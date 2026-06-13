Türkiye'de trafiğe çıkmak isteyen sürücü adaylarının karşılaştığı mali yük, 2026 yılı haziran ayı itibarıyla katlandı.
Ehliyet alacaklar dikkat: B sınıfı ehliyetin maliyeti değişti
Türkiye'de 2026 yılı güncellenen tarifeleriyle birlikte sıfırdan B sınıfı ehliyet almanın bedeli kelimenin tam anlamıyla cep yakıyor. Sürücü kursu taban ücretinden yasal harçlara, değerli kağıt bedelinden sınav giriş ücretlerine kadar yapılan zamlarla güncel bedeli belli oldu.Züleyha Öncü
En çok tercih edilen ehliyet türlerinin başında gelen B sınıfı sürücü belgesine ait kurs, sınav, harç ve diğer zorunlu giderlerin dökümü netleşti.
Yapılan hesaplamalara göre, bir adayın ehliyet sahibi olabilmesi için yapması gereken toplam ödeme tutarı 42 bin TL sınırını çoktan geride bıraktı.
ASLAN PAYI SÜRÜCÜ KURSUNUN: TABAN ÜCRET 25 BİN TL!
Ehliyet alma sürecinin ilk ve en önemli aşamasını oluşturan sürücü kursu eğitimi, toplam maliyet içerisindeki en büyük dilimi oluşturuyor. 2026 yılı itibarıyla standart bir B sınıfı sürücü kursunun taban ücreti 25.000 TL olarak belirlendi.
Kurs sürecinin ardından adayların tabi tutulduğu iki aşamalı sınav mekanizmasının da ücretleri güncellendi. Teorik bilgilerin ölçüldüğü e-sınav giriş ücreti 1.250 TL olurken, bu sınavı başarıyla tamamlayan adayların girmeye hak kazandığı direksiyon uygulama sınavının ücreti ise 2.800 TL olarak kayıtlara geçti.
SINAVI GEÇMEK YETMİYOR: ÖDENEN HARÇLAR BEDELLERİ UÇTU
Sözcü’de yer alan habere göre 2026 yılı güncel tarifesine göre sadece B sınıfı ehliyet harcı 9.456,44 TL seviyesine ulaştı.
Bunun yanı sıra, ehliyet kartının basımı için tahsil edilen değerli kâğıt bedeli 2.366 TL, vakıf payı ise 595 TL olarak belirlendi.
YAN GİDERLER: RAPOR Ve FOTOĞRAF 800 LİRA
Ehliyet başvuru dosyasında bulunması kanunen zorunlu olan evraklar ve tamamlayıcı yan işlemler de genel bütçeyi doğrudan sarsıyor. "Sürücü olur" sağlık raporu için ödenen ortalama ücret 312 TL'ye yükselirken, nüfus müdürlüğüne teslim edilecek olan biyometrik fotoğraf çekim bedeli ise en düşük 500 TL oldu.
Tüm bu zorunlu kalemler alt alta eklendiğinde, 2026 yılında sıfırdan direksiyon başına geçecek bir vatandaşın cebinden çıkacak toplam net tutar 42.279,44 TL olarak hesaplanıyor. Sürücü kursu taban ücretleri illere, ilçelere ve valilik bünyesindeki komisyon kararlarına göre bölgesel olarak yukarı yönlü değişebilirken; sağlık raporu ve fotoğraf giderleri de işlemin yapıldığı özel hastane veya stüdyoya göre farklılık arz edebiliyor.