Ekonomist Emre Şirin uyardı: Parasının hepsini bu yatırıma gömenler kaybedebilir

Konuşmasına iç siyasette ve kurumsal piyasada yaşanan olağanüstü gündemi hatırlatarak başlayan Emre Şirin, borsa hareketlerindeki mantıksızlığı şu sözlerle sertçe eleştirdi:

"Bugün 13 tane beyaz et şirketine 'fahiş fiyat' gerekçesiyle kayyım atandı, yönetimlerine el konuldu. Böyle bir kapı açıldıysa bundan sonrası çok daha riskli demektir. Sadece bu mu? CHP grup başkan vekilleri Ali Mahir Başarır ve Gökhan Günaydın'ın grup başkan vekillikleri düşürüldü. İBB davasının savcısı Ankara Başsavcısı oldu. Siyaseten önümüzde bir şeyler mi olacak düşüncesi hasıl oluyor.