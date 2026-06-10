Altın çağı bitti mi: Ünlü ekonomist rakam verdi… “2026’nın gerçek şampiyonu ne altın ne dolar”

Mevduat faizlerinin yüzde 43-44 seviyeleriyle risksiz kazanç arayanlar için güçlü bir seçenek olduğunu ancak enflasyon takibi nedeniyle reel getiride yatırım fonlarının gerisinde kalabileceğini ifade eden Humar, sözlerini şöyle tamamladı:

"Geleceğin yatırımcısı tek bir varlığa değil, iyi yönetilen bir portföye yatırım yapacak. Bu nedenle benim yılın şampiyonu adayım ne altın, ne dolar, ne de kripto para. Benim şampiyonum; profesyonel yönetilen, çeşitlendirilmiş ve risk kontrolü sağlayan menkul kıymet yatırım fonlarıdır.”