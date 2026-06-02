El Nino alarmı verildi: Uzmanlar tarih açıkladı

El Nino ve La Nina arasındaki fark ne?

El Nino, Pasifik Okyanusu'ndaki su sıcaklıklarının yükselmesiyle küresel sıcaklıkları artıran bir iklim olayı olarak biliniyor. Bunun tersine La Nina ise daha serin hava koşullarını beraberinde getiriyor. İki sistem arasındaki geçiş dönemleri ise nötr iklim koşulları olarak adlandırılıyor.