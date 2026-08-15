Uluslararası araştırma kuruluşlarının suç endeksi verilerine göre hazırlanan dünyanın en tehlikeli şehirleri listesi açıklandı. 2025 verilerine dayanan araştırmada, savaş ve aktif çatışma bölgeleri kapsam dışı bırakılırken; gasp, silahlı saldırı, organize suç, hırsızlık ve genel güvenlik kriterleri dikkate alındı.
Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Bu 10 yere giden iki kez düşünüyor
Uluslararası suç endeksi verilerine göre dünyanın güvenlik açısından en riskli şehirleri açıklandı. Sokak suçlarından organize çetelere kadar birçok kriterin değerlendirildiği listede dikkat çeken sonuçlar ortaya çıktı. İşte turistlerin iki kez düşünerek ziyaret ettiği 10 şehir...Kaynak: Diğer
Özellikle akşam saatlerinde güvenlik riskinin yüksek olduğu belirtilen şehirlerde, turistlerin dikkatli olmaları tavsiye ediliyor. Araştırmaya göre ilk 10 sırada yer alan şehirlerin yarısının aynı ülkede bulunması dikkat çekti.
10. Salvador, Brezilya
Suç oranı: 76,7
Brezilya'nın önemli turizm merkezlerinden biri olan Salvador, yüksek sokak suçları ve güvenlik sorunları nedeniyle listenin 10. sırasında yer aldı.
9. Memphis, ABD
Suç oranı: 77,4
ABD'nin Tennessee eyaletindeki Memphis, özellikle silahlı suçlar ve şiddet olaylarıyla öne çıkıyor.
8. Port Elizabeth, Güney Afrika
Suç oranı: 78,1
Yüksek hırsızlık ve gasp vakalarıyla dikkat çeken şehir, Güney Afrika'nın listeye giren ilk temsilcisi oldu.
7. San Pedro Sula, Honduras
Suç oranı: 79,7
Uzun yıllardır güvenlik sorunlarıyla gündeme gelen şehir, organize suç faaliyetleri nedeniyle riskli bölgeler arasında gösteriliyor.
6. Durban, Güney Afrika
Suç oranı: 80,6
Ülkenin önemli liman kentlerinden Durban, özellikle sokak suçları ve şiddet olaylarıyla listede üst sıralarda yer aldı.
5. Johannesburg, Güney Afrika
Suç oranı: 80,8
Afrika'nın en büyük metropollerinden biri olan Johannesburg, yüksek suç oranıyla dikkat çekiyor.
4. Port Moresby, Papua Yeni Gine
Suç oranı: 81,2
Şehirde özellikle gasp, hırsızlık ve çete faaliyetlerinin yaygın olduğu belirtiliyor.
3. Caracas, Venezuela
Suç oranı: 81,5
Ekonomik kriz ve organize suç faaliyetleri nedeniyle Caracas, dünyanın en riskli şehirlerinden biri olarak gösteriliyor.
2. Pretoria, Güney Afrika
Suç oranı: 81,8
Güney Afrika'nın başkentlerinden Pretoria da yüksek suç oranıyla listenin ikinci sırasında yer aldı.
1. Pietermaritzburg, Güney Afrika
Suç oranı: 82,0
Araştırmaya göre dünyanın en tehlikeli şehri Pietermaritzburg oldu. Şehir, suç oranında listenin zirvesine yerleşirken, ilk 10'daki şehirlerin yarısının Güney Afrika'da bulunması ülkedeki güvenlik sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.
Neden Güney Afrika şehirleri öne çıkıyor?
Uzmanlara göre ülkedeki yüksek gelir eşitsizliği, işsizlik, yoksulluk, enerji krizi ve organize suç faaliyetleri, suç oranlarının artmasındaki en önemli nedenler arasında yer alıyor.
Öte yandan araştırmada, Latin Amerika'nın ise özellikle cinayet oranlarında dünyanın en riskli bölgeleri arasında yer almaya devam ettiği vurgulandı.