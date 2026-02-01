Dursun Özbek Icardi’nin talebini anında reddetti: Şubat ayında kaderi belli olacak

Yeniçağ Gazetesi
01 Şubat 2026 Pazar
Galatasaray’da Mauro Icardi gerilimi sürüyor. Son olarak Başkan Dursun Özbek ile Arjantinli golcünün menajeri Pino görüşme yapmıştı. Yapılan toplantıda Icardi cephesi 2 yıllık yeni sözleşme talep etmişti. Ancak onay çıkmamıştı. Bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı.

İbrahim Doğanoğlu
Süper Lig devi Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceği merak konusu olmuş durumda. Arjantinli golcünün sözleşmesi sezon sonu bitiyor.

Taraftarlar Icardi’nin Galatasaray’da kalıp kalmayacağını sorgularken sarı-kırmızılı yönetim ile oyuncunun menajeri Pino bir araya gelip görüşme yapmıştı.

Sabah’ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı yönetim ile Icardi arasında anlaşma sağlanamadı.

GÖRÜŞMELERDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI

Galatasaray tarafı, 1 yıllık sözleşme önerirken Mauro Icardi’nin 2 yıllık sözleşme istediği kaydedildi.

Pino yaptığı açıklamada, Icardi’nin az bir süre almasından dolayı rahatsız olduğunu ifade etmişti.

ŞUBAT AYINDA KADERİ BELLİ OLACAK: ICARDI GALATASARAY’DAN AYRILACAK MI?

Galatasaray yönetimi ve Icardi cephesinin Şubat ayında bir kez daha bir araya geleceği aktarıldı.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Mauro Icardi, 10 gol ve 2 asist kaydetmeyi başardı.

