Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Egea'nın yerini alacak araba belli oldu: Bursa'da üretilecek, yok satacak

Egea'nın yerini alacak araba belli oldu: Bursa'da üretilecek, yok satacak

Türkiye'de uzun yıllar ulaşılabilir otomobil seçenekleri arasında öne çıkan Egea'nın üretiminin sona ermesinin ardından gözler yeni modellere çevrildi. Bursa'da üretimine başlanan yeni otomobilin hem yerlilik oranı hem de satış koşullarıyla dikkat çekmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Egea'nın yerini alacak araba belli oldu: Bursa'da üretilecek, yok satacak - Resim: 1

Haziran ayının sonunda üretimi sona eren Fiat Egea'nın Türkiye otomobil pazarında bıraktığı boşluğu doldurabilecek yeni bir model gündeme geldi.

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Egea'nın yerini alacak araba belli oldu: Bursa'da üretilecek, yok satacak - Resim: 2

Otomotiv Gazetecisi Emre Özpeynirci'nin aktardığı bilgilere göre yeni otomobil için Bursa'daki fabrikada hazırlıklar tamamlanırken ön üretim süreci de başladı.

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Egea'nın yerini alacak araba belli oldu: Bursa'da üretilecek, yok satacak - Resim: 3

İlk araçların banttan indiği, test ve doğrulama çalışmalarının devam ettiği belirtildi. Yeni modelin Aralık ayında Türkiye'de satışa sunulması planlanıyor.

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Egea'nın yerini alacak araba belli oldu: Bursa'da üretilecek, yok satacak - Resim: 4

SADECE BURSA'DA ÜRETİLECEK

C segmentinde crossover olarak konumlandırılacak otomobilin yalnızca Bursa'da üretilmesi ve buradan Avrupa ülkelerine ihraç edilmesi bekleniyor.

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Egea'nın yerini alacak araba belli oldu: Bursa'da üretilecek, yok satacak - Resim: 5

Aracın Mild Hybrid-G 140 ve Hybrid 155 motor seçenekleriyle üretileceği, yerlilik oranının ise yüzde 40'ın üzerinde olacağı ifade edildi.

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Egea'nın yerini alacak araba belli oldu: Bursa'da üretilecek, yok satacak - Resim: 6

ÖTV MUAFİYETİNDEN YARARLANABİLİR

Türkiye'de üretilmesi ve yüzde 40'ın üzerinde yerlilik oranına sahip olması nedeniyle yeni modelin gerekli şartları karşılayan kişiler için ÖTV muafiyeti kapsamında satın alınabilecek modeller arasına girebileceği belirtiliyor.

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Egea'nın yerini alacak araba belli oldu: Bursa'da üretilecek, yok satacak - Resim: 7

Bu gelişmelerin ardından otomobilin, Egea'nın Türkiye'de bıraktığı ulaşılabilir yerli otomobil konumunu doldurup dolduramayacağı şimdiden merak konusu oldu.

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Egea'nın yerini alacak araba belli oldu: Bursa'da üretilecek, yok satacak - Resim: 8

İŞTE EGEA'NIN YERİNE ADAY GÖSTERİLEN OTOMOBİL

Merak edilen model, Dacia Striker. Oyak Renault'nun Bursa fabrikasında üretilecek Striker'ın Avrupa fiyatının 25 bin euronun altında olması planlanırken, Türkiye'deki satış fiyatının ise yaklaşık 2,2 milyon TL seviyesinde olabileceği öngörülüyor.

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Egea'nın yerini alacak araba belli oldu: Bursa'da üretilecek, yok satacak - Resim: 9

Modelin kesin Türkiye fiyatı ise satışa çıkışıyla birlikte netleşecek.

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