Yeniçağ Gazetesi
03 Mayıs 2026 Pazar
İstanbul 11°
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyon
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
E-Gazete
Anasayfa Gastro Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz

Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz

Günlük hayatta sık tüketilen bazı gıdalar, masum görünmelerine rağmen sağlığı olumsuz etkileyebiliyor. Kahve kremasından meyve suyuna, diyet içeceklerden kızartmalara kadar birçok ürün uzun vadede risk taşıyor. İşte dünyanın en zararlı yiyecekleri…

Haberi Paylaş
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 1

Sağlıklı kalmanın en temel yolları düzenli egzersiz yapmak ve dengeli beslenmekten geçiyor. Ancak bazı gıdalar ilk bakışta zararsız görünse de vücutta zamanla olumsuz etkiler oluşturabiliyor. Ara sıra tüketildiğinde sorun yaratmayacağı düşünülse de, bu ürünler uzun vadede organ sağlığını tehdit edebiliyor. İşte masum sanılan ancak dikkatle tüketilmesi gereken gıdalar…

1 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 2

Bu listedeki bazı besinler, faydadan çok zararlarıyla öne çıkıyor. İçerdikleri katkı maddeleri ve bileşenler nedeniyle vücutta çeşitli sağlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu nedenle tüketim miktarının sınırlandırılması büyük önem taşıyor. İşte riskleriyle öne çıkan o yiyecekler…

2 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 3

KAHVE KREMASI

Pek çok kişi tarafından kahvenin lezzetini artırmak için kullanılan kahve kremaları, çoğu zaman gerçek süt ürünü içermez.

3 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 4

Bu ürünler genellikle bitkisel yağlar, yapay aromalar, kıvam vericiler ve çeşitli katkı maddelerinin karışımından oluşur.

4 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 5

Kahve kremalarının içeriğinde çoğunlukla gerçek krema bulunmazken, mono ve digliseritler gibi katkı maddeleri de yer alır.

5 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 6

Bu bileşenler ürüne kıvam kazandırmak ve raf ömrünü uzatmak amacıyla kullanılsa da düzenli tüketimde sağlık açısından risk oluşturabilir. Alternatif olarak kahveye süt eklemek çok daha doğal ve sağlıklı bir tercih olacaktır.

6 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 7

MEYVE SUYU

Meyvelerin sağlık açısından faydaları bilinse de meyve suları aynı etkiyi her zaman sağlamaz. Çoğu meyve suyunda yüksek fruktozlu mısır şurubu ve kıvam artırıcı gibi katkı maddeleri bulunur.

7 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 8

“Yüzde 100 meyve suyu” ibaresi taşıyan ürünlerde bile lif içeriği büyük ölçüde yoktur ve geriye yüksek şeker oranı kalır.

8 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 9

Örneğin yüzde 100 üzüm suyundan bir bardak içmek yaklaşık 36 gram şeker alımına eşdeğerdir. Bu miktar, yaklaşık 4 adet şekerli çörek tüketmekle benzer kabul edilir. Bu şeker doğal olsa da vücutta farklı metabolik etkiler oluşturabilir.

9 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 10

Journal of Clinical Investigation’da yayımlanan bir araştırma, fruktozun özellikle karın bölgesindeki yağlanmayla ilişkili olduğunu ortaya koymuştur.

10 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 11

Meyve suyu yerine suya taze meyve dilimleri eklemek daha sağlıklı bir alternatiftir.

11 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 12

DİYET İÇECEKLER

Diyet içecekler genellikle kilo kontrolüne yardımcı olmak amacıyla tercih edilir. Ancak son araştırmalar bu içeceklerin beklenenin aksine bazı olumsuz etkiler oluşturabileceğini göstermektedir.

12 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 13

Bu içeceklerde bulunan aspartam gibi tatlandırıcıların glikoz dengesini etkileyebileceği ve karaciğer üzerinde yük oluşturabileceği ifade edilmektedir. Diyet içecekler yerine su tüketimi en sağlıklı seçenek olarak öne çıkmaktadır. Farklı bir alternatif arayanlar için bitki çayları veya şekersiz kahve tercih edilebilir.

13 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 14

KIZARMIŞ GIDALAR

Kızartılmış yiyecekler, özellikle patates kızartması, yüksek lezzetleriyle sık tercih edilir. Ancak bu gıdalar yüksek oranda İleri Glikasyon Son Ürünleri (AGE) içerebilir.

14 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 15

2015 yılında Advances in Nutrition dergisinde yayımlanan bir çalışma, bu bileşiklerin oksidatif stres ve inflamasyonu artırabileceğini ortaya koymuştur. Kızartma tüketiminin azaltılması, vücutta iltihaplanma riskini düşürebilir.

15 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 16

MAYONEZ

Mayonez, yüksek kalorili soslar arasında yer alır ve içerdiği katkı maddeleri nedeniyle dikkatle tüketilmelidir.

16 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 17

Yumurta bazlı olmasına rağmen uzun raf ömrü, içeriğinde koruyucu maddeler bulunduğunu gösterir.

Hazır mayonezler yerine yoğurt ve baharat karışımları daha sağlıklı bir alternatif olabilir.

17 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 18

BULYONLAR

Hazır bulyonlar yemeklere lezzet katmak için yaygın olarak kullanılır.

Ancak bu ürünler genellikle yüksek tuz, palm yağı ve çeşitli katkı maddeleri içerir.

18 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 19

Düzenli tüketimi sağlık açısından risk oluşturabilir.

Ev yapımı et veya tavuk suyu, daha doğal bir alternatif olarak öne çıkar.

19 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 20

ŞİŞELENMİŞ SU

Su sağlıklı yaşamın temelidir ancak her su kaynağı aynı değildir.

Plastik şişelerde satılan sular, BPA gibi kimyasallar nedeniyle risk oluşturabilir.

20 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 21

Bu maddelerin uzun vadede hormonal dengesizlikler ve bazı sağlık sorunlarıyla ilişkilendirildiği belirtilmektedir.

Cam veya metal şişe kullanımı daha güvenli bir tercih olabilir.

21 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 22

TURŞU

Hazır turşular, özellikle salatalık turşusu, bazı katkı maddeleri nedeniyle eleştirilmektedir.

Bazı ürünlerde renk koruyucu ve katkı maddeleri bulunabilmektedir.

22 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 23

Bu tür içeriklerin uzun vadeli etkileri konusunda çeşitli araştırmalar yapılmaktadır.

Ev yapımı turşular daha sağlıklı bir seçenek olarak öne çıkar.

23 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 24

SAKIZ

Sakız çiğnemek her ne kadar zararsız görünse de içerdiği tatlandırıcılar nedeniyle dikkat edilmelidir.

24 25
Dünyanın en zararlı yiyecekleri açıklandı: Her gün tüketiyoruz - Resim: 25

Şekersiz sakızlarda bile yapay tatlandırıcılar bulunabilir.

Bu maddelerin iştah mekanizmasını etkileyebileceği ve sindirim sistemi üzerinde bazı etkiler yaratabileceği belirtilmektedir.

25 25
Kaynak: Haber Merkezi
Yeniçağ Gazetesi
Kurumsal
© 2026 Yeniçağ Gazetesi
Tüm hakları saklıdır.
Haber Yazılımı: BilginPro