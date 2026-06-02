Dünya yeni bir El Nino dönemine hazırlanıyor
Dünya Meteoroloji Örgütü'nün (WMO) yayımladığı son rapor, küresel iklim açısından kritik bir gelişmeye işaret etti. Rapora göre El Nino'nun Haziran-Ağustos 2026 döneminde ortaya çıkma olasılığı yüzde 80 seviyesine ulaştı.
El Nino alarmı verildi: Uzmanlar tarih açıkladı
Dünya Meteoroloji Örgütü, El Nino hava olayının yaz aylarında ortaya çıkma ihtimalinin yüzde 80'e ulaştığını duyurdu. Uzmanlar, küresel sıcaklıklarda artış ve aşırı hava olaylarında yükseliş bekliyor.
Dünya yeni bir El Nino dönemine hazırlanıyor
Kasım ayına kadar etkisini sürdürebilir
Uzmanların değerlendirmelerine göre El Nino'nun başlaması halinde etkilerinin en az kasım ayına kadar devam etme ihtimali yüzde 90'ın üzerinde bulunuyor. Tahmin modelleri, olayın orta veya güçlü seviyede gerçekleşebileceğini gösteriyor.
Okyanus sıcaklıkları alarm veriyor
Raporda, Orta ve Doğu Ekvator Pasifik'te deniz yüzeyi sıcaklıklarının El Nino eşiklerine yaklaştığı belirtildi. Yüzey altındaki sıcak su rezervlerinin de bu süreci desteklediği kaydedildi.
Sıcaklıklar ortalamanın çok üzerine çıktı
Tropikal Pasifik'te bazı bölgelerde sıcaklıkların mevsim normallerinin yaklaşık 6 derece üzerine çıktığı vurgulandı. Bu durumun küresel hava sistemleri üzerinde önemli etkiler yaratabileceği ifade edildi.
BM'den kritik uyarı geldi
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, El Nino'nun yüzde 90 ihtimalle dünyayı etkileyeceğini belirterek bunun ciddi bir iklim uyarısı olarak değerlendirilmesi gerektiğini söyledi
Aşırı hava olayları artabilir
Uzmanlar, El Nino'nun kuraklık, aşırı yağış, sıcak hava dalgaları ve tarımsal kayıplar gibi riskleri artırabileceğine dikkat çekiyor. Birçok bölgede yağış rejimlerinin değişebileceği belirtiliyor.
Son El Nino rekor sıcaklıklarda etkili olmuştu
WMO Genel Sekreteri Celeste Saulo, 2023-2024 dönemindeki El Nino'nun kayıtlardaki en güçlü olaylardan biri olduğunu ve küresel sıcaklık rekorlarında önemli rol oynadığını hatırlattı.
El Nino ve La Nina arasındaki fark ne?
El Nino, Pasifik Okyanusu'ndaki su sıcaklıklarının yükselmesiyle küresel sıcaklıkları artıran bir iklim olayı olarak biliniyor. Bunun tersine La Nina ise daha serin hava koşullarını beraberinde getiriyor. İki sistem arasındaki geçiş dönemleri ise nötr iklim koşulları olarak adlandırılıyor.