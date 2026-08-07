Egea'dan 99 bin 900 TL daha ucuz: Otomobil alacaklar bu modeli konuşuyor

Fiat'ın Egea Sedan Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel modeli ise 100 bin TL kampanyayla 1 milyon 929 bin 900 TL oldu.

Böylece Kia Stonic, kampanyalı fiyatıyla Fiat Egea Sedan'dan 99 bin 900 TL daha ucuza satışa sunulmuş oldu.