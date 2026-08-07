Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Egea'dan 99 bin 900 TL daha ucuz: Otomobil alacaklar bu modeli konuşuyor

Egea'dan 99 bin 900 TL daha ucuz: Otomobil alacaklar bu modeli konuşuyor

Otomobil markalarının ağustos ayı kampanyaları belli oldu. Güncellenen fiyat listelerinde dikkat çeken fark, sıfır araç almayı planlayanların yeniden fiyat-performans karşılaştırması yapmasına neden oldu.

Kaynak: Haber Merkezi
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Egea'dan 99 bin 900 TL daha ucuz: Otomobil alacaklar bu modeli konuşuyor - Resim: 1

Kampanyalar peş peşe açıklandı

Sıfır otomobil satın almayı planlayan vatandaşlar, markaların açıkladığı kampanyaları yakından takip etmeyi sürdürüyor.

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Egea'dan 99 bin 900 TL daha ucuz: Otomobil alacaklar bu modeli konuşuyor - Resim: 2

Ağustos ayıyla birlikte birçok marka fiyatlarını ve indirimlerini güncellerken, bazı modeller arasındaki fiyat farkları dikkat çekti.

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Egea'dan 99 bin 900 TL daha ucuz: Otomobil alacaklar bu modeli konuşuyor - Resim: 3

Fiyat-performans karşılaştırmaları hız kazandı

Artan otomobil fiyatları nedeniyle tüketiciler artık yalnızca marka tercihi yapmak yerine farklı segmentlerdeki modelleri de karşılaştırmaya başladı.

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Egea'dan 99 bin 900 TL daha ucuz: Otomobil alacaklar bu modeli konuşuyor - Resim: 4

Özellikle kampanyalı fiyatlar, araç almayı düşünenler için belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.

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Egea'dan 99 bin 900 TL daha ucuz: Otomobil alacaklar bu modeli konuşuyor - Resim: 5

İki model arasındaki fark dikkat çekti

Yayımlanan güncel fiyat listelerinde bir SUV modelinin kampanyalı fiyatıyla, sedan segmentindeki popüler bir modelden daha uygun fiyata satıldığı görüldü.

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Egea'dan 99 bin 900 TL daha ucuz: Otomobil alacaklar bu modeli konuşuyor - Resim: 6

İki araç arasındaki fiyat farkı ise 99 bin 900 TL olarak hesaplandı.

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Egea'dan 99 bin 900 TL daha ucuz: Otomobil alacaklar bu modeli konuşuyor - Resim: 7

Merak edilen fiyatlar belli oldu

Kia'nın Stonic Cool 1.0L 100 PS DCT Benzinli modeli, 130 bin TL indirimle 1 milyon 830 bin TL'ye satışa sunuldu.

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Egea'dan 99 bin 900 TL daha ucuz: Otomobil alacaklar bu modeli konuşuyor - Resim: 8

Fiat'ın Egea Sedan Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel modeli ise 100 bin TL kampanyayla 1 milyon 929 bin 900 TL oldu.

Böylece Kia Stonic, kampanyalı fiyatıyla Fiat Egea Sedan'dan 99 bin 900 TL daha ucuza satışa sunulmuş oldu.

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