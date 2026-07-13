Uzun yıllardır altın arayışları ağırlıklı olarak karasal maden sahalarında sürdürülürken, yeni araştırma okyanus tabanının da önemli bir potansiyele sahip olduğunu ortaya koydu. Japonya açıklarında bulunan hidrotermal sistemler üzerinde gerçekleştirilen incelemeler, deniz tabanındaki volkanik bölgelerin değerli metaller açısından son derece zengin olduğunu gösterdi.
Dünyanın en yoğun altın rezervi bulundu: Bilim dünyasını şaşırtan keşif
Japon araştırmacılar, Pasifik Okyanusu'nun yüzlerce metre derinliğinde şimdiye kadar kaydedilen en yüksek altın yoğunluklarından birine sahip yeni bir rezerv alanı tespit etti.Sena Altuntaş
JEOLOJİYE YENİ BİR BAKIŞ
Bilim dünyasında bugüne kadar mikroskobik altın oluşumlarının büyük ölçüde karasal maden yataklarında meydana geldiği düşünülüyordu. Pasifik'te elde edilen bulgular, deniz tabanındaki hidrotermal faaliyetlerin de yüksek yoğunlukta altın oluşumuna zemin hazırlayabileceğini ortaya koydu.
Araştırmacılara göre okyanus tabanındaki sıcak su kaynakları ve volkanik hareketlilik, binlerce yıl boyunca bakır, çinko, gümüş ve altın gibi değerli metallerin birikmesini sağlayan doğal bir üretim mekanizması oluşturuyor.
SİYAH BACALARDA GİZLENEN ZENGİNLİK
Tokyo'nun yaklaşık 350 kilometre güneyinde bulunan Higashi-Aogashima hidrotermal sahasında yürütülen araştırmalar, Shizuoka, Waseda ve Tokyo Üniversitelerinden bilim insanlarını dikkat çekici sonuçlara ulaştırdı.
Deniz tabanındaki "siyah baca" olarak bilinen hidrotermal oluşumlardan alınan kaya örnekleri gelişmiş kütle spektrometresi cihazlarıyla analiz edildi. İncelemeler sonucunda, bölgede bugüne kadar ölçülen en yüksek altın yoğunluklarından biri tespit edildi.
ALTIN GÖZLE GÖRÜNMÜYOR
Keşfin en dikkat çekici yönlerinden biri ise altının fiziksel yapısı oldu. Araştırmacılar, değerli metalin büyük bölümünün çıplak gözle görülebilen parçacıklar halinde değil, pirit mineralinin içinde atomik ve nanoparçacık boyutunda bulunduğunu belirledi.
Bilimsel literatürde "görünmez altın" olarak adlandırılan bu yapı, gelecekte geliştirilecek madencilik teknolojileri açısından önemli fırsatlar sunabilir. Üstelik keşfin yapıldığı bölgenin, diğer birçok derin deniz maden sahasına göre daha ulaşılabilir derinlikte olması dikkat çekiyor.
EKONOMİK FIRSAT MI, ÇEVRESEL RİSK Mİ?
Keşif, ekonomik açıdan büyük bir potansiyel taşısa da çevre bilimcileri ve deniz biyologları temkinli olunması gerektiğini vurguluyor. Aktif hidrotermal bacalar, güneş ışığının ulaşmadığı derin sularda yaşayan çok sayıda endemik canlı türüne ev sahipliği yapıyor.
Uzmanlar, olası madencilik faaliyetlerinin bu hassas ekosistemlere zarar vermemesi için kapsamlı çevresel değerlendirmelerin yapılması gerektiğini belirtiyor. Önümüzdeki süreçte, derin deniz madenciliği ile doğal yaşamın korunması arasındaki dengenin nasıl kurulacağı önemli bir tartışma konusu olmaya devam edecek.