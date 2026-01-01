Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığınca (GİB) hazırlanan "Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ" Resmi Gazete'nin 5'inci mükerrer sayısında yayımlandı.

Buna göre tüm satışlar ve hizmetler için, fatura tutarı ne olursa olsun, e-arşiv fatura düzenlenmesinin yasal bir zorunluluk haline gelmesi kararı 2027’ye ertelendi.

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Genel Başkanı Bendevi Palandöken de şu paylaşımda bulundu:

“Gelir İdaresi Başkanlığı nezdinde yürütülen girişimler sonucunda; ticari kazançları basit usulde tespit edilenler ile işletme hesabına göre defter tutan üyelerimizce düzenlenecek faturaların; 01/01/2026 – 31/12/2026 tarihleri arasında vergiler dahil toplam tutarının 3.000,00 TL.’yi aşmaması halinde, e-arşiv fatura düzenleme zorunluğu 01/01/2027 tarihine ertelenmiştir. Dolayısıyla, vergiler dahil toplam tutarı 3.000 TL’yi aşmayan satışlarda; 2025 yılında olduğu gibi 2026 yılında da manuel ortamda kâğıt fatura ve perakende satış fişi kullanılmaya devam edilecektir. Esnaf ve sanatkârlarımız için hayırlı olmasını diliyorum.”