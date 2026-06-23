Dünyanın en sıra dışı adası... Aynı soyadı, aynı kökler: İşte Palmerston’un şaşırtan kuralları

MİSAFİR OLMADAN KARAYA ÇIKILAMIYOR

Ada kurallarına göre hiçbir yabancı, yerel bir aile tarafından karşılanıp misafir olarak kabul edilmeden kıyıya ayak basamıyor. Bölgeyi ziyaret eden denizciler genellikle kendilerini ağırlayan ailelerin evlerinde kalıyor ve karşılığında giysi, kalem ya da okul malzemesi gibi ihtiyaç ürünleri getiriyor.