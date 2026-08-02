Dijitalleşmeyle birlikte hayatımızın vazgeçilmezi haline gelen elektronik para kuruluşları ve dijital cüzdanlar büyük kolaylık sağlarken, açılıp unutulan hesaplar vatandaşlar için kafa karışıklığı yaratıyordu.
e-Devlet’te mirasçılarda yeni dönem: Paralar tek tıkla bulunacak
e-Devlet platformu üzerinden yeni bir hizmet kullanıma sunuldu. Elektronik para kuruluşları ve dijital cüzdanlar büyük kolaylık sağlacak uygulamayla paralar tek tıkla bulunacak.Gülsüm Hülya Sundu
NTV'de yer alan habere göre; Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), bu karmaşaya son verecek yeni bir hizmeti e-Devlet kapısı üzerinden erişime açtı.
Uygulama çöplüğüne dönen akıllı telefonlarda hangi dijital cüzdanda hesabımız olduğunu veya buralarda para unutup unutmadığımızı hatırlamak giderek zorlaşıyor.
TCMB’nin ilgili paydaşlarla yürüttüğü çalışmalar sonucunda devreye alınan “Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama” hizmeti, bu soruna kökten çözüm getiriyor.
Vatandaşlar artık farklı uygulamalara tek tek giriş yapmak veya şifre hatırlamaya çalışmak zorunda kalmadan, adlarına tanımlı tüm ödeme ve elektronik para hesaplarını tek bir ekrandan anında kontrol edebilecek.
e-Devlet platformu üzerinden sunulan bu yenilikçi hizmetin en dikkat çeken yönlerinden biri ise mirasçılara sağladığı kolaylık oldu.
Sistem sadece hesap sahiplerinin kendi bakiyelerini görmesiyle sınırlı kalmıyor.
Yasal mirasçılar da vefat eden yakınlarının elektronik para kuruluşlarındaki hesap durumlarını ve dijital cüzdanlarda unutulan bakiyeleri olup olmadığını e-Devlet üzerinden şeffaf bir şekilde sorgulayabilecek.
Dijital cüzdanlarınızda unuttuğunuz bir bakiye olup olmadığını öğrenmek için şu adımları izlemeniz yeterli:
T.C. Kimlik numaranız ve şifreniz ile e-Devlet sistemine giriş yapın.
Ana sayfada yer alan arama çubuğuna "Ödeme ve Elektronik Para Kuruluşu Hesap Sahipliği Sorgulama" yazarak ilgili sekmeye tıklayın.
Açılan sonuç ekranında, adınıza açılmış tüm aktif ve pasif hesapları listeleyebilir, hesapların içerisinde unutulmuş bir bakiye olup olmadığını saniyeler içinde görüntüleyebilirsiniz.