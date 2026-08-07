Egea'dan 99 bin 900 TL daha ucuz: Otomobil alacaklar bu modeli konuşuyor

Kampanyalar peş peşe açıklandı
Sıfır otomobil satın almayı planlayan vatandaşlar, markaların açıkladığı kampanyaları yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Kampanyalar peş peşe açıklandı
Sıfır otomobil satın almayı planlayan vatandaşlar, markaların açıkladığı kampanyaları yakından takip etmeyi sürdürüyor.
Ağustos ayıyla birlikte birçok marka fiyatlarını ve indirimlerini güncellerken, bazı modeller arasındaki fiyat farkları dikkat çekti.
Fiyat-performans karşılaştırmaları hız kazandı
Artan otomobil fiyatları nedeniyle tüketiciler artık yalnızca marka tercihi yapmak yerine farklı segmentlerdeki modelleri de karşılaştırmaya başladı.
Özellikle kampanyalı fiyatlar, araç almayı düşünenler için belirleyici unsurlar arasında yer alıyor.
İki model arasındaki fark dikkat çekti
Yayımlanan güncel fiyat listelerinde bir SUV modelinin kampanyalı fiyatıyla, sedan segmentindeki popüler bir modelden daha uygun fiyata satıldığı görüldü.
İki araç arasındaki fiyat farkı ise 99 bin 900 TL olarak hesaplandı.
Merak edilen fiyatlar belli oldu
Kia'nın Stonic Cool 1.0L 100 PS DCT Benzinli modeli, 130 bin TL indirimle 1 milyon 830 bin TL'ye satışa sunuldu.
Fiat'ın Egea Sedan Lounge 1.6 Otomatik MultiJet 130 HP DCT GSR Dizel modeli ise 100 bin TL kampanyayla 1 milyon 929 bin 900 TL oldu.
Böylece Kia Stonic, kampanyalı fiyatıyla Fiat Egea Sedan'dan 99 bin 900 TL daha ucuza satışa sunulmuş oldu.