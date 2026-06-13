Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Ekonomi Ekonomist Emre Şirin uyardı: Parasının hepsini bu yatırıma gömenler kaybedebilir

Ekonomist Emre Şirin uyardı: Parasının hepsini bu yatırıma gömenler kaybedebilir

Ekonomi dünyasının yakından takip ettiği analistlerden Emre Şirin, YouTube kanalında yayınladığı son videoda, piyasaların şu an içerisinde bulunduğu dönemde doğru yatırımlar yapmak isteyen yatırımcı için kritik uyarılarda bulundu. Altın, gümüş, borsa yatırımcısı için işte o kritik analiz...

Hava Demir Hava Demir
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Ekonomist Emre Şirin uyardı: Parasının hepsini bu yatırıma gömenler kaybedebilir - Resim: 1

Konuşmasına iç siyasette ve kurumsal piyasada yaşanan olağanüstü gündemi hatırlatarak başlayan Emre Şirin, borsa hareketlerindeki mantıksızlığı şu sözlerle sertçe eleştirdi:

"Bugün 13 tane beyaz et şirketine 'fahiş fiyat' gerekçesiyle kayyım atandı, yönetimlerine el konuldu. Böyle bir kapı açıldıysa bundan sonrası çok daha riskli demektir. Sadece bu mu? CHP grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düşürüldü. İBB davasının savcısı Ankara Başsavcısı oldu. Siyaseten önümüzde bir şeyler mi olacak düşüncesi hasıl oluyor.

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Ekonomist Emre Şirin uyardı: Parasının hepsini bu yatırıma gömenler kaybedebilir - Resim: 2

İşte bu kadar siyasi çalkantının olduğu, ekonomide taşların yerinden oynadığı bir günde borsa yüzde 3,5 - 4 yukarıda, bankacılık endeksi yüzde 6,5 yukarı gidiyor! Bu tam bir tezat."

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Ekonomist Emre Şirin uyardı: Parasının hepsini bu yatırıma gömenler kaybedebilir - Resim: 3

"Yabancı 857 Milyon Dolar Satıp Çıktı, Sizi Oyuna Çağırıyorlar"

Piyasadaki yükselişin arkasında yatan asıl tehlikenin yabancı takaslarındaki dramatik kaçış olduğunu vurgulayan Şirin, rakamlar üzerinden uyarısını yineledi. Geçen hafta yabancı yatırımcının 14.000 - 14.200 endeks bandından tam 857 milyon dolarlık hisse satışı gerçekleştirerek piyasadan çıktığını hatırlatan Şirin, yatırımcılara şu can alıcı soruyu yöneltti:

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Ekonomist Emre Şirin uyardı: Parasının hepsini bu yatırıma gömenler kaybedebilir - Resim: 4

"14.200'den 900 milyon dolara yakın mal satan yabancı, tekrar bu seviyeden mi içeri girecek? Hayır. Piyasayı yukarı çekenler, eldeki malları boşaltmak için küçük yatırımcıyı tekrar bir oyuna, bir tuzağa çekiyorlar. Trump'ın daha önce petrol, altın ve gümüş üzerinde yaptığı manipülasyonun bir benzerini şu an Borsa İstanbul'da yaşıyoruz."

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Ekonomist Emre Şirin uyardı: Parasının hepsini bu yatırıma gömenler kaybedebilir - Resim: 5

"4,5 Aydır Altın Ve Gümüşü Bilerek Bastırdılar"

Küresel finans lobilerinin değerli metaller üzerinde kurduğu baskıya da değinen ünlü ekonomist, yatırımcıları bezdirme politikasının uygulandığını söyledi. Şirin, "4,5 aydır altın ve gümüşü manipülatif olarak bastırdılar.

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Ekonomist Emre Şirin uyardı: Parasının hepsini bu yatırıma gömenler kaybedebilir - Resim: 6

Bir gün dolar endeksi, bir gün tarım dışı istihdam, bir gün 'Trump İran'la anlaştı, ertesi gün vuracağım' dedi diyerek milleti bezdirdiler. Amaç, milletin elindeki fiziki değerli metalleri toplayıp, borsaları yukarı alıp, borsada malı yukarıdan küçük yatırımcının eline vermektir" ifadelerini kullanarak küresel tezgahın şifrelerini verdi.

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Ekonomist Emre Şirin uyardı: Parasının hepsini bu yatırıma gömenler kaybedebilir - Resim: 7

Küçük Yatırımcıya Altın Değerinde Reçete: "Full Girmeyin!"

Piyasaların yeşil ve coşkulu olduğu dönemlerde riskleri anlatmanın popüler olmadığını ancak sorumluluğu gereği bu uyarıyı yaptığını belirten Emre Şirin, zarar etmek istemeyen küçük yatırımcıya şu finansal reçeteyi sundu:

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Ekonomist Emre Şirin uyardı: Parasının hepsini bu yatırıma gömenler kaybedebilir - Resim: 8

''Borsada olabilirsiniz, buna itirazım yok. Ancak ralli başlıyor havasına kapılarak şu an bütün paranızla, full olarak borsaya girerseniz yarın öbür gün çok büyük bir sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bu piyasa bir testere piyasası olacak, anlık yükselişlerin ardından gerisin geriye sert düşüşler göreceğiz.

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Ekonomist Emre Şirin uyardı: Parasının hepsini bu yatırıma gömenler kaybedebilir - Resim: 9

İhtiyacınız olmayan parayla işlem yapıyorsanız, alternatifiniz varsa, düşüşleri karşılayıp dipten toplayacak nakdiniz kenarda duruyorsa problem yok. Ama tüm varlığını ralli bekleyerek buraya gömenler maalesef dramatik şekilde mağdur olabilir. Dikkatli olun!"

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Ekonomist Emre Şirin uyardı: Parasının hepsini bu yatırıma gömenler kaybedebilir - Resim: 10

NOT: BU HABERDE YER ALAN BİLGİLER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

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