Elektrikli aracını evde şarj edenlere yüz binlerce lira ceza mı? DMM noktayı koydu

YÜZ BİNLERCE LİRALIK CEZA İDDİASINA AÇIKLIK GETİRİLDİ

Açıklamada en çok merak edilen konulardan biri olan yüksek para cezalarına da değinildi. DMM, gündeme gelen cezaların elektrikli araçların evde şarj edilmesine yönelik yeni bir kısıtlamayla bağlantılı olmadığını bildirdi.