Dünyanın en yoğun altın rezervi bulundu: Bilim dünyasını şaşırtan keşif

Bilimsel literatürde "görünmez altın" olarak adlandırılan bu yapı, gelecekte geliştirilecek madencilik teknolojileri açısından önemli fırsatlar sunabilir. Üstelik keşfin yapıldığı bölgenin, diğer birçok derin deniz maden sahasına göre daha ulaşılabilir derinlikte olması dikkat çekiyor.