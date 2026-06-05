Küresel enerji ve madencilik sektöründe son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmaları ve jeopolitik gerilimler, uzun vadeli yapısal trendlerin üzerini örtüyor. Doğal kaynaklar sektöründe elli yılı aşkın deneyimiyle dünyanın en çok saygı duyulan yatırımcılarından ve stratejistlerinden biri olan Rick Rule, katıldığı özel bir yayında emtia piyasalarının önümüzdeki on yılına damga vuracak makroekonomik dinamikleri verilerle ortaya koydu.
Efsane yatırımcıdan çok kazandıracak tavsiye ve çarpıcı altın tahmini… Bu tehlikeye dikkat
Emtia dünyasının otoritelerinden Rick Rule, küresel piyasalarda taşları yerinden oynatacak yapısal dönüşümleri açıkladı. Milyar doları bulan kronik yatırım eksikliklerine dikkat çeken uzman, kaçınılmaz hale gelen küresel kaynak milliyetçiliğine karşı uyardı.
Küresel pazarlardaki kısa vadeli fiyat hareketlerinin yanıltıcı olduğunu belirten Rule; altın, petrol, bakır ve gümüşün geleceğine dair çarpıcı tahminlerde bulunurken, hükümetlerin yükselen marjlardan daha fazla pay alacağı yeni bir "kaynak milliyetçiliği" döneminin küresel ölçekte kaçınılmaz hale geldiğini ilan etti.
Altının uzun vadeli görünümünde kararlı bir yükseliş beklentisini (bullish) koruyan kıdemli analist, 2000 yılından bu yana sistematik olarak altın biriktirdiğini açıkladı. ABD dolarının satın alma gücündeki kaçınılmaz erozyona dikkat çeken Rule, küresel ekonomiyi sarsan ve doların on yıl içinde satın alma gücünün yaklaşık yüzde 75'ini kaybettiği 1970'li yıllarla bugünkü konjonktür arasında net bir paralellik kurdu:
"Önümüzdeki 10 yılın, ABD dolarının mutlak satın alma gücünde oldukça sert bir düşüşe sahne olacağını öngörüyorum. Eğer bu projeksiyonum gerçekleşirse, altının küresel ölçekte mutlak satın alma gücünü eksiksiz koruyacağını, bunun da nominal bazda ons fiyatlarına çok güçlü bir performans olarak yansıtacağını tahmin ediyorum."
Altını mutlak bir servet koruma aracı olarak konumlandırırken, gümüşü tamamen spekülatif bir enstrüman olarak gördüğünü ifade eden analist, mevcut fiyat seviyelerinde fiziki metal yerine gelecekteki fiyat hareketlerine yüksek kaldıraç sunan nitelikli üreticilerin hisselerine odaklanmayı tercih ediyor.
Tarihsel veriler ışığında hükümetlerin yüksek kâr marjı dönemlerinde madencilik ve enerji şirketlerinin gelirlerine yöneldiğini belirten Rule, "Bu bir ekonomik garantidir. 1970'lerin başında bakır fiyatı 30 sent civarındayken hiçbir kamulaştırma ya da ek vergi hamlesi görmediniz. Ancak fiyatlar 1,5 dolara fırladığında agresif kamulaştırmalar ve vergi artışları yaşandı" dedi.
Yatırımcıların siyasi riski analiz ederken sadece gelişmekte olan ülkelere değil, Batı demokrasilerine de aynı şüpheyle yaklaşması gerektiğini ekleyen ünlü uzman; küresel ölçekte telif hakları (royalty), ek vergiler ve servet transferlerinin kapıda olduğunu vurguladı.
Portföy yönetiminde nicelik yerine kaliteye odaklanılması gerektiğinin altını çizen Rule, başarısız portföylerin en büyük hatasının çok fazla şirket ismi barındırması olduğunu belirtti. Küresel emtia boğa piyasalarında "beta" getirisinin zaten çok yüksek olacağını ifade eden Rule, küresel yatırımcılara şu net tavsiyeyle sözlerini tamamladı:
"Dünya standartlarında yönetilen, güçlü bilançolara sahip 10 veya 12 yüksek kaliteli şirketten oluşan konsolide bir portföy oluşturmak ve önümüzdeki beş yıl boyunca sabırla beklemek, uzun vadeli kaynak yatırımcılığında başarının mutlak anahtarıdır."