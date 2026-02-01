İspanya La Liga'nın 22. haftasında Real Madrid ile Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Eflatun-beyazlılar ligde topladığı 55 puanla lider Barcelona'nın 4 puan gerisinde 2. sırada yer alıyor. La Liga'da çıktığı son 11 maçta sadece 1 kez kazanabilen Vallecano ise 22 puanla 16. basamakta bulunuyor.

KARŞILAŞMANIN İLK 11’İ BELLİ OLDU: ARDA GÜLER SÜRPRİZİ

Real Madrid - Rayo Vallecano karşılaşmasında ilk 11'ler belli oldu.

REAL MADRID: Courtois, Valverde, Asencio, Huijsen, Camavinga, Arda Güler, Tchouameni, Mastantuono, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappe

Rayo Vallecano: Batalla, Espino, Lejeune, Mendy, Chavarria, Ciss, Diaz, Akhomach, Palazon, Garcia, De Frutos.

Real Madrid-Rayo Vallecano maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Santiago Bernabeu'da oynanacak karşılaşma bu akşam saat 16.00'da başlayacak ve S Sport ekranlarından naklen yayınlanacak