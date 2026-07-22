Elektrikli araç bataryaları tarlalara taşınıyor: Toprağa hayat verecek

“BATARYALARI GERİ DÖNÜŞTÜRÜRKEN YALNIZCA ELEKTRONİK SEKTÖRÜNE HAMMADDE KAZANDIRMAYA ODAKLANILMAMALI”

Araştırmacılara göre mevcut batarya geri dönüşüm yöntemleri hem maliyetli hem de ekonomik açıdan yeterince cazip değil. Bunun başlıca nedeni, LFP bataryalardan geri kazanılan demir ve fosfat gibi malzemelerin piyasa değerinin düşük olması ve geri dönüşüm maliyetinin çoğu zaman elde edilen ekonomik değeri aşması. Dr. Deyang Qu, bu nedenle yalnızca elektronik sektörüne hammadde kazandırmaya odaklanmak yerine, batarya bileşenlerini tarımda değerlendirerek geri dönüşüme ekonomik açıdan daha sürdürülebilir bir yaklaşım geliştirmeyi hedeflediklerini söylüyor.