelik kullanımdan sonra bile yüksek performans göstermeyi sürdürüyor.
Modern batarya teknolojilerinin ulaştığı seviye, elektrikli araç piyasasında en çok tartışılan konulardan biri olan batarya ömrü hususunda tüketici kaygılarının yersiz olabileceğini kanıtlıyor. Wall Street Journal’ın yayımladığı makaledeki verilere göre, yeni nesil elektrikli otomobiller yüz binlerce kilometre yol katettikten sonra bile yüksek performanslarını korumayı başarıyor.
Haberde, İngiltere’de elektrikli araçlara odaklanan ikinci el otomobil satış şirketi sahibi Richard Symons’un kullandığı Tesla Model 3 örnek gösterildi. Beş yaşındaki araç, yaklaşık 247 bin mil yani 397 bin kilometre yol yapmasına rağmen İngiltere’de 260 millik, yaklaşık 418 kilometrelik bir yolculuğu şarj molası vermeden tamamladı.
Elektrikli araç bataryalarını izleyen veri şirketi Recurrent’ın analizine göre, ortalama bir elektrikli araç 5 yılın sonunda orijinal menzilinin yüzde 95’ine kadarını koruyabiliyor.
Bu oran, otomotiv sektöründeki birçok uzmanın ilk yıllarda beklediğinden daha güçlü bir performansa işaret ediyor.
Uzmanlara göre batarya kimyasındaki gelişmeler, batarya yönetim sistemleri ve termal kontrol teknolojileri, yeni nesil elektrikli araçların ömrünü uzatan temel unsurlar arasında yer alıyor.
Elektrikli araçların ilk yıllarında batarya endişesi daha güçlüydü. 2011-2016 arasında üretilen elektrikli araçlarda her 12 araçtan yaklaşık birinde batarya değişimi gerektiği belirtiliyor.
Ancak yeni modellerde tablo belirgin biçimde değişti. Recurrent’ın 2025 tarihli çalışmasına göre 2022 ve sonrasında üretilen elektrikli araçlarda batarya değişim oranı yalnızca yüzde 0,3 seviyesinde.
Bu değişimde, ilk nesil Nissan Leaf gibi modellerde görülen soğutma eksikliklerinin yeni araçlarda büyük ölçüde aşılması etkili oldu. Modern elektrikli araçlarda batarya sıcaklığını dengeleyen sistemler, hücrelerin daha uzun ömürlü olmasını sağlıyor.
Verilere rağmen tüketicilerin önemli bir bölümü elektrikli araç bataryalarına hâlâ temkinli yaklaşıyor.
Otomotiv araştırma şirketi AutoPacific’in 2025 araştırmasına göre, potansiyel alıcıların elektrikli araçtan uzak durmasının bir numaralı nedeni batarya değişim maliyeti korkusu.
Batarya değişimi garanti dışında kaldığında üreticiye göre 5 bin ila 16 bin dolar arasında değişebiliyor. Ancak sektör uzmanları, yeni nesil elektrikli araçlarda batarya paketinin tamamı yerine daha küçük parçaların onarılabilmesi sayesinde maliyetlerin zamanla daha yönetilebilir hale geldiğini ifade ediyor.
Elektrikli araç bataryaları dayanıklılık testlerinde beklentilerin üzerine çıksa da sürücülerin kullanım alışkanlıkları batarya sağlığı için belirleyici rol oynamaya devam ediyor.
Telematik alanında faaliyet gösteren Geotab firmasının paylaştığı verilere göre, yüksek güçlü hızlı şarj istasyonlarını sıkça kullanan araçların bataryaları, düşük güçle şarj olan araçlara göre ortalama iki kat daha hızlı menzil kaybına uğruyor.
Uzmanlar ayrıca, batarya doluluk oranını sürekli yüzde 100 seviyesinde tutmanın, aracı uzun süre yüzde 0 enerjiyle bırakmanın ve dondurucu soğuk ya da aşırı sıcak hava koşullarında kullanmanın da uzun vadede menzil kapasitesine zarar verdiği konusunda uyarıyor.
