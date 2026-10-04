Dünyada zorunlu askerlik uygulamalarında ülkeler arasında dikkat çeken farklar bulunuyor. Kimi ülkelerde yükümlüler birkaç ay içinde terhis olurken, bazı ülkelerde askerlik hizmeti yıllarca devam ediyor. Açıklanan süreler, Türkiye'nin listedeki yerini de merak konusu haline getirdi.
Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?
Dünyada zorunlu askerlik süreleri ülkeden ülkeye büyük farklılık gösteriyor. Bazı ülkelerde birkaç ayla sınırlı kalan hizmet, bazı ülkelerde ise yıllarca devam ediyor. Peki askerlik süresinin en uzun olduğu ülkeler hangileri ve Türkiye listede kaçıncı sırada?Kaynak: Haber Merkezi
EN UZUN ASKERLİK YAPILAN ÜLKELER
Ülkeler, hizmet sürelerine göre en uzundan en kısaya liste şöyle sıralanıyor:
1. Kuzey Kore: Erkekler yaklaşık 10 yıl, kadınlar 5-8 yıl
2. İsrail: Erkekler yaklaşık 32 ay, kadınlar yaklaşık 24 ay
3. Angola: Yaklaşık 24 ay
4. Singapur: Yaklaşık 24 ay
5. Güney Kore: 18-21 ay
6. Cezayir: 18 ay
7. Rusya: 12 ay
8. Tayvan: 12 ay
9. Finlandiya: 165, 255 veya 347 gün
10. Türkiye: 6 ay
11. Avusturya: 6 ay
ERİTRE'DE SÜRE BELİRSİZ ŞEKİLDE UZAYABİLİYOR
Eritre'de resmi askerlik hizmeti 18 ay olarak belirtiliyor. Ancak ulusal hizmetin uygulamada bazı kişiler için belirsiz şekilde uzayabildiği ifade ediliyor.
Bu nedenle Eritre'yi kesin bir sıraya yerleştirmek mümkün olmuyor.
TÜRKİYE 10. SIRADA
Haberde süre bilgisi verilen ve kesin sıralamaya dahil edilebilen ülkeler arasında Türkiye, 6 aylık zorunlu askerlik süresiyle 10. sırada bulunuyor. Avusturya'da da zorunlu askerlik yaklaşık 6 ay sürüyor. Bu nedenle iki ülke süre bakımından eşit durumda.
Listenin diğer ucunda ise Kuzey Kore bulunuyor. Ülkede erkeklerin yaklaşık 10 yıl, kadınların ise 5 ila 8 yıl askerlik yaptığı belirtiliyor.