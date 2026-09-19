Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Otomotiv Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak

Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak

Japon devinin efsane modelinin 14. nesli Aralık 2026'da tanıtılacak. 26 ayda geliştirilen yeni sedan, yapay zekâ ve dijital simülasyon teknolojileriyle hazırlanırken Japonya'daki Tochigi fabrikasında üretilecek.

Kaynak: Haber Merkezi
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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 1

Otomobil üreticisi Nissan'ın uzun süredir beklenen yeni Skyline modeli için tanıtım tarihi netleşti.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 2

Nissan Başkanı ve Üst Yöneticisi (CEO) Ivan Espinosa, 14. nesil Skyline'ın Aralık 2026'da gerçekleştirilecek etkinlikle tanıtılacağını açıkladı.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 3

Nissan'ın ilk detaylarını Nisan 2026'da paylaştığı yeni model, şirketin yeniden yapılanma sürecinde öne çıkardığı "Heartbeat" olarak adlandırılan modeller arasında yer alıyor.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 4

Espinosa, Skyline'ın markanın yeniden yükselişinin simgelerinden biri olacağını belirtiyor.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 5

Yeni nesil Skyline'ın geliştirme süresinin 26 ay olması dikkat çekiyor. Önceki neslin yaklaşık 55 aylık geliştirme süreciyle karşılaştırıldığında Nissan, yeni modelin hazırlık süresini önemli ölçüde kısaltmış oldu.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 6

Şirket, otomobilin tasarımından mühendislik çalışmalarına, dayanıklılık testlerinden üretim hazırlıklarına kadar birçok aşamada üretken yapay zekâ ve dijital simülasyon teknolojilerinden yararlandı.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 7

Bu yöntemle fiziksel prototip gereksiniminin ve geleneksel testlerde harcanan sürenin azaltılması hedeflendi.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 8

Nissan'ın geliştirme sürecinde Çinli ortağı Dongfeng ile yürüttüğü çalışmalardan elde ettiği deneyimlerden de yararlandığı aktarıldı.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 9

Espinosa, Çinli üreticilerin teknoloji kullanımı, maliyet yönetimi ve kısa ürün geliştirme süreleri bakımından otomotiv sektöründe yeni ölçütler oluşturduğunu ifade etti.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 10

Nissan tarafından paylaşılan ilk karanlık görseller, yeni Skyline'ın sedan gövde tipini koruyacağını ortaya koyuyor.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 11

Modelin tasarımında 1960'ların sonlarında ortaya çıkan ve "Hakosuka" olarak anılan ilk Skyline GT-R'dan esinlenilen detayların bulunması bekleniyor.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 12

Belirgin çamurluklar ve daha keskin hatlara sahip ön bölümün yanı sıra arka kısımdaki yuvarlak ışık tasarımı, otomobilin sportif karakterini destekleyecek.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 13

Nissan'ın yeni modelde tamamen retro bir tasarım yerine geçmişten gelen unsurları güncel çizgilerle bir araya getirmesi bekleniyor.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 14

V37 kodlu mevcut Skyline, Infiniti Q50 ile ortak altyapı kullanılarak 2013 yılında satışa sunulmuştu.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 15

Yeni modelin tanıtılmasıyla Skyline tarihinde yaklaşık 13 yılın ardından kapsamlı bir nesil değişimi gerçekleşmiş olacak.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 16

Nissan, yeni Skyline'ın motor ve platform özelliklerini henüz açıklamadı. Modelin arkadan itişli mimarisini sürdürmesi beklenirken güç ünitesi konusunda farklı seçenekler gündemde bulunuyor.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 17

Bunlardan biri, Nissan'ın e-Power teknolojisinin daha yüksek performansa odaklanan bir versiyonunun kullanılması.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 18

Bu sistemde benzinli motor tekerleklere doğrudan güç aktarmak yerine elektrik üretirken otomobilin hareketi elektrik motorları tarafından sağlanıyor.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 19

Bir diğer ihtimal ise mevcut Skyline'da kullanılan 3,0 litrelik çift turbo V6 motorun geliştirilerek yeni modelde de yer alması.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 20

Güncel Skyline 400R'da kullanılan bu motor yaklaşık 400 beygir güç üretiyor. Altı ileri manuel şanzıman ve daha yüksek performansa sahip bir Nismo versiyonu da gündeme gelirken Nissan bu seçeneklerin herhangi birini henüz doğrulamadı.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 21

Yeni Skyline'ın Çin veya ABD'de üretileceğine yönelik iddiaların aksine Nissan, modelin Japonya'daki Tochigi fabrikasında üretileceğini açıkladı.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 22

Nissan Z'nin de üretildiği tesis, şirketin sportif ve yüksek performanslı modellerine yönelik üretim merkezi olarak konumlandırılıyor.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 23

Aralık 2026'daki tanıtımın ardından yeni Skyline'ın motor seçenekleri, performans verileri ve satış takviminin açıklanması bekleniyor.

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Efsane 13 yıl sonra tekrar doğuyor: Aralık’ta tanıtılacak - Resim: 24

Modelin Japonya dışındaki pazarlarda Nissan markasıyla satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz netlik kazanmadı.

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