Elektrikli araç bataryaları dayanıklılık testlerinde beklentilerin üzerine çıksa da sürücülerin kullanım alışkanlıkları batarya sağlığı için belirleyici rol oynamaya devam ediyor.
Telematik alanında faaliyet gösteren Geotab firmasının paylaştığı verilere göre, yüksek güçlü hızlı şarj istasyonlarını sıkça kullanan araçların bataryaları, düşük güçle şarj olan araçlara göre ortalama iki kat daha hızlı menzil kaybına uğruyor.
Uzmanlar ayrıca, batarya doluluk oranını sürekli yüzde 100 seviyesinde tutmanın, aracı uzun süre yüzde 0 enerjiyle bırakmanın ve dondurucu soğuk ya da aşırı sıcak hava koşullarında kullanmanın da uzun vadede menzil kapasitesine zarar verdiği konusunda uyarıyor.
Elektrikli araç bataryalarında kaydedilen gelişim, dayanıklılığın yanı sıra maliyet boyutunda da kendini güçlü bir şekilde gösteriyor.
BloombergNEF tarafından paylaşılan verilere göre, batarya maliyetleri 2010 yılından bu yana yüzde 90’ın üzerinde bir azalış kaydetti. Yaşanan bu ciddi düşüş, elektrikli otomobillerin toplam kullanım maliyetini aşağı çekerken, gelecekteki olası batarya yenileme ve tamir masraflarının da çok daha ekonomik seviyelere gelmesinin önünü açıyor.
Sektör uzmanları, batarya teknolojilerindeki bu hızlı ilerleme sayesinde elektrikli araçların ömür beklentisinin, geleneksel içten yanmalı motora sahip araçlarla rekabet edebilecek seviyeye ulaştığına dikkat çekiyor.
Elektrikli araç bataryalarına dair gelen pozitif verilere karşın, ABD pazarındaki satış grafiklerinde bir durgunluk göze çarpıyor.
İlgili makaledeki verilere göre, Trump yönetiminin elektrikli otomobillere yönelik teşvik programlarına son vermesi ve sektörü fonlayan yasal düzenlemeleri kaldırmasının ardından, ABD'deki elektrikli araç satışları 2026 yılında bir önceki seneye göre yüzde 25 oranında bir düşüş kaydetti.
Bu kan kaybına rağmen, sektörün önde gelen danışmanlık firmalarından AlixPartners, elektrikli araçların ABD genelindeki yeni otomobil satışları içindeki payının 2030 yılı itibarıyla yüzde 11'e tırmanacağını öngörüyor.
Dünya geneline bakıldığında ise elektrikli otomobillerin yeni araç satışlarındaki payı halihazırda yüzde 15 barajına ulaşmış durumda. Küresel pazardaki bu payın, 2030 yılına kadar toplam satışların yaklaşık dörtte birini (yüzde 25) oluşturacağı tahmin ediliyor.
Batarya ömrüne dair güncel veriler, özellikle ikinci el elektrikli araç piyasasının geleceği için kritik bir dönüm noktası niteliği taşıyor.
Kullanıcıların yüksek batarya yenileme maliyetlerine dair endişeleri hafifledikçe, yüksek kilometre katetmiş elektrikli otomobillere olan güvenin de yükselmesi öngörülüyor. Sektör uzmanları, elektrikli araçların uzun ömürlü bataryalara sahip olduğu algısı yerleştikçe, bu araçların hem ikinci el piyasa değerlerinin korunacağını hem de genel tüketici talebinin olumlu yönde ivme kazanacağını belirtiyor.
Sektör temsilcilerine göre, elektrikli otomobillerin kitlesel olarak yaygınlaşmasında sadece sürüş menzili ve şarj istasyonu ağının genişliği değil, batarya sağlamlığına dair tüketicide oluşacak güven duygusu da en önemli belirleyici faktörlerden biri olacak.