Ekonomist Tunç Şatıroğlu'ndan korkutan uyarı: Burası artık yatırım yeri değil

"Altın Ve Gümüş De İyi Değil, Göstergeler Sata Dönmüştür Oralarda!"

Küresel savaş riskinin tırmanmasıyla birlikte emtia piyasasında yaşanan ters fiyatlamalara dikkat çeken Tunç Şatıroğlu, altın yatırımcısını şu sözlerle uyardı: "Altın, gümüş de iyi değil. Daha aşağı seviyelere gelebilir hakikaten. Göstergeler sata dönmüştür oralarda söyleyeyim. Yani riskler çok artmıştır böyle bir ortamda ve yazık oluyor diyebilirim yani. Bakalım Başkan Trump bu gece bombalayacak mı? Bu gece bombalarsa yarın İran ne karşılık verecek? Kritik tesislere saldırılarda bulunacak olursa savaş çok daha hızlı bir şekilde geri gelecektir.