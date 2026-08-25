Ehliyet sahibi olmak isteyenler, yükselen kurs ücretleri ve artan araç giderleri nedeniyle toplam maliyeti merak ediyor. Sektörde yaklaşık 4 yıldır eğitmenlik yapan Selin Şimşek, ehliyet almak isteyen adayların geçmesi gereken eğitim sürecini ve karşılaşacağı güncel masrafları anlattı.
Ehliyet hayali kuranlar dikkat: Cebinizden çıkacak para belli oldu
Ehliyet almak isteyen gençler ve öğrenciler için eğitim süreci ve güncel maliyetler belli oldu. Sektörde yaklaşık 4 yıldır eğitmenlik yapan Selin Şimşek, kurs, sınav ve devlet harcı dahil olmak üzere toplam tutarın sınavlardan kalmayan adaylar için 35-36 bin lirayı bulduğunu açıkladı.Kaynak: AA / DHA
Özellikle gençlerin ve öğrencilerin kurs ücretlerini yüksek bulduğunu belirten Şimşek, ücretlerin kapsamlı eğitim süreci ve artan maliyetler nedeniyle yükseldiğini ifade etti.
EHLİYET EĞİTİMİ SANILDIĞI KADAR KISA DEĞİL
Selin Şimşek, ehliyet almak isteyen adayların yaklaşık 2,5-3 aylık bir eğitim sürecinden geçtiğini belirtti.
Şimşek, “Ücretler ilk bakışta öğrenciler için biraz pahalı görünebilir. Ancak adaylar 2,5-3 aylık bir süreçte tam teşekküllü bir eğitim alıyor” diyerek sürecin kapsamına dikkat çekti.
Adaylar ilk olarak 34 saatlik teorik eğitim alıyor. Bu eğitimin ardından teorik sınav aşamasına geçiliyor. Sınavı geçen adaylar ise 16 saatlik direksiyon eğitimine başlıyor.
AKARYAKIT VE ARAÇ GİDERLERİ DE MALİYETİ ARTIRIYOR
Kurs ücretlerinin yükselmesinde yalnızca eğitim sürecinin değil, artan araç giderlerinin de etkili olduğu belirtildi.
Selin Şimşek, özellikle akaryakıt fiyatlarına dikkat çekerek, “Yakıt fiyatları hiçbir şekilde yerinde durmuyor” dedi.
Araç bakımları ve benzin giderlerindeki artışın kurs ücretlerine de yüksek miktarda zam olarak yansıdığını ifade eden Şimşek, maliyetlerdeki yükselişin nedenlerinden birinin bu giderler olduğunu vurguladı.
EHLİYET ALMAK İÇİN TOPLAM NE KADAR ÖDENECEK?
Verilen bilgilere göre ehliyet almak isteyen adayların karşılaşacağı güncel ücretler şöyle:
Kurs ücreti: Yaklaşık 23 bin 500 TL
Teorik sınav ücreti: 1.250 TL
Direksiyon sınav ücreti: 2 bin TL
Devlet harcı: 8 bin 869 TL
Bu ödemeler birlikte değerlendirildiğinde, hiçbir sınavdan kalmayan bir adayın ehliyet almak için ödeyeceği toplam tutar yaklaşık 35-36 bin TL'yi buluyor.
Böylece ehliyet sahibi olmak isteyenlerin yalnızca kurs ücretini değil, teorik ve direksiyon sınavı ile devlet harcını da hesaba katması gerekiyor.
SINAVLARDA KALMAK MALİYETİ DAHA DA ARTIRABİLİR
Açıklanan toplam tutar, adayın sınavlardan ilk seferde başarılı olması üzerinden hesaplanıyor.
Dolayısıyla sınavlarda başarısız olunması halinde ek sınav ve eğitim giderleri ortaya çıkabiliyor.
Ehliyet almak isteyenler açısından toplam maliyetin, eğitim sürecinin yanı sıra yakıt, araç bakımı ve sınav giderlerindeki değişimlerden de etkilenebildiği belirtiliyor.