Ekonomist Muhammet Bayram gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi

‘DOLARİZASYON ZAAFIMIZ VAR AMA ALTIN HALA SADIK BİR DOST’

Dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerini 159 milyar dolar seviyesine çıkararak alımlara devam ettiğini belirten Bayram, Türkiye'deki döviz eğilimini de eleştirdi. Euro/Dolar paritesinin 1,14 seviyelerinde olduğunu ve doların küresel ölçekte güçlendiğini ifade eden ekonomist, iç piyasadaki durumu şu sözlerle özetledi:"Ülke olarak dolarizasyonu tam anlamıyla aşamadık; dövize karşı psikolojik bir zaafımız var. Ancak rakamlar net: Yıllık %32'lik enflasyona karşılık dolar yatırımcısına %17 kazandırmış. Bu senaryoda altın, tüm dalgalanmalara rağmen enflasyon üzerinde getiri sağlayarak 'sadık bir dost' olduğunu yeniden kanıtlıyor. Gerçek kazanç, enflasyonun üzerinde elde edilen getiridir."