Dünyada 2026 yılı ile ilgili beklentiler konusunda en ilginç mesajı İtalya Başbakanı Giorgia Meloni verdi... Meloni, başbakanlık personeline hitaben yaptığı konuşmada, “Bu sene hepimiz için zorlu geçti ama endişelenmeyin, 2026 daha da zor olacak.” dedi.

Meloni, Türkçe'deki "Perşembenin gelişi Çarşambadan bellidir" ata sözüne uygun bir soğuk espri yapmış.

Öyle görünüyor ki 2025 yılında, özellikle, Türkiye çevresinde yaşanan olaylar, 2026'da ivme kazanarak devam edecek...

***

Bakalım Türkiye’deki siyasi liderler ne diyor...

Mesela, Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı olarak, “Terörsüz Türkiye” olarak adlandırdığı projeden bahsetti ve “Önemli eşiği geride bıraktık. Cumhur İttifakı olarak bu süreçte çözüme konsantre olduk. Tüm gövdemizi taşın altına koyduk. Süreç yeni bir sayfa açacak. Komisyonun uzlaşı ruhuyla hareket etmesi arzumuzdur. Çıkar hesaplarına kurban edilemez" dedi... Ayrıca "Güçlü bir Suriye bölgeye müstesna katkılar yapacaktır. İsrail adalete hesap verene kadar susmayacağız.” diye konuştu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise “SDG/YPG’nin İsrail’in tetikçisi, uzaktan kumanda edilen, yemlenip imkânsız hayallere itilen kuklası olmak yerine Suriye’nin 10 Mart Mutabakatı’na müzahir bir parçası olması herkesin ortak menfaatinedir. Mücavir bölgelerde bulunan ülkelerin istikrarı, devlet ve toplum dengesi Türkiye’mizin hayrına ve çıkarınadır” dedi ama Suriye'nin istikrarını bozan, büyük ölçüde Bahçeli’nin ayakta tuttuğu AKP iktidarı değil midir?

AKP iktidarı Suriye'de Amerikan planını uygulamasa, Suriye bugünkü duruma düşer miydi?

***

Bahçeli'nin IŞİD konusundaki uyarıları ise önemlidir.

Bahçeli, “Terörsüz Türkiye seferberliğinden ürken ve korkuya kapılan muhasım ülkelerin istihbarat aparatı ve cinayet makinesi olan DEAŞ terör örgütünün kanlı provokasyonları, uyuyan hain hücrelerin dürte dürte uyandırılması”ndan bahsederken ve “Hayatın her alanına sıçrama ve sirayet etme ihtimali bulunan örtülü operasyonlarla istihbarat saldırılarına teyakkuz halinde mukabele etmek mutlak bir mecburiyettir.” derken asıl sorumlunun sadece İsrail olmadığını da şöyle izah etti:

“Dünya’nın nevzuhur ve nevrotik bir Ortaçağ mantığının çekim alanına kapıldığını da açıkça görüyor ve değerlendiriyoruz.”

Bahçeli bu sebeple “Muhalefetin sağduyulu ve sorumlu bir dil kullanması, Türkiye ve Türk milleti paydasında buluşup birleşmeleri milli kimliğimizin, milli geleceğimizin, demokrasi onurunun, tarihi müktesebatımızın ve kültürel zenginliğimizin yüklediği bir ödevdir.” dedi ama “Terörsüz Türkiye” denilen süreci icra etmekte olan AKP ve sürecin muhatabı olan PKK ve DEM Parti, “Türk Milleti paydası”nı kabul etmiyor ki bu süreçten bir fayda beklensin... CHP de bu konuda kurucu felsefeden çok uzak...

Ayrıca Bahçeli, 2023'te üçüncü defa Cumhurbaşkanı seçilen Tayyip Erdoğan'ı kutlarken, “Önümüzdeki günlerde çok şey değişecektir, her şey değişecektir. Öyle gözüküyor. İnşallah Türkiye değişmez.” dememiş miydi?

Terörsüz Türkiye sürecinin, Türk Milleti ortak paydasından “Türk-Arap-Kürt ittifakı”na geçiş süreci olduğunu söyleyen bizzat Tayyip Erdoğan değil midir?

***

CHP Genel Başkanı Özgür Özel ise yeni yıl mesajında, yeni yılda “korkuyu değil umudu büyütmek” ve Türkiye’yi sandık yoluyla değiştirmek kararlılığını vurguladı.

Özel, ekonomik, sosyal ve siyasi tespitler yaptı ama Türkiye'yi etkileyen dış sorunlara değinmedi... Terörsüz Türkiye konusuna da girmedi...

Oysa CHP, bu iki konuda kendi kuruluş felsefesine uygun davransaydı, Türkiye, şimdi yaşadığı birçok sorunu bu politika sayesinde hiç yaşamazdı.

***

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, yeni yıl mesajında “Adaletin pamuk ipliğine bağlı olduğu, yargının sopa niyetine kullanıldığı, emeğin hiçe sayıldığı, Cumhuriyet değerlerimizin sınandığı, zorlu bir yılı daha geride bırakıyoruz. Şimdi yüreğimizde yeni bir yılın umudunu taşıyoruz.” dedi.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ yeni yıl mesajında “Terör örgütü ile tek görüşme, örgütün kayıtsız şartsız teslimi görüşmeleri olur.” dedi.

Tabii bütün genel başkanların mesajlarını, yıl içindeki söylemleriyle birlikte değerlendirmek gerekir...