Ehliyet alacaklar dikkat: B sınıfı ehliyetin maliyeti değişti

Tüm bu zorunlu kalemler alt alta eklendiğinde, 2026 yılında sıfırdan direksiyon başına geçecek bir vatandaşın cebinden çıkacak toplam net tutar 42.279,44 TL olarak hesaplanıyor. Sürücü kursu taban ücretleri illere, ilçelere ve valilik bünyesindeki komisyon kararlarına göre bölgesel olarak yukarı yönlü değişebilirken; sağlık raporu ve fotoğraf giderleri de işlemin yapıldığı özel hastane veya stüdyoya göre farklılık arz edebiliyor.