Yeniçağ Gazetesi
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E-Gazete
Anasayfa Ekonomi e-Devlet’te mirasçılarda yeni dönem: Paralar tek tıkla bulunacak

e-Devlet’te mirasçılarda yeni dönem: Paralar tek tıkla bulunacak

e-Devlet platformu üzerinden yeni bir hizmet kullanıma sunuldu. Elektronik para kuruluşları ve dijital cüzdanlar büyük kolaylık sağlacak uygulamayla paralar tek tıkla bulunacak.

Gülsüm Hülya Sundu Gülsüm Hülya Sundu
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e-Devlet’te mirasçılarda yeni dönem: Paralar tek tıkla bulunacak - Resim: 1

Dijitalleşmeyle birlikte hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen elektronik para kuruluşları ve dijital cüzdanlar büyük kolaylık sağlarken, açılıp unutulan hesaplar vatandaşlar için kafa karışıklığı yaratıyordu.

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e-Devlet’te mirasçılarda yeni dönem: Paralar tek tıkla bulunacak - Resim: 2

NTV'de yer alan habere göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu karmaşaya son verecek yeni bir hizmeti e-Devlet kapısı üzerinden erişime açtı.

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e-Devlet’te mirasçılarda yeni dönem: Paralar tek tıkla bulunacak - Resim: 3

Uygulama çöplüğüne dönen akıllı telefonlarda hangi dijital cüzdanda hesabımız olduğunu veya buralarda para unutup unutmadığımızı hatırlamak giderek zorlaşıyor.

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e-Devlet’te mirasçılarda yeni dönem: Paralar tek tıkla bulunacak - Resim: 4

TCMB’nin ilgili paydaşlarla yürüttüğü çalışmalar sonucunda devreye alınan “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama” hizmeti, bu soruna kökten çözüm getiriyor.

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e-Devlet’te mirasçılarda yeni dönem: Paralar tek tıkla bulunacak - Resim: 5

Vatandaşlar artık farklı uygulamalara tek tek giriş yapmak veya şifre hatırlamaya çalışmak zorunda kalmadan, adlarına tanımlı tüm ödeme ve elektronik para hesaplarını tek bir ekrandan anında kontrol edebilecek.

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e-Devlet’te mirasçılarda yeni dönem: Paralar tek tıkla bulunacak - Resim: 6

e-Devlet platformu üzerinden sunulan bu yenilikçi hizmetin en dikkat çeken yönlerinden biri ise mirasçılara sağladığı kolaylık oldu.

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e-Devlet’te mirasçılarda yeni dönem: Paralar tek tıkla bulunacak - Resim: 7

Sistem sadece hesap sahiplerinin kendi bakiyelerini görmesiyle sınırlı kalmıyor.

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e-Devlet’te mirasçılarda yeni dönem: Paralar tek tıkla bulunacak - Resim: 8

Yasal mirasçılar da vefat eden yakınlarının elektronik para kuruluşlarındaki hesap durumlarını ve dijital cüzdanlarda unutulan bakiyeleri olup olmadığını e-Devlet üzerinden şeffaf bir şekilde sorgulayabilecek.

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e-Devlet’te mirasçılarda yeni dönem: Paralar tek tıkla bulunacak - Resim: 9

Dijital cüzdanlarınızda unuttuğunuz bir bakiye olup olmadığını öğrenmek için şu adımları izlemeniz yeterli:

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e-Devlet’te mirasçılarda yeni dönem: Paralar tek tıkla bulunacak - Resim: 10

T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapın.

Ana sayfada yer alan arama çubuğuna "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama" yazarak ilgili sekmeye tıklayın.

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e-Devlet’te mirasçılarda yeni dönem: Paralar tek tıkla bulunacak - Resim: 11

Açılan sonuç ekranında, adınıza açılmış tüm aktif ve pasif hesapları listeleyebilir, hesapların içerisinde unutulmuş bir bakiye olup olmadığını saniyeler içinde görüntüleyebilirsiniz.

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