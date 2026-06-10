Tgrthaber.com Özel Haber Şefi Bengü Sarıkuş’un sorularını yanıtlayan Ekonomist Sefer Humar; jeopolitik riskler, yüksek faiz ortamı ve sermaye piyasalarındaki yapısal dönüşüm ekseninde piyasalardaki son durumu analiz etti.
Altın çağı bitti mi: Ünlü ekonomist rakam verdi… “2026’nın gerçek şampiyonu ne altın ne dolar”
Altın fiyatları düşüş trendini sürdürürken yatırımcılar "Altın fiyatları ne zaman yükselecek?" sorusuna yanıt arıyor. Ekonomist Sefer Humar, gram altın beklentilerini ve mevduat faizi ile yatırım fonlarındaki potansiyeli değerlendirerek 2026'nin kazananını açıkladı.Kaynak: Diğer
Altının küresel belirsizliklerin barometresi hâline geldiğini belirten Sefer Humar, Orta Doğu'daki gelişmeler, Rusya-Ukrayna savaşı, Çin-Tayvan gerilimi ve küresel ticaret savaşlarının altını destekleyen başlıca unsurlar olduğunu ifade etti. Merkez bankalarının yoğun altın alımlarına dikkat çeken Humar, gelişmekte olan ülkelerin rezervlerini dolar yerine altınla çeşitlendirdiğini aktardı.
Altının önündeki en büyük rakibin yüksek faiz ortamı olduğunu vurgulayan Humar, mevduat faizlerinin yüzde 43-44 seviyelerine ulaştığı dönemde yatırımcıların alternatif maliyet hesabı yaptığını belirterek, "Altın bekletir, faiz ise günlük çalışır" dedi. Son dönemde yatırım fonlarının performansıyla Türk yatırımcısının geleneksel reflekslerinin değiştiğini ve "altın mı, dolar mı?" sorusunun yerini "hangi fon?" sorusuna bıraktığını ekledi.
Gram altında 7.400 TL seviyelerinin görülmesinin ardından yatırımcıların "kaçırma korkusuna" kapılmaması gerektiğini ifade eden Humar, tüm birikimle tek bir seviyeden alım yapılmasını doğru bulmadığını, kademeli alımın tercih edilmesi gerektiğini belirtti.
Yakın vadede gram altında 5.500 TL ile 7.700 TL arasında geniş bir bant oluşabileceğini öngören Humar, jeopolitik risklerin artması veya küresel faiz indirimlerinin hızlanması durumunda üst bantların test edilebileceğini; ancak 2026'nın geri kalanında kesintisiz bir yükseliş trendi beklemediğini aktardı.
Ons altında baz senaryosunun 4.000 ile 4.750 dolar bandı olduğunu açıklayan Humar, gram altında ise kur hareketleri ve iç piyasa dinamiklerine bağlı olarak dalgalı ancak dengeli bir görünüm beklediğini ifade etti.
Negatif senaryoda, jeopolitik tansiyonun düşmesi ve Fed'in yüksek faiz politikasını sürdürmesi durumunda gram altının teorik olarak 5.000 TL seviyelerine gerileyebileceğini söyleyen Humar, tarihsel olarak yaz aylarında yaşanan sert düşüşlerin sınırlı olduğunu ve aşağı yönlü hareketlerin de belirli ölçüde sınırlı kalacağını öngördü.
Borsa, döviz, kripto paralar ve mevduat faizi karşılaştırmasında 2026 yılının şampiyon adayı olarak yatırım fonlarını gösteren Sefer Humar, bu alandaki finansal büyümenin boyutuna dikkat çekti. Yatırım fonlarının toplam büyüklüğünün 2025 yılında yaklaşık 7 trilyon TL seviyesindeyken, günümüzde 14 trilyon TL'ye yaklaşarak yaklaşık yüzde 100'lük bir artış gösterdiğini belirtti.
Yüzde 100’lük bu büyümenin yatırımcı bilincindeki dönüşümü kanıtladığını belirten Humar, borsa tarafında sanayi, ihracat odaklı şirketler, savunma sanayi, teknoloji, enerji ve seçici banka hisselerinde önemli fırsatlar olduğunu dile getirdi. Dövizde agresif bir yükseliş beklemediğini, kripto paralarda ise yüksek volatilite ve regülasyon riskleri nedeniyle kontrollü olunması gerektiğini savundu.
Mevduat faizlerinin yüzde 43-44 seviyeleriyle risksiz kazanç arayanlar için güçlü bir seçenek olduğunu ancak enflasyon takibi nedeniyle reel getiride yatırım fonlarının gerisinde kalabileceğini ifade eden Humar, sözlerini şöyle tamamladı:
"Geleceğin yatırımcısı tek bir varlığa değil, iyi yönetilen bir portföye yatırım yapacak. Bu nedenle benim yılın şampiyonu adayım ne altın, ne dolar, ne de kripto para. Benim şampiyonum; profesyonel yönetilen, çeşitlendirilmiş ve risk kontrolü sağlayan menkul kıymet yatırım fonlarıdır.”