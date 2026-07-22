Volkswagen, bir döneme damga vuran kompakt sedan modeli Bora'yı yeniden sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Çin'de satışta bulunan Sagitar L modeli temel alınarak geliştirilen yeni Bora'nın, ilk olarak Kazakistan pazarında satışa sunulması, ardından ise farklı ülkelerde de kullanıcılarla buluşması planlanıyor.
Efsane otomobil geri dönüyor: Wolkswagen harekete geçti
Volkswagen, 2000'li yıllarda büyük ilgi gören Bora modelini yeniden otomobil tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.Kaynak: Haber Merkezi
EFSANE OTOMOBİL GERİ DÖNÜYOR
Yaklaşık 4,8 metre uzunluğa sahip olan yeni Bora, akıcı tavan çizgisi ve güncel tasarım detaylarıyla selefinden çok daha modern bir karakter sergiliyor.
Ön ve arka bölümde boydan boya uzanan LED aydınlatma imzası dikkat çekerken, kabinde tamamen dijital gösterge ekranı ile 15 inçlik bilgi-eğlence sistemi teknolojik atmosferi güçlendiriyor.
İç mekânda ferahlık sunmayı hedefleyen model, 533 litrelik bagaj hacmiyle özellikle aileler için kullanışlı bir seçenek olmayı amaçlıyor.
Kaputun altında ise 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor görev yapıyor. 160 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bu ünite, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor.
Yeni Bora, O'dan 100 km/s hıza 8,8 saniyede ulaşabilirken, azami 200 km/s hıza erişebiliyor.
Bora adı, Volkswagen tarafından ilk kez 1998 yılında dördüncü nesil Jetta'nın Avrupa'daki versiyonunda kullanılmış ve kısa sürede markanın en sevilen kompakt sedan modelleri arasına girmeyi başarmıştı.
Yeni nesliyle birlikte Volkswagen, Bora'nın geçmişte yakaladığı popülerliği modern tasarım anlayışı, gelişmiş teknolojik donanımları ve rekabetçi konumlandırmasıyla yeniden yakalamayı hedefliyor.