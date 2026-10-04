Dünyanın en uzun süre askerlik yapan ülkeleri belli oldu: Türkiye kaçıncı sırada?

Dünyada zorunlu askerlik uygulamalarında ülkeler arasında dikkat çeken farklar bulunuyor. Kimi ülkelerde yükümlüler birkaç ay içinde terhis olurken, bazı ülkelerde askerlik hizmeti yıllarca devam ediyor. Açıklanan süreler, Türkiye'nin listedeki yerini de merak konusu haline getirdi.