Ünlü ekonomist Tunç Şatıroğlu, YouTube kanalı üzerinden gerçekleştirdiği yayında, küresel finans sistemini ve emtia piyasalarını kilitleyen jeopolitik kırılmaları masaya yatırdı.
Ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan korkutan uyarı: Burası artık yatırım yeri değil
Küresel piyasalarda Trump ve İran gerilimi tırmanırken, ünlü analist Tunç Şatıroğlu korkutan senaryoyu rakamlarla ilan etti. Şatıroğlu, "Altın ve gümüş de iyi değil, göstergeler sata dönmüştür oralarda, söyleyeyim. Riskler çok artmıştır böyle bir ortamda" sözleriyle yatırımcıyı uyardı. İşte detaylarZüleyha Öncü
Şatıroğlu, özellikle altın, gümüş ve yarı iletken hisselerindeki desteklerin kırılma noktasına geldiğini somut verilerle paylaştı.
Bir yatırım aracı için 'Burası artık yatırım yeri değil' diyen Şatıroğlu yatırımcıyı uyardı.
"Altın Ve Gümüş De İyi Değil, Göstergeler Sata Dönmüştür Oralarda!"
Küresel savaş riskinin tırmanmasıyla birlikte emtia piyasasında yaşanan ters fiyatlamalara dikkat çeken Tunç Şatıroğlu, altın yatırımcısını şu sözlerle uyardı: "Altın, gümüş de iyi değil. Daha aşağı seviyelere gelebilir hakikaten. Göstergeler sata dönmüştür oralarda söyleyeyim. Yani riskler çok artmıştır böyle bir ortamda ve yazık oluyor diyebilirim yani. Bakalım Başkan Trump bu gece bombalayacak mı? Bu gece bombalarsa yarın İran ne karşılık verecek? Kritik tesislere saldırılarda bulunacak olursa savaş çok daha hızlı bir şekilde geri gelecektir.
O zaman da tabii piyasa için kötü olacaktır. Yani o zaman bu seviyeleri de altında, gümüşte, Amerikan borsasında göremeyiz, çok daha aşağı seviyelere gidebilir."
"İran Masada Kazanacağı Oyunu Hürmüz'de Gemileri Vurarak Kaybetti!"
Petrol fiyatlarındaki sert geri dönüşün ve ABD-İran hattındaki kopuşun perde arkasını anlatan Şatıroğlu, süreci kuruşu kuruşuna özetledi: "İran aslında çok iyi bir anlaşma yapmıştı Amerika'yla... Dolar üzerinden bu petrolü satabilirsin dendi İran'a. Petrol bollaşacaktı, enflasyon düşecekti, merkez bankaları faiz indirimi yapacaktı ve bu bütün piyasalar için pozitif olurken İran ne yapmış? Savaşmış. Gitti üç gemiye birden saldırdı. Biri Suudi Arabistan tankeri, biri Katar tankeri, bir de Liberya bandıralı tanker. Trump da artık yeter dedi.
Sonuçta tabii ki kazan kazan olabilecekken kaybet kaybet oldu. Şimdi tekrar abluka da gelebilir. Tekrar Brent petrolde de yeni yükselişler görebiliriz ki zaten bugün vardı, 78.9 bugünkü çıktığı seviye. Yükseliş trendine hareketli ortalamayı kırarak geri döndü petrol. Yeni bir şey almanızı tavsiye etmem. Savaş riski var diyorum."
"NATO Zirvesinde Kazanım Elde Ettiğimiz Günde Borsanın Haline Bak: Vizyonsuzluk!"
Borsa İstanbul'daki sert düşüşün sadece İran kriziyle açıklanamayacağını, SPK ve ekonomi yönetiminin vizyonsuzluğunun piyasayı vurduğunu belirten Şatıroğlu, milli bir konuya da parmak bastı: "Trump dedi ki müttefikler birbirine yaptırım uygulamaz. Bu önemli bir mesaj. Türkiye bunu hak etmiştir. Kore harbinde MacArthur'un kuvvetleri kurtulsun diye tepeye taarruz etmiş Türk Tugayı... Hangi ülke bu kadar hak etmiş? Müttefiklerin birbirine yaptırım uygulamaması asıl en büyük kazanım.
İşte böyle bir günde, böyle bir Türkiye'nin NATO toplantısında bir kazanım elde ettiği bir günde Borsa İstanbul yüzde 1.8 aşağıda. Neden? Birincisi tabii ki İran meselesi ama ikincisi de yani bu MSCI'dan sonra başkaları da uyarıda bulundu. 'Bu ne biçim borsa' dendi.
E hala daha iyi bir tedbir alınamıyor. O zaman yabancı zaten gelmeyecek. Bir de frontier market (sınır piyasa) sınıfına düşecek Türkiye'nin. Millet 'hazır düşmüşken parayı altına koyayım' diye bunları düşünür.
Borsada küçük ölçekli hisselerde koordineli alımlarla anormal fiyat oluşumu denilen problemin çözülebileceğine ben inanmıyorum. Burası maalesef artık yatırım yeri falan değil. Spekülasyon yeri."
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