Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi

Sanat, spor, bilim, iş dünyası ve teknoloji alanında dünya çapında tanınan isimler, hem ülkemizin gururu hem de küresel başarı örneği olarak biliniyor. Ününün dünyaya yayılmasına rağmen bazı ünlülerimiz, kendi toplumumuz tarafından yeterince bilinmeyebilirken, bazıları ise hepimizin ezbere bildiği efsaneler haline geldi.