Süper Lig devi Galatasaray’da Mauro Icardi’nin geleceği merak konusu olmuş durumda. Arjantinli golcünün sözleşmesi sezon sonu bitiyor.
Dursun Özbek Icardi’nin talebini anında reddetti: Şubat ayında kaderi belli olacak
Galatasaray’da Mauro Icardi gerilimi sürüyor. Son olarak Başkan Dursun Özbek ile Arjantinli golcünün menajeri Pino görüşme yapmıştı. Yapılan toplantıda Icardi cephesi 2 yıllık yeni sözleşme talep etmişti. Ancak onay çıkmamıştı. Bu doğrultuda sürpriz bir gelişme yaşandı.Derleyen: İbrahim Doğanoğlu
Taraftarlar Icardi’nin Galatasaray’da kalıp kalmayacağını sorgularken sarı-kırmızılı yönetim ile oyuncunun menajeri Pino bir araya gelip görüşme yapmıştı.
Sabah’ta yer alan habere göre; Sarı-kırmızılı yönetim ile Icardi arasında anlaşma sağlanamadı.
GÖRÜŞMELERDE ANLAŞMA SAĞLANAMADI
Galatasaray tarafı, 1 yıllık sözleşme önerirken Mauro Icardi’nin 2 yıllık sözleşme istediği kaydedildi.
Pino yaptığı açıklamada, Icardi’nin az bir süre almasından dolayı rahatsız olduğunu ifade etmişti.
ŞUBAT AYINDA KADERİ BELLİ OLACAK: ICARDI GALATASARAY’DAN AYRILACAK MI?
Galatasaray yönetimi ve Icardi cephesinin Şubat ayında bir kez daha bir araya geleceği aktarıldı.
Bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkan Mauro Icardi, 10 gol ve 2 asist kaydetmeyi başardı.