Yeniçağ Gazetesi
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Anasayfa Dünya Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyada zorunlu askerlik süreleri ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerde birkaç ayla sınırlı kalan hizmet, bazı ülkelerde ise yıllarca devam ediyor. Peki askerlik süresinin en uzun olduğu ülkeler hangileri ve Türkiye listede kaçıncı sırada?

Kaynak: Haber Merkezi
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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 1

Dünyada zorunlu askerlik uygulamalarında ülkeler arasında dikkat çeken farklar bulunuyor. Kimi ülkelerde yükümlüler birkaç ay içinde terhis olurken, bazı ülkelerde askerlik hizmeti yıllarca devam ediyor. Açıklanan süreler, Türkiye'nin listedeki yerini de merak konusu haline getirdi.

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 2

EN UZUN ASKERLİK YAPILAN ÜLKELER

Ülkeler, hizmet sürelerine göre en uzundan en kısaya liste şöyle sıralanıyor:

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 3

1. Kuzey Kore: Erkekler yaklaşık 10 yıl, kadınlar 5-8 yıl

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 4

2. İsrail: Erkekler yaklaşık 32 ay, kadınlar yaklaşık 24 ay

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 5

3. Angola: Yaklaşık 24 ay

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 6

4. Singapur: Yaklaşık 24 ay

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 7

5. Güney Kore: 18-21 ay

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 8

6. Cezayir: 18 ay

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7. Rusya: 12 ay

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 10

8. Tayvan: 12 ay

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 11

9. Finlandiya: 165, 255 veya 347 gün

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 12

10. Türkiye: 6 ay

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 13

11. Avusturya: 6 ay

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 14

ERİTRE'DE SÜRE BELİRSİZ ŞEKİLDE UZAYABİLİYOR

Eritre'de resmi askerlik hizmeti 18 ay olarak belirtiliyor. Ancak ulusal hizmetin uygulamada bazı kişiler için belirsiz şekilde uzayabildiği ifade ediliyor.

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 15

Bu nedenle Eritre'yi kesin bir sıraya yerleştirmek mümkün olmuyor.

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 16

TÜRKİYE 10. SIRADA

Haberde süre bilgisi verilen ve kesin sıralamaya dahil edilebilen ülkeler arasında Türkiye, 6 aylık zorunlu askerlik süresiyle 10. sırada bulunuyor. Avusturya'da da zorunlu askerlik yaklaşık 6 ay sürüyor. Bu nedenle iki ülke süre bakımından eşit durumda.

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Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada? - Resim: 17

Listenin diğer ucunda ise Kuzey Kore bulunuyor. Ülkede erkeklerin yaklaşık 10 yıl, kadınların ise 5 ila 8 yıl askerlik yaptığı belirtiliyor.

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