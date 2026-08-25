Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Gündem Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu

Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu

Ehliyet almak isteyen gençler ve öğrenciler için eğitim süreci ve güncel maliyetler belli oldu. Sektörde yaklaşık 4 yıldır eğitmenlik yapan Selin Şimşek, kurs, sınav ve devlet harcı dahil olmak üzere toplam tutarın sınavlardan kalmayan adaylar için 35-36 bin lirayı bulduğunu açıkladı.

Kaynak: AA / DHA
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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 1

Ehliyet sahibi olmak isteyenler, yükselen kurs ücretleri ve artan araç giderleri nedeniyle toplam maliyeti merak ediyor. Sektörde yaklaşık 4 yıldır eğitmenlik yapan Selin Şimşek, ehliyet almak isteyen adayların geçmesi gereken eğitim sürecini ve karşılaşacağı güncel masrafları anlattı.

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 2

Özellikle gençlerin ve öğrencilerin kurs ücretlerini yüksek bulduğunu belirten Şimşek, ücretlerin kapsamlı eğitim süreci ve artan maliyetler nedeniyle yükseldiğini ifade etti.

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 3

EHLİYET EĞİTİMİ SANILDIĞI KADAR KISA DEĞİL

Selin Şimşek, ehliyet almak isteyen adayların yaklaşık 2,5-3 aylık bir eğitim sürecinden geçtiğini belirtti.

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 4

Şimşek, “Ücretler ilk bakışta öğrenciler için biraz pahalı görünebilir. Ancak adaylar 2,5-3 aylık bir süreçte tam teşekküllü bir eğitim alıyor” diyerek sürecin kapsamına dikkat çekti.

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 5

Adaylar ilk olarak 34 saatlik teorik eğitim alıyor. Bu eğitimin ardından teorik sınav aşamasına geçiliyor. Sınavı geçen adaylar ise 16 saatlik direksiyon eğitimine başlıyor.

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 6

AKARYAKIT VE ARAÇ GİDERLERİ DE MALİYETİ ARTIRIYOR

Kurs ücretlerinin yükselmesinde yalnızca eğitim sürecinin değil, artan araç giderlerinin de etkili olduğu belirtildi.

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 7

Selin Şimşek, özellikle akaryakıt fiyatlarına dikkat çekerek, “Yakıt fiyatları hiçbir şekilde yerinde durmuyor” dedi.

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 8

Araç bakımları ve benzin giderlerindeki artışın kurs ücretlerine de yüksek miktarda zam olarak yansıdığını ifade eden Şimşek, maliyetlerdeki yükselişin nedenlerinden birinin bu giderler olduğunu vurguladı.

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 9

EHLİYET ALMAK İÇİN TOPLAM NE KADAR ÖDENECEK?

Verilen bilgilere göre ehliyet almak isteyen adayların karşılaşacağı güncel ücretler şöyle:

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 10

Kurs ücreti: Yaklaşık 23 bin 500 TL

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 11

Teorik sınav ücreti: 1.250 TL

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 12

Direksiyon sınav ücreti: 2 bin TL

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 13

Devlet harcı: 8 bin 869 TL

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 14

Bu ödemeler birlikte değerlendirildiğinde, hiçbir sınavdan kalmayan bir adayın ehliyet almak için ödeyeceği toplam tutar yaklaşık 35-36 bin TL'yi buluyor.

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 15

Böylece ehliyet sahibi olmak isteyenlerin yalnızca kurs ücretini değil, teorik ve direksiyon sınavı ile devlet harcını da hesaba katması gerekiyor.

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 16

SINAVLARDA KALMAK MALİYETİ DAHA DA ARTIRABİLİR

Açıklanan toplam tutar, adayın sınavlardan ilk seferde başarılı olması üzerinden hesaplanıyor.

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 17

Dolayısıyla sınavlarda başarısız olunması halinde ek sınav ve eğitim giderleri ortaya çıkabiliyor.

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Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu - Resim: 18

Ehliyet almak isteyenler açısından toplam maliyetin, eğitim sürecinin yanı sıra yakıt, araç bakımı ve sınav giderlerindeki değişimlerden de etkilenebildiği belirtiliyor.

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