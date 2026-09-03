Elektrikli otomobillerin ikinci el değerini belirleyen en önemli unsurlardan biri olan batarya sağlığı, Avusturya merkezli AVILOO'nun yayımladığı kapsamlı araştırmayla mercek altına alındı. 2022-2026 yılları arasında gerçekleştirilen 500 binden fazla bağımsız testten elde edilen verilerle hazırlanan çalışmada 20 farklı elektrikli otomobil modeli incelendi.
Dünyanın en sağlam EV bataryaları belli oldu: İşte zirvedeki modeller
Dünyanın en büyük bağımsız elektrikli araç batarya araştırmasında 500 binden fazla test incelendi. Çalışma, küçük bataryalı modellerin daha hızlı yıprandığını ortaya koyarken, uzun kilometre kullanımında en dayanıklı bataryaya sahip modelleri de gözler önüne serdi.Kaynak: Diğer
500 binden fazla test analiz edildi
Araştırmada her model için 50 bin, 100 bin ve 150 bin kilometre seviyelerindeki batarya sağlık durumu (State of Health - SoH) hesaplandı. SoH değeri, bataryanın ilk günkü kapasitesinin ne kadarını koruduğunu gösteriyor.
Bunun yanında her kilometre seviyesinde araçların yüzde 99'unu kapsayacak şekilde beklenen batarya sağlığı aralıkları da belirlendi.
Aynı modelde bile büyük fark görüldü
Araştırmanın dikkat çeken bulgularından biri ise aynı model araçlar arasında bile ciddi batarya farklarının bulunması oldu.
Verilere göre aynı modeldeki en iyi ve en kötü durumdaki araç arasında yüzde 13,5'e kadar batarya sağlığı farkı oluşabiliyor. Uzmanlar, yüzde 10-15 seviyesindeki bu farkın hem gerçek sürüş menzilini hem de ikinci el piyasa değerini doğrudan etkilediğini belirtiyor.
Küçük bataryalı araçlar daha hızlı yıpranıyor
Araştırma, batarya kapasitesi ile kullanım ömrü arasında da doğrudan ilişki bulunduğunu ortaya koydu.
Daha küçük bataryaya sahip elektrikli otomobiller, aynı mesafeyi kat edebilmek için daha fazla şarj döngüsüne ihtiyaç duyuyor. Bu durum da zaman içinde bataryaların daha hızlı kapasite kaybetmesine neden oluyor.
Büyük bataryalı modeller ise daha az şarj döngüsüyle aynı kilometreyi tamamlayabildiği için batarya ömrünü daha uzun süre koruyabiliyor.
İlk 100 bin kilometrede IONIQ 5 önde
Araştırmaya göre 50 bin kilometrede en yüksek batarya sağlığına Hyundai IONIQ 5 ulaştı. 72,6 kWh bataryaya sahip model bu seviyede yüzde 97,2'lik medyan SoH değerine sahip oldu.
100 bin kilometrede de IONIQ 5 üstün performansını koruyarak yaklaşık yüzde 95,3 seviyesindeki batarya sağlığıyla listenin zirvesinde yer aldı.
150 bin kilometrede zirve Mercedes-Benz EQA'nın
Kilometre arttıkça sıralama değişti.
150 bin kilometrede en dayanıklı batarya Mercedes-Benz EQA'da ölçüldü. Model yaklaşık yüzde 94 seviyesindeki medyan batarya sağlığıyla ilk sıraya yerleşti.
Hyundai IONIQ 5 yaklaşık yüzde 93,8 ile ikinci sırada bulunurken, BMW i4 ise yaklaşık yüzde 93,6'lık değeriyle en başarılı modeller arasında yer aldı.
Nissan Leaf listenin son sırasında
Araştırmanın en düşük performans gösteren modeli ise Nissan Leaf ZE1 oldu.
40 kWh'lik bataryaya sahip model; 50 bin, 100 bin ve 150 bin kilometre seviyelerinin tamamında en düşük medyan batarya sağlığına sahip araç olarak kayıtlara geçti.
AVILOO, batarya sağlığını araçların kendi gösterdiği verilere göre değil, OBD bağlantısı üzerinden çalışan FLASH Test sistemiyle analiz ediyor. Şirket, bu kapsamlı batarya araştırmasını yılda iki kez güncelleyerek yayımlamayı planlıyor.