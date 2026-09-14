Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Aktüel Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi

Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi

Sanat, spor, bilim, iş dünyası ve teknoloji alanlarında iz bırakan Türk isimler, başarılarıyla Türkiye’nin adını dünyaya duyurdu. Kimi hayattayken küresel bir üne kavuştu, kimi ise ardında bıraktığı mirasla efsaneleşti.

Kaynak: Diğer
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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 1

Sanat, spor, bilim, iş dünyası ve teknoloji alanında dünya çapında tanınan isimler, hem ülkemizin gururu hem de küresel başarı örneği olarak biliniyor. Ününün dünyaya yayılmasına rağmen bazı ünlülerimiz, kendi toplumumuz tarafından yeterince bilinmeyebilirken, bazıları ise hepimizin ezbere bildiği efsaneler haline geldi.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 2

Kocaelitv'de yer alan habere göre, sanat, spor, bilim ve iş dünyasındaki başarılarıyla dünya çapında adını duyuran bu isimler, Türkiye’yi uluslararası sahnede en üst düzeyde temsil ediyor. İşte alanında dünyaya damga vurmuş o isimler:

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 3

AZİZ SANCAR

Nobel Ödüllü Türk Bilim İnsanı

Doktor, akademisyen ve moleküler biyolog olan Aziz Sancar, DNA onarımı üzerine gerçekleştirdiği çığır açıcı çalışmalarıyla 2015 yılında Nobel Kimya Ödülü’nü kazanmıştır. Bu alanda Nobel’e layık görülen ilk Türk bilim insanı olan Sancar, dünya bilim tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 4

ORHAN PAMUK

Nobel Edebiyat Ödüllü Yazar

Türk edebiyatını dünyaya tanıtan en önemli isimlerden biri olan Orhan Pamuk, 2006 yılında Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazanarak bu prestijli ödülü alan ilk Türk vatandaşı olmuştur. Kitapları 60'tan fazla dile çevrilmiş ve dünya çapında milyonlarca okura ulaşmıştır.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 5

UĞUR ŞAHİN-ÖZLEM TÜRECİ

Prof. Dr. Uğur Şahin ve Dr. Özlem Türeci – Dünyayı Kurtaran Bilim İnsanları

BioNTech şirketinin kurucuları olan bu iki bilim insanı, mRNA teknolojisini kullanarak geliştirdikleri Covid-19 aşısı ile milyonlarca insanın hayatını kurtarmış ve isimlerini dünya tıp tarihine kazımışlardır. Uluslararası alanda "Yılın Kişileri" seçilmiş ve sayısız ödül almışlardır.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 6

NURİ BİLGE CEYLAN

Nuri Bilge Ceylan - Altın Palmiye Ödüllü Yönetmen

Yurtdışında en çok ödül kazanan Türk yönetmenlerden biri olan Nuri Bilge Ceylan, “Üç Maymun” filmiyle kazandığı En İyi Yönetmen ödülünün yanı sıra; 2014 yılında "Kış Uykusu" filmiyle sinema dünyasının en büyük ödüllerinden biri olan Cannes Film Festivali 'Altın Palmiye' ödülünü Türkiye'ye getirmiştir.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 7

FAZIL SAY

Dünyaca Ünlü Piyanist ve Besteci

Klasik müzik dünyasının yaşayan en büyük dehalarından biri kabul edilen Fazıl Say, kendine has çalış tarzı ve besteleriyle 5 kıtada konserler vermiş, Fransa'dan Japonya'ya kadar birçok ülkede saygın müzik ödüllerinin sahibi olmuştur.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 8

HİDAYET TÜRKOĞLU

NBA’de İz Bırakan Türk Basketbolcu

Mirsad Türkcan'ın ardından NBA'e adım atan Hidayet Türkoğlu, Amerikan basketbolunun en üst seviyesinde tam 15 yıl mücadele ederek NBA'de en kalıcı izi bırakan Türk sporcu olmuştur. 2008'de "En Çok Gelişme Gösteren Oyuncu" (MIP) ödülünü almış ve takımıyla NBA finallerine kadar yükselmiştir.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 9

TARKAN TEVETOĞLU

Tarkan – Dünya Çapında Tanınan Türk Pop Yıldızı

Türk pop müziğinin dünyaya açılan en güçlü isimlerinden biri olan Tarkan, çıkardığı hit parçalarla Avrupa’dan Rusya’ya ve Latin Amerika'ya kadar büyük bir dinleyici kitlesine ulaşmış, kendi dilinde şarkı söyleyerek dünya listelerine girmeyi başaran nadir isimlerden olmuştur.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 10

MUHTAR KENT

Global İş Dünyasının Zirvesindeki İsim

Dünyanın en büyük içecek markası The Coca-Cola Company'nin 2008-2017 yılları arasında hem CEO'luğunu hem de Yönetim Kurulu Başkanlığını yürütmüş olan Muhtar Kent, küresel iş dünyasında en tepeye çıkmış en tanınır Türk yöneticidir.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 11

