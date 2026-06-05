Efsane yatırımcıdan çok kazandıracak tavsiye ve çarpıcı altın tahmini… Bu tehlikeye dikkat

Küresel enerji ve madencilik sektöründe son dönemde yaşanan fiyat dalgalanmaları ve jeopolitik gerilimler, uzun vadeli yapısal trendlerin üzerini örtüyor. Doğal kaynaklar sektöründe elli yılı aşkın deneyimiyle dünyanın en çok saygı duyulan yatırımcılarından ve stratejistlerinden biri olan Rick Rule, katıldığı özel bir yayında emtia piyasalarının önümüzdeki on yılına damga vuracak makroekonomik dinamikleri verilerle ortaya koydu.