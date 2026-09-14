Sanat, spor, bilim, iş dünyası ve teknoloji alanında dünya çapında tanınan isimler, hem ülkemizin gururu hem de küresel başarı örneği olarak biliniyor. Ününün dünyaya yayılmasına rağmen bazı ünlülerimiz, kendi toplumumuz tarafından yeterince bilinmeyebilirken, bazıları ise hepimizin ezbere bildiği efsaneler haline geldi.
Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi
Sanat, spor, bilim, iş dünyası ve teknoloji alanlarında iz bırakan Türk isimler, başarılarıyla Türkiye’nin adını dünyaya duyurdu. Kimi hayattayken küresel bir üne kavuştu, kimi ise ardında bıraktığı mirasla efsaneleşti.Kaynak: Diğer
Kocaelitv'de yer alan habere göre, sanat, spor, bilim ve iş dünyasındaki başarılarıyla dünya çapında adını duyuran bu isimler, Türkiye’yi uluslararası sahnede en üst düzeyde temsil ediyor. İşte alanında dünyaya damga vurmuş o isimler:
AZİZ SANCAR
Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı
Doktor, akademisyen ve moleküler biyolog olan Aziz Sancar, DNA onarımı üzerine gerçekleştirdiği çığır açıcı çalışmalarıyla 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır. Bu alanda Nobel’e layık görülen ilk Türk bilim insanı olan Sancar, dünya bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.
ORHAN PAMUK
Nobel Edebiyat Ödüllü Yazar
Türk edebiyatını dünyaya tanıtan en önemli isimlerden biri olan Orhan Pamuk, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanarak bu prestijli ödülü alan ilk Türk vatandaşı olmuştur. Kitapları 60'tan fazla dile çevrilmiş ve dünya çapında milyonlarca okura ulaşmıştır.
UĞUR ŞAHİN-ÖZLEM TÜRECİ
Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci – Dünyayı Kurtaran Bilim İnsanları
BioNTech şirketinin kurucuları olan bu iki bilim insanı, mRNA teknolojisini kullanarak geliştirdikleri Covid-19 aşısı ile milyonlarca insanın hayatını kurtarmış ve isimlerini dünya tıp tarihine kazımışlardır. Uluslararası alanda "Yılın Kişileri" seçilmiş ve sayısız ödül almışlardır.
NURİ BİLGE CEYLAN
Nuri Bilge Ceylan - Altın Palmiye Ödüllü Yönetmen
Yurtdışında en çok ödül kazanan Türk yönetmenlerden biri olan Nuri Bilge Ceylan, “Üç Maymun” filmiyle kazandığı En İyi Yönetmen ödülünün yanı sıra; 2014 yılında "Kış Uykusu" filmiyle sinema dünyasının en büyük ödüllerinden biri olan Cannes Film Festivali 'Altın Palmiye' ödülünü Türkiye'ye getirmiştir.
FAZIL SAY
Dünyaca Ünlü Piyanist ve Besteci
Klasik müzik dünyasının yaşayan en büyük dehalarından biri kabul edilen Fazıl Say, kendine has çalış tarzı ve besteleriyle 5 kıtada konserler vermiş, Fransa'dan Japonya'ya kadar birçok ülkede saygın müzik ödüllerinin sahibi olmuştur.
HİDAYET TÜRKOĞLU
NBA’de İz Bırakan Türk Basketbolcu
Mirsad Türkcan'ın ardından NBA'e adım atan Hidayet Türkoğlu, Amerikan basketbolunun en üst seviyesinde tam 15 yıl mücadele ederek NBA'de en kalıcı izi bırakan Türk sporcu olmuştur. 2008'de "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" (MIP) ödülünü almış ve takımıyla NBA finallerine kadar yükselmiştir.
TARKAN TEVETOĞLU
Tarkan – Dünya Çapında Tanınan Türk Pop Yıldızı
Türk pop müziğinin dünyaya açılan en güçlü isimlerinden biri olan Tarkan, çıkardığı hit parçalarla Avrupa’dan Rusya’ya ve Latin Amerika'ya kadar büyük bir dinleyici kitlesine ulaşmış, kendi dilinde şarkı söyleyerek dünya listelerine girmeyi başaran nadir isimlerden olmuştur.
