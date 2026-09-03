Dünyanın en sağlam EV bataryaları belli oldu: İşte zirvedeki modeller

500 binden fazla test analiz edildi

Araştırmada her model için 50 bin, 100 bin ve 150 bin kilometre seviyelerindeki batarya sağlık durumu (State of Health - SoH) hesaplandı. SoH değeri, bataryanın ilk günkü kapasitesinin ne kadarını koruduğunu gösteriyor.

Bunun yanında her kilometre seviyesinde araçların yüzde 99'unu kapsayacak şekilde beklenen batarya sağlığı aralıkları da belirlendi.