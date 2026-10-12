Türkiye otomobil pazarında uzun yıllardır önemli bir yere sahip olan Egea'nın ardından yeni dönem başlıyor. Paris Otomobil Fuarı'nda ilk kez gösterilen yeni otomobil, özellikle Türkiye pazarı düşünülerek geliştirilen yapısı ve ulaşılabilir fiyat hedefiyle öne çıkıyor.
Egea'nın yerini alacak otomobil geliyor: Türkler tasarladı
Türkiye'de uzun yıllar yüksek satış rakamlarına ulaşan Egea'nın ardından markanın yeni kozu yola çıkmaya hazırlanıyor. Türk kullanıcıların görüşleriyle son şekli verilen otomobil; geniş bagajı, benzinli ve hibrit motor seçenekleriyle dikkat çekiyor. Türkiye'ye geliş tarihi de belli oldu.Kaynak: Haber Merkezi
Yeni modelin geliştirilme sürecindeki en dikkat çekici ayrıntılardan biri ise Türk kullanıcıların tasarıma doğrudan katkı sağlaması oldu.
SON HALİNE TÜRK KULLANICILAR KARAR VERDİ
Otomobilin tasarımı tamamlanmadan önce Türkiye'de özel bir kullanıcı grubu oluşturuldu. Modelin tasarımı bu gruba gösterilirken, Türk kullanıcılardan gelen geri bildirimler tasarım ekibi tarafından değerlendirildi.
Bu değerlendirmelerin ardından otomobilin son çizgileri şekillendirildi. Böylece Türkiye, modelin yalnızca önemli satış pazarlarından biri olmakla kalmadı, tasarım sürecinde de rol oynadı.
YAKLAŞIK 600 LİTRELİK BAGAJ
Yeni otomobil, geniş kullanım alanıyla da dikkat çekiyor. Modelde yaklaşık 600 litrelik bagaj hacmi bulunuyor.
Kabin bölümünde ise dijital gösterge ekranı, CarPlay destekli multimedya sistemi, kablosuz telefon şarj alanı, çift Type-C girişi, elektronik park freni ve farklı saklama alanları yer alıyor.
Otomobilin konforlu, geniş, teknolojik ve aynı zamanda ulaşılabilir olması hedefleniyor.
İKİ MOTOR SEÇENEĞİYLE BAŞLAYACAK
Model Türkiye'de ilk etapta iki farklı motor seçeneğiyle satışa sunulacak. Giriş seçeneğinde 1.2 litre 100 beygirlik benzinli motor ve manuel şanzıman bulunacak.
Diğer seçenekte ise 1.2 litre 145 beygirlik hibrit motor ve otomatik şanzıman yer alacak.
Tamamen elektrikli versiyon da ilerleyen dönemde ürün gamına eklenecek. Elektrikli seçeneğin 2027'nin ikinci yarısında gelebileceği, ancak planlamaya bağlı olarak 2028'e de kalabileceği belirtildi.
FİYATI ULAŞILABİLİR OLACAK
Otomobilin kesin satış fiyatı henüz açıklanmadı. Markanın Türkiye yönetimi, fiyatın lansmana yakın bir tarihte netleşeceğini belirtirken ulaşılabilir bir fiyat seviyesinin hedeflendiğini ifade etti.
Modelin Aralık 2026'dan itibaren Türkiye'de satışa sunulması hedefleniyor. Ayrıca otomobilin Avrupa pazarından önce Türkiye'de satışa çıkması planlanıyor.
EGEA'NIN MİRASINI FIAT FASTBACK DEVRALACAK
Merakla beklenen otomobilin Fiat Fastback olduğu açıklandı. C segmentinde konumlandırılan Fastback, yerden yüksek gövde yapısıyla SUV özelliklerini sedan çizgileriyle bir araya getiriyor.
Fiat, Egea'nın ardından Türkiye pazarında önemli rol üstlenmesini beklediği Fastback'i geniş bagaj hacmi, benzinli ve hibrit motor seçenekleri ve Türkiye odaklı geliştirme süreciyle Aralık ayında Türk kullanıcılarla buluşturmayı hedefliyor.