MUHTAR KENT
Global İş Dünyasının Zirvesindeki İsim
Dünyanın en büyük içecek markası The Coca-Cola Company'nin 2008-2017 yılları arasında hem CEO'luğunu hem de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüş olan Muhtar Kent, küresel iş dünyasında en tepeye çıkmış en tanınır Türk yöneticidir.
KENAN SOFUOĞLU
SüperSport Dünya Şampiyonu Türk motosiklet yarışçısı
Kenan Sofuoğlu, Supersport kategorisinde kazandığı 5 Dünya Şampiyonluğu ile bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmış ve motor sporlarında adını dünya çapında duyurmuştur.
ARDA TURAN
La Liga Şampiyonluğu Yaşayan Futbolcu
Kariyerinde attığı adımlarla Avrupa futbolunda adından söz ettiren Arda Turan, Atletico Madrid'deki üstün performansı sonrası dünya devi Barcelona'ya transfer olmuş ve İspanya'da şampiyonluklar yaşamıştır
NAİM SÜLEYMANOĞLU
“Cep Herkülü”
Halter sporunun unutulmaz isimlerinden Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının üç katını kaldırabilen dünyadaki tek sporcu olarak Time dergisine kapak olmuş, olimpiyat ve dünya rekorlarıyla spor tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.
OKTAY SİNANOĞLU
“Türkiye’nin Einstein’ı”
26 yaşında profesör unvanı alarak Yale Üniversitesi tarihinde bu unvanı kazanan en genç bilim insanı olan Oktay Sinanoğlu, fizik ve kimya alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda büyük saygı görmüştür.
Müziğiyle Sınırları Aşan Sanatçı
Anadolu rock türünün öncülerinden biri olarak kabul edilen Manço, şarkıları ve hazırladığı televizyon programlarıyla sadece Türkiye'de değil, özellikle Japonya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde milyonlarca hayran edinmiştir.
CAHİT ARF
Matematiğe Adını Veren Bilim İnsanı
Geliştirdiği kuram ve kavramlarla dünya matematik literatürüne adını yazdıran Cahit Arf; "Arf Sabiti", "Arf Halkaları" ve "Arf Kapanışları" gibi kavramlarla dünya çapında kabul gören dev bir matematikçidir.
HALİT ERGENÇ
Sultan Süleyman Rolüyle Gelen Küresel Ün
Özellikle "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Kanuni Sultan Süleyman rolüyle, dizinin yayınlandığı Orta Doğu, Balkanlar, Güney Amerika ve Avrupa'da milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Ergenç, Türk dizilerinin dünyaya ihracında başrol oynamıştır.
İLBER ORTAYLI
Uluslararası Tarih Uzmanı
Osmanlı ve Türk siyasi tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyeliği ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyelikleriyle uluslararası akademik çevrelerde de referans kabul edilen bir tarihçidir.
HALUK BİLGİNER
Uluslararası Emmy Ödüllü Oyuncu
Tiyatrodan sinemaya uzanan kariyeriyle Hollywood filmlerinde de boy gösteren Bilginer, 2019 yılında "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazanarak tarih yazmıştır.
METE GAZOZ
Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu
Klasik yay bireysel kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat şampiyonluğunu elde eden Mete Gazoz, kendine has duruşuyla uluslararası arenada bir spor ikonuna dönüşmüştür.
CELAL ŞENGÖR
Dünya Çapında Tanınan Yer Bilimci
Yapısal yer bilimi ve tektonik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan Prof. Dr. Celâl Şengör, Avrupa Akademisi, ABD Ulusal Bilimler Akademisi ve Rus Bilimler Akademisi üyeliklerine seçilen ender bilim insanlarındandır. Literatüre "Kimmer Kıtası" tanımını kazandırmıştır.
AHMET ERGÜN
Müzik Dünyasının Efsane Yapımcısı
2006 yılında kaybettiğimiz Ahmet Ertegün, müzik dünyasının en ünlü plak şirketlerinden Atlantic Records’ın kurucusudur. The Rolling Stones, Led Zeppelin, Aretha Franklin ve Ray Charles gibi efsane isimleri müzik piyasasına kazandırmış, Amerika’da saygın bir isim olarak anılmıştır.