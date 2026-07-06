Elektrikli araçlarda batarya ezberi bozuluyor: 5 yıl sonunda bile menzilin yüzde 95'i korunuyor

Elektrikli araç bataryaları dayanıklılık testlerinde beklentilerin üzerine çıksa da sürücülerin kullanım alışkanlıkları batarya sağlığı için belirleyici rol oynamaya devam ediyor.

Telematik alanında faaliyet gösteren Geotab firmasının paylaştığı verilere göre, yüksek güçlü hızlı şarj istasyonlarını sıkça kullanan araçların bataryaları, düşük güçle şarj olan araçlara göre ortalama iki kat daha hızlı menzil kaybına uğruyor.

Uzmanlar ayrıca, batarya doluluk oranını sürekli yüzde 100 seviyesinde tutmanın, aracı uzun süre yüzde 0 enerjiyle bırakmanın ve dondurucu soğuk ya da aşırı sıcak hava koşullarında kullanmanın da uzun vadede menzil kapasitesine zarar verdiği konusunda uyarıyor.