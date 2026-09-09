Elektrikli araç sahiplerini yakından ilgilendiren bazı iddialar sosyal medyada gündeme geldi.
Elektrikli aracını evde şarj edenlere yüz binlerce lira ceza mı? DMM noktayı koydu
Elektrikli araçların evlerde şarj edilmesinin yasaklanacağı, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve araçlarını evinde şarj edenlere yüz binlerce liralık ceza uygulanacağı yönündeki iddialar gündem oldu. Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden açıklama geldi. İşte detaylarKaynak: Haber Merkezi
Paylaşımlarda, elektrikli araçların evlerde şarj edilmesine yönelik yeni bir düzenleme getirildiği, mevcut şarj cihazlarının söktürüleceği ve kurallara uymayanlara yüz binlerce liralık cezalar kesileceği öne sürüldü.
T.C. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), iddiaların ardından açıklama yaparak söz konusu paylaşımların dezenformasyon içerdiğini bildirdi.
EVDE ŞARJ YASAKLANMADI
DMM, elektrikli araçların evlerde, apartmanlarda veya site otoparklarında şarj edilmesine yönelik herhangi bir yasak bulunmadığını vurguladı.
Açıklamada, yapılan düzenlemelerin amacının çok katlı binalarda elektrik tesisatına proje dışı, izinsiz ve teknik kurallara uygun olmayan bireysel müdahaleleri engellemek olduğu belirtildi.
Bu kuralların olası yangın ve kaza risklerinin önüne geçerek vatandaşların can ve mal güvenliğini sağlamayı amaçladığı ifade edildi.
ŞARJ ÜNİTESİ KURULUMUNDA BU ŞARTLARA DİKKAT
DMM'nin açıklamasına göre, ikiden fazla bağımsız bölümün bulunduğu yapılarda şarj ünitelerinin kurulumu belirli teknik şartlara uygun şekilde yapılmalı.
Şarj ünitesinin bina yönetiminin bilgisi dahilinde kurulması, gerekli izinlerin alınması ve ihtiyaç duyulması halinde proje tadilatı yapılması gerekiyor. Kurulumun ayrıca onaylı projeye ve teknik güvenlik standartlarına uygun olması gerektiği belirtildi.
YÜZ BİNLERCE LİRALIK CEZA İDDİASINA AÇIKLIK GETİRİLDİ
Açıklamada en çok merak edilen konulardan biri olan yüksek para cezalarına da değinildi. DMM, gündeme gelen cezaların elektrikli araçların evde şarj edilmesine yönelik yeni bir kısıtlamayla bağlantılı olmadığını bildirdi.
Söz konusu cezaların sayaç dışı bağlantı, kaçak elektrik veya usulsüz elektrik kullanımı gibi halihazırda yürürlükte bulunan mevzuatın ihlal edilmesi durumlarında uygulandığı ifade edildi.
DMM, vatandaşlardan teknik düzenlemeleri çarpıtarak panik ve güvensizlik oluşturabilecek asılsız paylaşımlara itibar etmemelerini ve resmi makamların açıklamalarını dikkate almalarını istedi.