Yeniçağ Gazetesi
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Efsane otomobil geri dönüyor: Wolkswagen harekete geçti

Volkswagen, 2000'li yıllarda büyük ilgi gören Bora modelini yeniden otomobil tutkunlarıyla buluşturmaya hazırlanıyor.

Kaynak: Haber Merkezi
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Efsane otomobil geri dönüyor: Wolkswagen harekete geçti - Resim: 1

Volkswagen, bir döneme damga vuran kompakt sedan modeli Bora'yı yeniden sahneye çıkarmaya hazırlanıyor. Çin'de satışta bulunan Sagitar L modeli temel alınarak geliştirilen yeni Bora'nın, ilk olarak Kazakistan pazarında satışa sunulması, ardından ise farklı ülkelerde de kullanıcılarla buluşması planlanıyor.

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Efsane otomobil geri dönüyor: Wolkswagen harekete geçti - Resim: 2

EFSANE OTOMOBİL GERİ DÖNÜYOR

Yaklaşık 4,8 metre uzunluğa sahip olan yeni Bora, akıcı tavan çizgisi ve güncel tasarım detaylarıyla selefinden çok daha modern bir karakter sergiliyor.

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Efsane otomobil geri dönüyor: Wolkswagen harekete geçti - Resim: 3

Ön ve arka bölümde boydan boya uzanan LED aydınlatma imzası dikkat çekerken, kabinde tamamen dijital gösterge ekranı ile 15 inçlik bilgi-eğlence sistemi teknolojik atmosferi güçlendiriyor.

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Efsane otomobil geri dönüyor: Wolkswagen harekete geçti - Resim: 4

İç mekânda ferahlık sunmayı hedefleyen model, 533 litrelik bagaj hacmiyle özellikle aileler için kullanışlı bir seçenek olmayı amaçlıyor.

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Efsane otomobil geri dönüyor: Wolkswagen harekete geçti - Resim: 5

Kaputun altında ise 1.5 litrelik turbo beslemeli benzinli motor görev yapıyor. 160 beygir güç ve 250 Nm tork üreten bu ünite, 7 ileri DSG otomatik şanzımanla birlikte çalışıyor.

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Efsane otomobil geri dönüyor: Wolkswagen harekete geçti - Resim: 6

Yeni Bora, O'dan 100 km/s hıza 8,8 saniyede ulaşabilirken, azami 200 km/s hıza erişebiliyor.

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Efsane otomobil geri dönüyor: Wolkswagen harekete geçti - Resim: 7

Bora adı, Volkswagen tarafından ilk kez 1998 yılında dördüncü nesil Jetta'nın Avrupa'daki versiyonunda kullanılmış ve kısa sürede markanın en sevilen kompakt sedan modelleri arasına girmeyi başarmıştı.

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Efsane otomobil geri dönüyor: Wolkswagen harekete geçti - Resim: 8

Yeni nesliyle birlikte Volkswagen, Bora'nın geçmişte yakaladığı popülerliği modern tasarım anlayışı, gelişmiş teknolojik donanımları ve rekabetçi konumlandırmasıyla yeniden yakalamayı hedefliyor.

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