Egea'nın yerini alacak araba belli oldu: Bursa'da üretilecek, yok satacak

İŞTE EGEA'NIN YERİNE ADAY GÖSTERİLEN OTOMOBİL

Merak edilen model, Dacia Striker. Oyak Renault'nun Bursa fabrikasında üretilecek Striker'ın Avrupa fiyatının 25 bin euronun altında olması planlanırken, Türkiye'deki satış fiyatının ise yaklaşık 2,2 milyon TL seviyesinde olabileceği öngörülüyor.