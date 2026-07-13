Küresel piyasalarda gözler, yaklaşan 24 Temmuz Fed toplantısına ve Ortadoğu’da tırmanan jeopolitik risklere çevrildi. Ekonomist Muhammet Bayram, altın fiyatlarının geleceği, Fed'in faiz politikası, küresel piyasalardaki dolarizasyon etkisi ve merkez bankalarının hamlelerine dair kritik değerlendirmelerde bulundu.
Ekonomist Muhammet Bayram gram altının geleceği seviyeyi açıkladı: Rakam verdi
Ekonomist Muhammet Bayram altın fiyatlarının geleceği, Fed'in faiz politikası, küresel piyasalardaki dolarizasyon etkisi ve merkez bankalarının hamlelerine dair kritik değerlendirmelerde bulundu.Baran Yalçın
Bayram, yatırımcılara bu belirsiz dönemde sakin kalmalarını tavsiye ederken, altının uzun vadede enflasyona karşı en güvenli liman olma özelliğini koruduğunu vurguladı.
JEOPOLİTİK RİSKLER VE FED BASKISI ALTINI NASIL ETKİLİYOR?
Altının normal şartlarda barış dönemlerinde yükseliş trendine girdiğini belirten Muhammet Bayram, jeopolitik gerilimlerin ve özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki hareketliliğin fiyatlar üzerinde baskı yarattığını ifade etti. Trump'ın NATO zirvesindeki açıklamaları sonrası ateşkes umutlarının yerini yeniden gerilime bırakması, ticari riskleri artırırken piyasaları da temkinli olmaya zorluyor.
Bu süreçte asıl belirleyici unsurun Fed’in faiz politikası olacağını belirten Bayram, şu değerlendirmede bulundu:
"Hürmüz Boğazı'ndaki krizin gölgesinde girilecek bir Fed toplantısından kısa vadede bir faiz indirimi kararı çıkması zor görünüyor. Fed'in faiz artırma ihtimali düşük olsa da indirim için de henüz erken."
Ayrıca, faiz getirisi olmayan altının, yükselen ABD tahvil faizleri karşısında zorlandığını ifade eden Bayram; ABD 2 yıllık tahvillerinin %4,29, 10 yıllık tahvillerinin ise %4,60 seviyelerine dayandığını, bu sabit getirilerin yatırımcı tercihini etkilediğini belirtti.
Altında Takip Edilmesi Gereken "Kritik Eşikler"
Yatırımcıların panik kararlar almaktan kaçınması gerektiğini vurgulayan Ekonomist Bayram, hem ons hem de gram altın için teknik olarak izlenmesi gereken hayati seviyeleri açıkladı:
Ons Altın: $4.000$ dolar seviyesi kritik destek noktası.
Gram Altın: $6.000$ TL sınırı yakından takip edilmeli.
Bayram, "Eğer ons altında 4.000 doların, gram altında ise 6.000 liranın altı kalıcı olarak test edilir ve fiyatlar birkaç gün bu seviyelerin altında kalırsa, aşağı yönlü hareketin derinleşeceğini söyleyebiliriz" uyarısında bulundu.
‘DOLARİZASYON ZAAFIMIZ VAR AMA ALTIN HALA SADIK BİR DOST’
Dünya genelinde merkez bankalarının altın rezervlerini 159 milyar dolar seviyesine çıkararak alımlara devam ettiğini belirten Bayram, Türkiye'deki döviz eğilimini de eleştirdi. Euro/Dolar paritesinin 1,14 seviyelerinde olduğunu ve doların küresel ölçekte güçlendiğini ifade eden ekonomist, iç piyasadaki durumu şu sözlerle özetledi:"Ülke olarak dolarizasyonu tam anlamıyla aşamadık; dövize karşı psikolojik bir zaafımız var. Ancak rakamlar net: Yıllık %32'lik enflasyona karşılık dolar yatırımcısına %17 kazandırmış. Bu senaryoda altın, tüm dalgalanmalara rağmen enflasyon üzerinde getiri sağlayarak 'sadık bir dost' olduğunu yeniden kanıtlıyor. Gerçek kazanç, enflasyonun üzerinde elde edilen getiridir."