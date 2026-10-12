Egea'nın yerini alacak otomobil geliyor: Türkler tasarladı

İKİ MOTOR SEÇENEĞİYLE BAŞLAYACAK

Model Türkiye'de ilk etapta iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş seçeneğinde 1.2 litre 100 beygirlik benzinli motor ve manuel şanzıman bulunacak.

Diğer seçenekte ise 1.2 litre 145 beygirlik hibrit motor ve otomatik şanzıman yer alacak.

Tamamen elektrikli versiyon da ilerleyen dönemde ürün gamına eklenecek. Elektrikli seçeneğin 2027'nin ikinci yarısında gelebileceği, ancak planlamaya bağlı olarak 2028'e de kalabileceği belirtildi.