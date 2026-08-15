Dünyanın en tehlikeli şehirleri belli oldu: Bu 10 yere giden iki kez düşünüyor

1. Pietermaritzburg, Güney Afrika

Suç oranı: 82,0

Araştırmaya göre dünyanın en tehlikeli şehri Pietermaritzburg oldu. Şehir, suç oranında listenin zirvesine yerleşirken, ilk 10'daki şehirlerin yarısının Güney Afrika'da bulunması ülkedeki güvenlik sorunlarını bir kez daha gözler önüne serdi.