KENAN SOFUOĞLU

SüperSport Dünya Şampiyonu Türk motosiklet yarışçısı

Kenan Sofuoğlu, Supersport kategorisinde kazandığı 5 Dünya Şampiyonluğu ile bu alanda kırılması zor bir rekora imza atmış ve motor sporlarında adını dünya çapında duyurmuştur.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 12

ARDA TURAN

La Liga Şampiyonluğu Yaşayan Futbolcu

Kariyerinde attığı adımlarla Avrupa futbolunda adından söz ettiren Arda Turan, Atletico Madrid'deki üstün performansı sonrası dünya devi Barcelona'ya transfer olmuş ve İspanya'da şampiyonluklar yaşamıştır

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 13

NAİM SÜLEYMANOĞLU

“Cep Herkülü”

Halter sporunun unutulmaz isimlerinden Naim Süleymanoğlu, kendi ağırlığının üç katını kaldırabilen dünyadaki tek sporcu olarak Time dergisine kapak olmuş, olimpiyat ve dünya rekorlarıyla spor tarihine adını altın harflerle yazdırmıştır.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 14

OKTAY SİNANOĞLU

“Türkiye’nin Einstein’ı”

26 yaşında profesör unvanı alarak Yale Üniversitesi tarihinde bu unvanı kazanan en genç bilim insanı olan Oktay Sinanoğlu, fizik ve kimya alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda büyük saygı görmüştür.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 15

Müziğiyle Sınırları Aşan Sanatçı

Anadolu rock türünün öncülerinden biri olarak kabul edilen Manço, şarkıları ve hazırladığı televizyon programlarıyla sadece Türkiye'de değil, özellikle Japonya başta olmak üzere dünyanın pek çok ülkesinde milyonlarca hayran edinmiştir.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 16

CAHİT ARF

Matematiğe Adını Veren Bilim İnsanı

Geliştirdiği kuram ve kavramlarla dünya matematik literatürüne adını yazdıran Cahit Arf; "Arf Sabiti", "Arf Halkaları" ve "Arf Kapanışları" gibi kavramlarla dünya çapında kabul gören dev bir matematikçidir.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 17

HALİT ERGENÇ

Sultan Süleyman Rolüyle Gelen Küresel Ün

Özellikle "Muhteşem Yüzyıl" dizisindeki Kanuni Sultan Süleyman rolüyle, dizinin yayınlandığı Orta Doğu, Balkanlar, Güney Amerika ve Avrupa'da milyonlarca hayran kitlesine ulaşan Ergenç, Türk dizilerinin dünyaya ihracında başrol oynamıştır.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 18

İLBER ORTAYLI

Uluslararası Tarih Uzmanı

Osmanlı ve Türk siyasi tarihi üzerine çalışmalarıyla tanınan Ortaylı, Uluslararası Osmanlı Etütleri Komitesi yönetim kurulu üyeliği ve Avrupa İranoloji Cemiyeti üyelikleriyle uluslararası akademik çevrelerde de referans kabul edilen bir tarihçidir.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 19

HALUK BİLGİNER

Uluslararası Emmy Ödüllü Oyuncu

Tiyatrodan sinemaya uzanan kariyeriyle Hollywood filmlerinde de boy gösteren Bilginer, 2019 yılında "Şahsiyet" dizisindeki performansıyla Uluslararası Emmy Ödülleri'nde “En İyi Erkek Oyuncu” ödülünü kazanarak tarih yazmıştır.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 20

METE GAZOZ

Olimpiyat Şampiyonu Milli Okçu

Klasik yay bireysel kategorisinde 2020 Tokyo Olimpiyatları'nda altın madalya kazanarak Türk okçuluk tarihinin ilk olimpiyat şampiyonluğunu elde eden Mete Gazoz, kendine has duruşuyla uluslararası arenada bir spor ikonuna dönüşmüştür.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 21

CELAL ŞENGÖR

Dünya Çapında Tanınan Yer Bilimci

Yapısal yer bilimi ve tektonik alanındaki çalışmalarıyla uluslararası alanda tanınan Prof. Dr. Celâl Şengör, Avrupa Akademisi, ABD Ulusal Bilimler Akademisi ve Rus Bilimler Akademisi üyeliklerine seçilen ender bilim insanlarındandır. Literatüre "Kimmer Kıtası" tanımını kazandırmıştır.

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Dünyaya damga vurdular: İşte Türkiye’nin gurur listesi - Resim: 22

AHMET ERGÜN

Müzik Dünyasının Efsane Yapımcısı

2006 yılında kaybettiğimiz Ahmet Ertegün, müzik dünyasının en ünlü plak şirketlerinden Atlantic Records’ın kurucusudur. The Rolling Stones, Led Zeppelin, Aretha Franklin ve Ray Charles gibi efsane isimleri müzik piyasasına kazandırmış, Amerika’da saygın bir isim olarak anılmıştır.

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